“พรรคประชาชน” ยันไม่เกี่ยวข้องแฮกเกอร์ “peopleparties” เจาะระบบรัฐ
พรรคประชาชน ออกแถลงยืนยันไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนแฮกเกอร์ชื่อ peopleparties ลักลอบเจาะระบบข้อมูลหน่วยงานรัฐ
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงหลังจากที่มีแฮกเกอร์ชื่อ “peopleparties” ซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษของ “พรรคประชาชน” ลักลอบเจาะระบบขอหน่วยงานรัฐนั้น
โดยทางพรรคชี้แจงว่า “พรรคประชาชนขอชี้แจง กรณีที่มีผู้สร้างบัญชีใหม่ ใช้บัญชีชื่อ peopleparties ลักลอบเจาะระบบข้อมูลหน่วยงานรัฐ พรรคประชาชนขอปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว
สืบเนื่องจากกรณีที่มีรายงานว่าเกิดการลักลอบเจาะระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ก่อเหตุได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ในชื่อ “peopleparties” เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงระบบดังกล่าวนั้น
ทางพรรคประชาชนขอชี้แจงและยืนยันข้อเท็จจริงว่า ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนใดๆ ต่อบัญชีผู้ใช้งาน “peopleparties” และการกระทำดังกล่าว การนำคำที่อาจสื่อถึงชื่อพรรคไปตั้งเป็นชื่อบัญชีนั้น เป็นการแอบอ้างซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด
ทางพรรคขอชี้แจงและยืนยันกับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงนี้”
