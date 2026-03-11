วัยรุ่นมะกันเจอข้อหาหนัก ขับรถทับครูลื่นล้ม ขณะวิ่งตามนักเรียนปาทิชชู่ใส่บ้าน
วัยรุ่นมะกันเจอข้อหาหนัก หลังขับรถทับครูลื่นล้ม ขณะวิ่งตามนักเรียนปาทิชชู่ใส่บ้าน ด้านครอบครัววอนขอให้ถอนฟ้องนักเรียน
จากกรณีข่าวเศร้า หลังจากที่นาย เจสัน ฮิวจ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัย 40 ปีในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกรถทับเสียชีวิตขณะวิ่งหยอกล้อตามนักเรียนที่แกล้งปากระดาษทิชชูไปที่ต้นไม้ของนายฮิวจ์ ก่อนจะลื่นล้มและถูกรถของนักเรียนทับนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost อัปเดตความคืบหน้าของคดีดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหานายเจย์เดน ไรอัน วอลเลนซ์ วัย 18 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถคันที่ทับครู ด้วยข้อหาข้อหาขับรถโดยประมาทร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต รวมถึงข้อหาอื่นๆเช่นบุกรุก ขับรถอันตราย
ขณะที่นายวอลเลนซ์ กล่าวแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษต่อครอบครัวของครู พร้อมระบุว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออุทิศให้กับครูของเขา
ก่อนหน้านี้ ภรรยาผู้ตายได้ร้องขอให้ยกฟ้องลูกศิษย์ของนายฮิวจ์พร้อมบอกว่าสามีของเธอเป็นที่รักของนักเรียน และทางเธอพร้อมเดินหน้าจะป้องกันไม่ให้เกิดอีกโศกนาฏกรรมที่จะทำลายชีวิตของนักเรียน ซึ่งสามีของเธอคงไม่อยากให้ชีวิตของลูกศิษย์ต้องถูกทำลายเพราะเขา
