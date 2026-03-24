คลิปเดือด ชาวบ้านซัดกันนัวแย่งคิวเติมน้ำมัน จี้รัฐขยับด่วน ก่อนคนทนไม่ไหว
เดือดกลางปั๊ม! ชาวบ้านชกต่อยแย่งคิวเติมน้ำมันเชียงใหม่ เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง โซเชียลหวั่นลุกลามเกิดจลาจล จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานด่วน
สถานการณ์น้ำมันโลกยังวิกฤติหนัก วันนี้ (24 มีนาคม 2569) เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แชร์คลิปภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ มีบุคคล 2 คนทะเลาะและมีปากเสียงถึงขั้นทำร้ายร่างกายชกต่อยกัน ก่อนที่ผู้เห็นเหตุการณ์จะเข้าไปแยกทั้งสองออกจากกัน เพจดังระบุสาเหตุว่า “เรื่องนี้ต้องใส่ใจ…บ้านเรามาถึงจุดที่แค่จะเติมน้ำมันยังต้อง ‘แย่งคิว’ กันแล้วเหรอ?….เชียงใหม่”
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลต่างออกมาแสดงความเห็นมุมต่าง ๆ บางส่วนไม่คาดคิดว่าสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยขนาดนี้ ทั้งยังกังวลว่าหากเหตุการณ์ยังไม่ได้ขึ้นจะยิ่งรุนแรงกว่านี้ โดยตั้งคำถามว่าจะไม่เกิดจลาจลเลยหรอ
ขณะที่ความเห็นอีกมุมจี้ให้รัฐบาลออกมาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วน เพราะประชาชนเดือดร้อนหนักและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยตรง
“ประเทศไทยมาถึงสภาพนี้แล้ว ถ้านานกว่านี้จะไม่เกิดจลาจลกันเลยหรอ”
“เมืองใหญ่เค้ารบกัน ประเทศxูมีปัญหามากฝ่าเพื่อน ทั้งๆผลิตน้ำมันเองได้แถมมีส่งออกอีกด้วย!!!!”
“เดี๋ยวน้ำมันก็มีเติมปกติครับ แต่ราคาไม่ต้องพูดถึง 555”
“แชร์ให้ท่านผู้นำประเทศเห็นบ้างแย่สุด ๆ”
“รวยไม่ไหวเดือดร้อนทุกอาชีพตอนนี้”
