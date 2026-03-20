ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 13:03 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 13:03 น.
68
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

จิตจีรัง ปิ่นทรายมูล สจ.เชียงใหม่ โพสต์ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง ชี้ควรทำอะไรที่ยั่งยืนกว่า

จิตจีรัง ปิ่นทรายมูล สจ.เชียงใหม่ อ.เมือง เขต3 พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตั้งคำถามว่า “เวลาที่เราต้องตั้งคำถามแล้วหรือยัง? ว่า “งานวิ่งฟรี” ที่อบจ.เชียงใหม่จัดบ่อยขนาดนี้… เชียงใหม่เราได้หรือเสียมากกว่ากัน?

เห็นภาพงานวิ่งที่จัดกันรัวๆ แทบทุกเดือนสองเดือน
ยกตัวอย่าง 6 งานที่ผ่านมาล่าสุด
• 23 พ.ค. 68 Twilight Run 4 (สวนอบจ.)
• 11 ส.ค. 68 Twilight Run 5 (อ.ฝาง)
• 25 ต.ค. 68 Twilight Run 6 (สวนอบจ.)
• 31 ธ.ค. 68 Night Run 2025 (สวนอบจ.)
• 31 ม.ค. 69 Ruam-Mitr Mini Marathon 1 (สวนรถไฟ)
• 22 มี.ค. 69 Ruam-Mitr Mini Marathon 2 (สวนอบจ.)

หลายคนอาจจะชอบเพราะได้ออกกำลังกาย ได้เสื้อสวยๆใส่ฟรี ซึ่งเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องดีที่สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วค่ะ
แต่… มีตัวเลขหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้กันก่อนค่ะ

งานวิ่งพวกนี้ รวมทั้งงานจัดคอนเสิร์ตใช้งบประมาณที่ชื่อว่า “งบกระตุ้นเศรษฐกิจ” ซึ่งรวมๆ กันแล้วปีหนึ่งใช้ไป “กว่า 50 ล้านบาท“

พอเห็นตัวเลขนี้แล้ว ก็คงต้องมาตั้งคำถามว่า

1. กระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนไหนบ้าง

เงิน 50 ล้านที่จ่ายไป จ้างออแกไนเซอร์วนอยู่ไม่กี่เจ้า จ้างทำเสื้อแจกฟรีเป็นหมื่นๆ ตัว… เม็ดเงินนี้มันลงไปถึงมือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจริงๆ หรือเปล่า? หรือแค่วิ่งเสร็จ รับเสื้อ แล้วก็กลับบ้านกัน?

2. เอกชนเชียงใหม่ก็เริ่มสู้ไม่ไหว

พอมีงานฟรีเยอะๆ พี่น้องเอกชนที่เขาทำธุรกิจจัดงานวิ่งจริงๆ ก็อยู่ลำบากค่ะ เพราะคนเริ่มชินกับของฟรี กลายเป็นว่าภาครัฐไปแย่งอาชีพเอกชน แทนที่จะส่งเสริมให้เขาเติบโตแล้วดึงนักท่องเที่ยวจริงๆ เข้ามา

3. 50 ล้านนี้… ทำอะไรที่ยั่งยืนกว่านี้ได้ไหม

ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้มาทำ “สวนสาธารณะดีๆ” หรือ “ทางวิ่งที่ปลอดภัย” ในทุกอำเภอ ให้คนเชียงใหม่ได้วิ่งฟรีทุกวัน ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรอรออีเวนต์ ไม่ต้องรอรับเสื้อแจก… แบบนั้นจะคุ้มค่าภาษีมากกว่าไหมคะ? หรือ เราอาจมีงบไปจัดการเรื่องสุนัข/แมวจรจัดที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนกว่านี้ เพื่อให้ท้องถนนในเชียงใหม่ปลอดภัยสำหรับนักวิ่งและคนใช้รถใช้ถนนทุกคน

ไม่ได้อยากค้านความสุขใครนะคะ… แต่อยากชวนมาช่วยกันคิดว่า ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เงิน 50 ล้านบาท ควรถูกใช้อย่างไรให้คนเชียงใหม่ “ได้ประโยชน์ยาวๆ” และ “ทั่วถึง” ที่สุด

ใครเคยไปวิ่งงานไหนบ้าง หรือมีความคิดเห็นยังไง มาแชร์ได้เลยนะคะ ยินดีรับฟังทุกความเห็นเพื่อนำไปผลักดันในสภาต่อไปค่ะ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

