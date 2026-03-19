ข่าว

ระทึกเชียงราย แผ่นดินไหววันนี้ ขนาด 3.0 ชาวบ้านผวา รับรู้ไกลถึงเชียงใหม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 09:22 น.
125
แผ่นดินไหวเชียงรายวันนี้ 19 มี.ค. 69

แผ่นดินไหวเชียงราย วันนี้ 19/3/69 ขนาด 3.0 ศูนย์กลาง อ.แม่สรวย ลึก 2 กม. แรงสั่นสะเทือนทำบ้านโยก-เตียงกระแทก รับรู้ไกลถึงเชียงใหม่

วันนี้ (19 มีนาคม 2569) เวลาประมาณ 05.31 น. ข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 3.0 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พิกัด 19.713 องศาเหนือ 99.618 องศาตะวันออก สิ่งที่ทำให้ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้มาก เนื่องจากเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้น มีความลึกจากผิวดินเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น

สำหรับแผ่นดินไหวขนาด 3.0 นั้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ระบุว่าเป้นขนาดที่ทำให้ประชาชนรู้สึกสั่นไหวเล็กน้อย เหมือนรถไฟวิ่งผ่าน

หลังจากเกิดเหตุ ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ตรงกันว่าสัมผัสได้ถึงแรงกระแทกและแรงโยกแบบฉับพลัน พื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (พื้นที่ศูนย์กลาง) ชาวบ้านที่อาศัยในบ้านชั้นเดียวรายงานว่า รู้สึกถึงแรงโยก ตัวบ้านสั่น และมีเสียงดังตามมา โดยแรงสั่นสะเทือนกินเวลานานราว 5-7 วินาที

ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อ.เมือง จ.เชียงราย รับรู้ได้ถึงแรงกระแทกตึงจนประตูตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนสั่น หลังจากนั้นรู้สึกเหมือนมีแรงกระชากกลับและแกว่งเบา ๆ ก่อนจะหยุดไป ส่วน อ.พาน จ.เชียงราย มีแรงสั่นสะเทือนทำให้พื้นและตัวบ้านสั่นนานประมาณ 3 วินาที บางรายที่อาศัยอยู่ชั้นสองระบุว่าสั่นแรงมากจนรู้สึกคล้ายกับมีคนตกจากเตียง

แม้จะอยู่ห่างออกมาในจังหวัดข้างเคียง แต่ก็มีประชาชนบางส่วนใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายงานว่ารู้สึกถึงความผิดปกติ จนมีอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด หากมีประกาศเตือนภัยหรือมีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางเราจะรีบอัปเดตให้ทุกท่านทราบโดยทันที ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดผ่านเฟซบุ๊ก Earthquake TMD

แผ่นดินไหวเชียงรายวันนี้ 19 มี.ค. 69 ขนาด 3.0
ภาพจาก : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลจาก : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

