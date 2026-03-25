รวบ “ไอ้ต้อม” หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด
รวบ “ไอ้ต้อม” ชายชาวลาว หั่นศพแฟนสาว แยกชิ้นส่วนยัดถุงดำ 6 ใบทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด เจ้าตัวอ้างผู้ตายแทงตัวเองตาย
จากเหตุเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 24 มี.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ไดรับการประสานจาก เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง แจ้งว่าพบถุงดำภายในบรรจุชิ้นส่วนมนุษย์เพศหญิงที่ถูกแยกชิ้นส่วน ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณใกล้โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง พื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมประสานแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์ เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ และเร่งสืบสวนหาสาเหตุรวมถึงติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นชายชาวลาว อายุ 24 ปี ได้ที่จังหวัดหนองคาย โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวของตนเอง ก่อนหั่นศพแยกชิ้นส่วนยัดใส่ถุงดำ รวมจำนวน 6 ถุง แล้วนำมาทิ้งไว้บริเวณเลียบคลองประปา ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ต่อมาในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบอวัยวะส่วนศีรษะ ถูกบรรจุอยู่ในถุงดำ จำนวน 1 ถุง บริเวณคลองปากทางเข้าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง และห่างออกไปประมาณ 100 เมตร อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ช่วยกันค้นหาเพิ่มเติม กระทั่งพบถุงดำเพิ่มอีก 5 ถุง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ร่วมกับ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 ได้รับการประสานจาก สน.ทุ่งสองห้อง เหตุฆ่าหั่นศพแล้วนำชิ้นส่วนศพมาทิ้งในเขตเมืองทองธานี พื้นที่ สภ.ปากเกร็ด ซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ได้จับกุมนายต้อม หนุ่มสัญชาติลาว ผู้ก่อเหตุได้แล้วและถูกควบคุมตัวสืบสวนขยายผลที่จังหวัดหนองคาย
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายต้อมให้การว่า เดินทางไปตาม น.ส.แรม ซึ่งทำงานรับงานเอนเตอร์เทนในสถานบันเทิงที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ให้กลับมาที่ห้องพักในซอยแจ้งวัฒนะ 14 ด้วยความหึงหวงจนเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง นายต้อมปฏิเสธไม่ได้ลงมือฆ่า โดยระบุว่า น.ส.แรม ใช้มีดแทงตัวเองจนเสียชีวิต นายต้อมจึงหั่นศพแยกชิ้นส่วนใส่ถุงดำนำไปทิ้งเพื่ออำพรางคดี ก่อนจะออกไปทำงานตามปกติ
ช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 24 มี.ค. นายต้อม ได้นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินอุดรธานี และคิดหาวิธีหลบหนีจนถึงช่วงเย็น จากนั้นได้เรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันให้ไปส่งที่หน้าด่านพรมแดนหนองคาย แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับกุมตัวไว้ได้ก่อน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องได้เดินทางไปรับตัวนายต้อมกลับมาสอบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ไทมไลน์ “นายต้อม” ลงมือสังหารโหดแฟนสาว
- 21 มี.ค. 2569: นายต้อมเดินทางไปตาม น.ส.แรม จากจังหวัดชลบุรีมาที่ห้องพักในซอยแจ้งวัฒนะ 14
- 22 มี.ค. 2569 เวลา 06.56 น.: นายต้อมเดินเข้าห้องพักพร้อม น.ส.แรม
- 22 มี.ค. 2569 เวลา 18.30 น.: น.ส.แรม ใช้โทรศัพท์ของนายต้อมโทรศัพท์หานายเดชเพื่อขอความช่วยเหลือ
- 22 มี.ค. 2569 เวลา 21.56 น.: นายต้อมเดินออกจากห้องพร้อมกระเป๋าสะพายสีดำและถุงสีดำ
- 22 มี.ค. 2569 เวลา 22.41 น.: นายต้อมขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีแดง ออกจากหน้าอะพาร์ตเมนต์ มุ่งหน้าปากซอยแจ้งวัฒนะ 14
- 22 มี.ค. 2569 เวลา 23.06 น.: นายต้อมเดินถือกระเป๋าสะพายสีดำกลับเข้าไปในอะพาร์ตเมนต์
- 24 มี.ค. 2569 เวลา 00.01 น.: นายต้อมยืนถือกะละมังสีดำซึ่งมีถุงดำอยู่ด้านในบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: