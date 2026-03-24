สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน
สว.ปฏิมา ตอบประชาชนถ้าอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน หลังแนะนำให้ประชาชนเลี้ยงปลาและไก่ เพื่อสู้ปัญหาของแพง
นายปฏิมา จิระแพทย์ สว. ได้อภิปรายชี้ให้เห็นถึงวิกฤตที่กำลังซ้ำเติมประชาชน โดยแนะนำว่า ให้พึ่งพาตนเองระดับครัวเรือน แนะนำให้ประชาชนเตรียมรับมือด้วยการหันมาปลูกผัก เลี้ยงปลา และ “เลี้ยงไก่ 2 ตัวต่อครัวเรือน” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณืไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีประชาชนได้โพสต์ถามใต้เฟซบุ๊กของ สว.ปฏิมาว่า “ถามท่าน สว ครับ
1.ในชีวิตประจำวันของท่านกินไข่ กับผักอย่างเดียวไหม
2.ท่านทราบไหมว่าปลูกผักต้องใช้อะไรบ้าง
3.ท่านทราบไหมว่าเลี้ยงไก่กี่เดือนไข่ กินอาหารเท่าไร*อยากบอกว่าให้กินเศษอาหารนะเพราะลองมาแล้วไก่ไม่ออกไข่เพราะสารอาหารไม่ถึง
4.เลี้ยงปลาใช้อะไรเลียง เลี้ยงกี่เดือนถึงจับได้
ท่านทราบไหม
5.ท่านลองบอกมาสิว่าประชาชนที่อยู่คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่าควรทำอย่างไร
รบกวนตอบผมด้วย ผมอยากทราบจริง”
ซึ่งทาง สว. ก็เข้ามาตอบว่า “หากมีเวลาวันที่ 7 เมษายน เราจะจัดนิทรรศการที่รัฐสภา ขอเชิญมาเรียนรู้จากกลุ่ม สว ปลูกผัก กินเอง ได้ครับ สำหรับคอนโด เราเสนอให้ปลูกผักในกล่องโฟม ซึ่งส่วนตัวผมก็ปลูกอยู่ครับ”
