จบยุคข้าวฟรีในสภา! พรรคประชาชน ชงให้ สส. จ่ายค่าอาหารเอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 10:42 น.
พรรคประชาชนมีมติ 24 มี.ค. 69 เสนอยกเลิกสวัสดิการอาหารฟรี สส. หลังงบปี 66 พุ่ง 108 ล้านบาท พร้อมดันเพิ่มวันประชุมสภาเป็น 3 วันต่อสัปดาห์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ พรรคประชาชนจัดประชุม สส. ประจำสัปดาห์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ผลการประชุมมีข้อสรุปที่น่าจับตา 2 ประเด็นหลัก พรรคประชาชนแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับการยกเลิกสวัสดิการอาหารฟรีที่ปัจจุบันจัดสรรให้ สส. ในวันประชุมสภา โดยหากสภายังจำเป็นต้องจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างทำหน้าที่ในห้องประชุม ให้ สส. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแทน เช่น ผ่านการหักจากเงินเดือน

ขั้นตอนถัดไป พรรคเห็นควรให้ทุกพรรคร่วมกันออกแบบรายละเอียดผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการกิจการสภา และกลไกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี

งบอาหาร สส. อยู่ที่เท่าไร

ปัจจุบัน สส. 500 คนมีสวัสดิการอาหารระหว่างการประชุมสภา โดยงบประมาณค่าอาหารรวมในปี 2566 สูงถึงประมาณ 108 ล้านบาท

แยกรายละเอียดได้ว่า สส. ได้รับงบค่าอาหารในวันประชุมสภา 3 ถึง 5 มื้อต่อวัน ประกอบด้วย มื้อเช้า 120 บาท บวกค่าเครื่องดื่ม 50 บาท อาหารกลางวันและเย็น 350 บาท บวกค่าเครื่องดื่ม 50 บาท รวมแล้วหากคิดเฉพาะ สส. เฉลี่ยวันละ 5 แสนบาท และหากประชุมเกิน 2 ทุ่มจะได้งบอาหารเพิ่มอีก รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 7 แสนบาทต่อวัน

ความเห็นต่างภายในพรรค

ภายในพรรคประชาชนเองยังมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดทั้งหมด สส. อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล มองว่าเป็นเรื่องของความสะใจเกินไป พร้อมชี้ว่าเงินเดือน 1.13 แสนบาทของ สส. เมื่อหักภาษีแล้วเหลือประมาณ 9 หมื่นบาท แต่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ รออยู่ โดยเฉลี่ยมีเงินใช้วันละ 3 พันบาท ซึ่งไม่มาก

ด้าน สส. ภัณฑิล น่วมเจิม จากกรุงเทพฯ แถลงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ว่าเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น แต่ต้องอยู่บนสัดส่วนที่เหมาะสม เขาเสนอให้เปลี่ยนระบบจากบุฟเฟต์เป็นการใช้การ์ดจำกัดวงเงินแทน เพื่อลดการสูญเสียอาหาร

ประธานสภาฯ หนุนลดมื้อเช้า แต่ต้องผ่านกระบวนการ

โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยกับการปรับลดมื้ออาหารที่เลี้ยงรับรอง สส. โดยเฉพาะมื้อเช้า แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและหารือกับทุกฝ่ายเพื่อความสมเหตุสมผล

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เป็นคนแรกที่เสนอให้ยกเลิกอาหารฟรี สส. ในวันประชุมสภาครั้งแรกของชุดที่ 27 วาระเลือกประธานและรองประธาน พร้อมเสนอลดผู้ช่วย สส. จาก 8 คนเหลือ 3 คน และยกเลิกบำนาญ สส. ด้วย

นพ.วรงค์ ระบุว่าประชาชนไม่ได้ต้องการให้แค่ลด แต่ต้องการให้ยกเลิกเลย เพราะมองว่า สส. ที่มีเงินเดือนเป็นแสนบาทควรซื้ออาหารกินเอง

ดันเพิ่มวันประชุมสภาเป็น 3 วันต่อสัปดาห์

นอกจากเรื่องอาหาร พรรคประชาชนยังมีข้อสรุปด้านการทำงานอีกหนึ่งเรื่อง พรรคเห็นด้วยกับการเพิ่มวันประชุมจาก 2 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเคยเป็นแนวปฏิบัติเดิม ได้แก่ วันพุธและพฤหัสบดี มาเป็น 3 วันต่อสัปดาห์ คือ พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ อย่างน้อยบางสัปดาห์ โดยวันพุธยังคงเน้นพิจารณากฎหมาย วันพฤหัสบดีเน้นกระทู้และญัตติ ส่วนวันศุกร์ที่เพิ่มขึ้นมาจะเน้นพิจารณากฎหมายที่ สส. หรือภาคประชาชนเสนอ ซึ่งอาจค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุม

พรรคระบุว่าแนวทางนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประธานสภาฯ โสภณ ซารัมย์ ที่เคยอภิปรายไว้ก่อนได้รับเลือกว่าต้องการให้สภามีพื้นที่สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายที่ สส. เสนอมากขึ้น ไม่ใช่แค่กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่มติที่บังคับใช้ทันที พรรคประชาชนระบุว่าต้องผ่านกระบวนการหารือร่วมกับทุกพรรคการเมืองผ่านคณะกรรมาธิการกิจการสภาก่อน และใช้กลไกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีเป็นเครื่องมือดำเนินการ

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

