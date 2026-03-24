ข่าว

คลิปเดือด ชาวบ้านซัดกันนัวแย่งคิวเติมน้ำมัน จี้รัฐขยับด่วน ก่อนคนทนไม่ไหว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:34 น.
81
ชาวบ้านต่อยแย่งคิวเติมน้ำมันกลางปั๊มเชียงใหม่

เดือดกลางปั๊ม! ชาวบ้านชกต่อยแย่งคิวเติมน้ำมันเชียงใหม่ เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง โซเชียลหวั่นลุกลามเกิดจลาจล จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานด่วน

สถานการณ์น้ำมันโลกยังวิกฤติหนัก วันนี้ (24 มีนาคม 2569) เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แชร์คลิปภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ มีบุคคล 2 คนทะเลาะและมีปากเสียงถึงขั้นทำร้ายร่างกายชกต่อยกัน ก่อนที่ผู้เห็นเหตุการณ์จะเข้าไปแยกทั้งสองออกจากกัน เพจดังระบุสาเหตุว่า “เรื่องนี้ต้องใส่ใจ…บ้านเรามาถึงจุดที่แค่จะเติมน้ำมันยังต้อง ‘แย่งคิว’ กันแล้วเหรอ?….เชียงใหม่”

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลต่างออกมาแสดงความเห็นมุมต่าง ๆ บางส่วนไม่คาดคิดว่าสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยขนาดนี้ ทั้งยังกังวลว่าหากเหตุการณ์ยังไม่ได้ขึ้นจะยิ่งรุนแรงกว่านี้ โดยตั้งคำถามว่าจะไม่เกิดจลาจลเลยหรอ

ขณะที่ความเห็นอีกมุมจี้ให้รัฐบาลออกมาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วน เพราะประชาชนเดือดร้อนหนักและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยตรง

“ประเทศไทยมาถึงสภาพนี้แล้ว ถ้านานกว่านี้จะไม่เกิดจลาจลกันเลยหรอ”

“เมืองใหญ่เค้ารบกัน ประเทศxูมีปัญหามากฝ่าเพื่อน ทั้งๆผลิตน้ำมันเองได้แถมมีส่งออกอีกด้วย!!!!”

“เดี๋ยวน้ำมันก็มีเติมปกติครับ แต่ราคาไม่ต้องพูดถึง 555”

“แชร์ให้ท่านผู้นำประเทศเห็นบ้างแย่สุด ๆ”

“รวยไม่ไหวเดือดร้อนทุกอาชีพตอนนี้”

เพจดังแชร์คลิปคนต่อยกันแย่งคิวเติมน้ำมัน
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ชาวเน็ตเมนต์หลังคนต่อยกันแย่งคิวเติมน้ำมัน-2
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ชาวเน็ตเมนต์หลังคนต่อยกันแย่งคิวเติมน้ำมัน
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:34 น.
81
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

