หมอพรทิพย์ เล่าเบื้องหลัง “ศุภจี” ฮีโร่ ช่วยคืนชื่อให้ศพ “สึนามิ 2547”
“หมอพรทิพย์” บินด่วนรับรางวัลสิทธิสตรี เผยเบื้องหลังฮีโร่เงียบหนุนภารกิจคืนชื่อให้ศพ “สึนามิ 2547” ด้วยการบริจาค คอมพิวเตอร์และระบบเซิร์ฟเวอร์
เรื่องราวดีๆ ที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ของไทยได้ถูกหยิบยกมาเล่าขานอีกครั้ง พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เล่าถึงความภาคภูมิใจในการรับรางวัลเกียรติยศ พร้อมเปิดเผยเรื่องราวของ “ผู้ปิดทองหลังพระ” ในภารกิจสึนามิเมื่อกว่าสองทศวรรษก่อน
พญ.คุณหญิงพรทิพย์เปิดเผยว่า ท่านได้ตัดสินใจเดินทางกลับจากการจาริกแสวงบุญที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อเข้ารับรางวัลจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติจากการอุทิศตนขับเคลื่อนงานด้านสิทธิและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ร่วมกับผู้ได้รับรางวัลอีก 3 ท่าน
ในประเด็นการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีนั้น หมอพรทิพย์ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขได้ยากในสังคมไทย แต่ในครั้งนี้มีความหวังมากขึ้นเมื่อองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อน
คุณหญิงหมอได้เปรียบเทียบว่าคล้ายกับความสำเร็จในการผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (กฎหมายอุ้มหาย) ที่สามารถแจ้งเกิดและบังคับใช้ได้สำเร็จก็เพราะแรงสนับสนุนและการผลักดันจากสหประชาชาติเช่นเดียวกัน
นอกจากความปีติยินดีกับรางวัลแล้ว ไฮไลต์สำคัญในงานนี้คือการที่หมอพรทิพย์ได้พบกับ “คุณศุภจี” บุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการระบุตัวตนเหยื่อสึนามิเมื่อปี 2547
ท่านเล่าว่าในช่วงวิกฤตที่วัดย่านยาว จังหวัดพังงา ซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฉุกเฉิน คุณศุภจีในฐานะตัวแทนจากบริษัท IBM ในขณะนั้น ได้ตัดสินใจนำเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเซิร์ฟเวอร์มามอบให้กับทีมงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมหาศาล
อุปกรณ์ไอทีเหล่านั้นเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ ทำให้ทีมแพทย์สามารถรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ทราบ และคืนอัตลักษณ์ให้กับร่างผู้เสียชีวิตนิรนามจำนวนมากได้สำเร็จ หมอพรทิพย์จึงถือโอกาสนี้ยกย่องความดีงามที่สังคมอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่าในทุกวิกฤตการณ์ การบริหารจัดการ “ข้อมูล” คือสิ่งสำคัญที่สุด และความช่วยเหลือจากภาคเอกชนก็เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ภารกิจสุดหินนี้ลุล่วงไปได้
