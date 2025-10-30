เกิดอะไรขึ้น แม่เกตุ โพสต์ตัดพ้อ “ทั้งเจ็บและเหนื่อย” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

เกิดอะไรขึ้น? แม่เกตุ โพสต์ตัดพ้อ “ทั้งเจ็บและเหนื่อย กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวัน” วอน หยุดพูดทำร้ายจิตใจ ด้านแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
หลังจาก เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ออกมายอมรับในรายการ แฉ เมื่อคืนที่ผ่านมา (29 ต.ค. 68) ว่ายังไม่ได้มีการให้เงิน 3 ล้านกับ แม่เกตุ เนื่องจากยังไม่ได้คุยกัน และต้องทำข้อตกลงกันก่อน อีกทั้งเรื่องคดีก็มีทีมทนายดูแลอยู่แล้ว ว่ากันไปตามกระบวนการ โดยที่ก่อนหน้านี้ แม่เกตุ เคยออกมาไลฟ์ว่า กำลังเครียดเรื่องโดนเจ้าหนี้ฟ้อง 3 คดี ทั้งยังยืนยันว่า ยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเลยยังไม่ได้รับเงิน
เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน
ล่าสุด แม่เกตุ ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Somruay Phetrit เป็นเชิงตัดพ้อว่าเหนื่อยและเจ็บ กินไม่ได้นอนไม่หลับมาตลอดหลายวัน วอนหยุดพูดทำร้ายจิตใจ ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แม่เกตุสู้และอดทนต่อไป
“จะทำร้ายจิตใจกันไปถึงไหน 9-30 กี่วันแล้วที่กินไม่ได้นอนไม่หลับ แม่เจ็บแม่เหนื่อยเหมือนกัน ไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดพูดกันสักที งานก็ต้องทำ เงินก็ต้องหา ขอร้องเถอะหยุดกันได้แล้ว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน
- แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน
- แม่เกตุ ตอบแล้ว คืนดี เจนนี่ หรือยัง? ยัน แม่-ลูกไม่โกรธกัน แค่ ลิ้นกับฟัน
อ้างอิงจาก : FB Somruay Phetrit
ติดตาม The Thaiger บน Google News: