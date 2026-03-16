“สีหศักดิ์” ต่อสายคุย รมต.ต่างประเทศอิหร่าน หารือเปิดให้ไทยผ่านฮอร์มุซ
สีหศักดิ์ ต่อสายคุย รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทสอิหร่าน หารือเปิดให้เรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ขอให้สถานการณ์ตึงเครียดจบด้วยสันติวิธี
กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทางโทรศัพท์กับนายเซย์เยด อับบาส อะรอกชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน
รัฐมนตรีฯ ได้ขอให้ฝ่ายอิหร่านสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทย 3 คนที่ยังติดค้างอยู่บนเรือ “มยุรีนารี” พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการอนุญาตให้เรือพาณิชย์ไทยเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย
รัฐมนตรีฯ ได้ย้ำท่าทีไทยที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลับสู่กระบวนการเจรจาและการทูต เพื่อให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจบลงด้วยสันติวิธีโดยเร็วที่สุด”
