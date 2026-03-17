จับตา! แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม.
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานสถานการณ์วันที่ 17 มีนาคม 2569 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ในเวียดนาม ขณะที่คิวบามีแผ่นดินไหวขนาด 5.8 พร้อมสรุปสถิติประเทศเพื่อนบ้าน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวประจำวันที่ 17 มีนาคม 2569 ข้อมูลระหว่างเวลา 00.00 น. ถึง 12.39 น. ตรวจพบจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ใกล้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ขณะเดียวกัน สถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกในช่วงเช้าวันนี้ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 แมกนิจูด ในพื้นที่ภูมิภาคคิวบา (Cuba Region)
แผ่นดินไหวใกล้ประเทศไทย (17 มี.ค. 69)
- เวลา 12.12 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางในประเทศเวียดนาม ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร
สถิติแผ่นดินไหวในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (15-16 มี.ค. 69)
ข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวย้อนหลังในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 16 มีนาคม 2569
- เวลา 21.30 น. ขนาด 2.9 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 188 กิโลเมตร
- เวลา 04.51 น. ขนาด 1.8 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางในประเทศเมียนมา ห่างจากอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 67 กิโลเมตร
วันที่ 15 มีนาคม 2569
- เวลา 22.07 น. ขนาด 2.5 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางในประเทศเมียนมา ห่างจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 215 กิโลเมตร
- เวลา 21.57 น. ขนาด 2.8 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางในประเทศเมียนมา ห่างจากอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 157 กิโลเมตร
- เวลา 18.03 น. ขนาด 4.1 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางในประเทศเมียนมา ห่างจากอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 643 กิโลเมตร
- เวลา 15.30 น. ขนาด 4.1 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางในประเทศเมียนมา ห่างจากอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 408 กิโลเมตร
- เวลา 00.48 น. ขนาด 4.0 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 424 กิโลเมตร
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- 7 วิธีใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง มีกี่ขั้นตอน พร้อมป้องกันอัคคีภัย
- ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ
