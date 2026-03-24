ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 15 ถ่ายคอนเทนต์เพื่อนโจ๋วัย 16 โยนเก้าอี้หนัก 15 กก. ตกกลางห้างดัง

เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 19:20 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 16:26 น.
เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ยอมรับว่าถ่ายคลิปวิดีโอขว้างเก้าอี้จากระยะ 50 ฟุต ซึ่งกลายเป็นไวรัล
วัยรุ่นอังกฤษยอมรับผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะ หลังร่วมกับเพื่อนทิ้งเก้าอี้ลงจากความสูง 50 ฟุต กลางห้างเวสต์ฟิลด์ หวิดโดนนักช้อปเบื้องล่าง ประวัติแสบเคยถูกจับฐานขว้างก้อนหินมาแล้ว

เหตุการณ์ความคึกคะนองที่เกือบเป็นโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเวสต์ฟิลด์ (Westfield) ย่านลอนดอนตะวันออก โดยรายงานเมื่อวานนี้ (23 มี.ค.) ของเมโทร สื่อของอังกฤษระบุ เด็กชายวัย 15 ปี (ขณะเกิดเหตุอายุ 14 ปี) เดินทางมายังศาลเยาวชนสแตรตฟอร์ด เพื่อรับสารภาพผิดในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะโดยประมาทเลินเล่อ

หลังจากเขาเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เพื่อนวัย 16 ปี โยนเก้าอี้สีน้ำเงินน้ำหนักกว่า 15 กิโลกรัม ลงมาจากความสูง 50 ฟุต

คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชันระบุว่า “ไม่อยากเชื่อเลย เพื่อนเกือบฆ่าคนตายแล้ว” ซึ่งภาพในคลิปเผยให้เห็นวินาทีที่เก้าอี้หนักอึ้งพุ่งลงไปยังบริเวณที่มีลูกค้ายืนอยู่หนาแน่นเบื้องล่าง และเกือบจะกระแทกผู้คนไปอย่างหวุดหวิด

อลิซาเบธ อาจายี อัยการในคดีนี้ระบุว่า จำเลยควรจะตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างการโยนก้อนหินกับการโยนโซฟาหนัก 15 กิโลกรัม และการที่เขาใช้แคปชันว่า “เกือบฆ่าคนตาย” แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบอันร้ายแรงที่จะตามมาได้

ที่น่าตกใจคือ ข้อมูลจากการสอบสวนพบว่าเพียง 3 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุครั้งนี้ เด็กชายรายเดิมเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่ตักเตือนและออกหนังสือแจ้งพฤติกรรมต่อต้านสังคม หลังจากถูกจับได้ว่าแอบขว้างก้อนหินลงจากระเบียงชั้น 2 ของห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกันนี้ จนพ่อของเขาต้องเดินทางมารับตัวที่สถานีตำรวจมาแล้วครั้งหนึ่ง

ในส่วนของเพื่อนวัย 16 ปีที่เป็นคนโยนเก้าอี้ ซึ่งถูกตัดสินโทษไปก่อนหน้านี้ให้สถานพินิจและฝึกอบรมเป็นเวลา 8 เดือน ได้ให้การกับตำรวจในทำนองว่า สิ่งที่ทำลงไปเป็นเพียงการแกล้งกันขำ ๆ และมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร โดยเขาคิดว่า ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดก็แค่มีคนต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างเวสต์ฟิลด์ระบุในแถลงการณ์ผลกระทบต่อเหยื่อว่า เหตุการณ์นี้สร้างความหวาดระแวงและความไม่สบายใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างมาก เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่สาธารณะที่ควรจะมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ ผู้พิพากษา ทัลวินเดอร์ บัตตาร์ สั่งให้หน่วยงานบริการเยาวชนเข้ามารวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของเด็กชายรายนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะมีการพิพากษาโทษอย่างเป็นทางการ (ดูคลิป).

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

