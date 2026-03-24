“ฮิวโก้ จุลจักร” เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อเจ้าจาก ร.5 ยังไง จนเป็น “จักรพงษ์”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 19:57 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 17:03 น.
ภาพจาก : วิกิพีเดีย, IG hugolek

ต้นตระกูล ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อสายมาจาก ร.5 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรส

“ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์” นักร้องเสียงนุ่ม อดีตดังจากวงสิบล้อ ก่อนไปโกอินเตอร์ถึงค่ายเพลง Jay-Z หน้าตาแบบลูกครึ่ง พูดไทยได้คล่อง อัธยาศัยดี เป็นรู้กันดีว่า สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ไทยแต่โบราณ

เลือดที่ไหลอยู่ในตัวฮิวโก้ สืบย้อนตรงไปถึงรัชกาลที่ 5 ผ่านเส้นทางที่คาดไม่ถึง ผ่านรัสเซีย ผ่านอังกฤษ ผ่านความสูญเสีย และผ่านหัวใจที่แข็งแกร่งของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยต้องทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเพื่อเอาชีวิตรอด

นี่คือเรื่องราวของตระกูลจักรพงษ์ 4 ชั่วอายุคน

ชั่วอายุที่ 1 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ กับหม่อมคัทริน ความรักข้ามโลก ราชสำนักสยาม

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 เสด็จไปทรงศึกษาในยุโรป ได้พบกับหญิงสาวชาวรัสเซียนาม คัทริน เดสนิตสกี้ ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างลับๆ นั้น สุดท้ายนำไปสู่การสมรสที่ทำให้ราชสำนักสยามตกตะลึง เพราะนั่นเป็นยุคที่ความคิดเรื่องพระราชโอรสจะมีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติยังเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับ

แต่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ก็ทรงยืนหยัด และหม่อมคัทรินก็ได้เดินทางมาใช้ชีวิตในสยาม กลายเป็นหนึ่งในบทบันทึกรักข้ามวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

(ภาพจาก : วิกิพีเดีย) หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ชั่วอายุที่ 2 พระองค์จุลฯ เชื้อสายสี่แผ่นดิน

จากการสมรสครั้งนั้น มีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ประสูติในปี 2451 ในตัวพระองค์จึงมีเลือดไทยจากพระบิดา และเลือดรัสเซียจากพระมารดา

ชีวิตของพระองค์จุลฯ ไม่ได้ง่ายดาย แม้จะทรงมีฐานันดรศักดิ์สูง แต่พระองค์ทรงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในอังกฤษ เพราะทรงได้รับการศึกษาที่นั่นและทรงรู้สึกอยู่ในโลกที่ซับซ้อนระหว่างสองอัตลักษณ์

พระองค์จุลฯ เสกสมรสกับ หม่อมเอลิสะเบธ ฮันเตอร์ หรือ Elisabeth Hunter ชาวอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มสายเลือดอังกฤษเข้ามาในตระกูลจักรพงษ์อีกครั้ง

มีรายละเอียดหนึ่งในชีวิตคู่ของพระองค์จุลฯ ที่น้อยคนรู้ แต่เป็นจุดที่น่าสะเทือนใจที่สุดในทั้งเรื่องนี้

พระองค์จุลฯ เคยทรงเขียนจดหมายถึงหม่อมเอลิสะเบธก่อนสมรสว่า “ถ้าเผื่อเราแต่งงานกัน อย่ามีลูกกันเลย เพราะเด็กที่เกิดมาหลายเชื้อชาติ จะมีปัญหาตลอด”

พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีว่าการเป็นลูกครึ่งหลายสายเลือดในยุคนั้นหมายความว่าอะไร ทรงรู้ว่าเด็กคนหนึ่งที่มีเลือดไทย-รัสเซีย-อังกฤษ จะเติบโตมาในโลกที่ไม่รู้จะนับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของไหน

แต่ชีวิตก็ไม่ได้เดินตามแผน หลังสมรสมา 18 ปี หม่อมเอลิสะเบธก็ตั้งครรภ์เมื่ออายุ 41 ปี และในปี 2500 ลูกสาวคนเดียวก็ลืมตาดูโลกที่ลอนดอน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 5 พระองค์เจ้าชั้นโท
ชั่วอายุที่ 3 ม.ร.ว.นริศรา เด็กหญิงที่ต้องสร้างตัวเองใหม่ทั้งหมด

หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ถือกำเนิดที่ลอนดอน มีทั้งเลือดไทย รัสเซีย และอังกฤษอยู่ในตัว

ชีวิตในวัยเด็กของหม่อมราชวงศ์นริศรา สูญเสียพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเล็กด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่ ต้องออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย

ช่วงหนึ่งในชีวิต ม.ร.ว.นริศราทำงานเป็น พนักงานเสิร์ฟ เพื่อเลี้ยงตัวเอง ภาพนั้นอาจดูขัดกับฐานันดรศักดิ์ที่ติดตัวมา แต่ก็คือความจริงของชีวิตคนที่ต้องยืนบนขาตัวเองโดยไม่มีใครพยุง

แต่แล้วหม่อมราชวงศ์นริศราก็พิสูจน์ตัวเองในแบบที่น่าประทับใจมาก คุณหญิงกลับไปศึกษาต่อและจบปริญญาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก The Courtauld Institute of Art ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะชั้นนำระดับโลกที่กรุงลอนดอน

ม.ร.ว.นริศราต่อมาได้พบกับ แอลเลน เลวี นักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายยิว ทั้งคู่ก็แต่งงานกัน

ม.ร.ว.นริศรา
ชั่วอายุที่ 4 ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2524 ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ หรือชื่อจริงว่า Hugo Chula Alexander Levy ก็ลืมตาดูโลก

ในตัวฮิวโก้มีเลือดหลายสายรวมกัน ทั้งไทย รัสเซีย อังกฤษ และยิว เขาคือจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่เริ่มจากพระราชวังในสยามเมื่อกว่าร้อยปีก่อน ดำเนินมาผ่านเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ลอนดอน และชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ของบรรพบุรุษต้นตระกูล

ฮิวโก้เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมหลากหลาย กลายเป็นนักร้องที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ฮิวโก้ จุลจักร” ผ่านวงสิบล้อ ใช้ชีวิตในไทยด้วยความภาคภูมิในรากเหง้าของตัวเอง

ชีวิตแต่งงาน ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ สมรสกับ ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์ ถือเป็นหนึ่งในคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงไทยที่ครองรักกันมาอย่างยาวนาน

ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วังจักรพงษ์ โดยจัดงานแบบอิสลาม ตามศาสนาของเจ้าสาว จนวันนี้ครองรักกันมานานกว่า 17 ปี มีบุตรชายด้วยกัน 2 คน คือ น้องฮาร์เปอร์ (ทัศนจักร) และ น้องฮันเตอร์ (ปารุสก์) นอกจากนี้ยังมีลูกสาวบุญธรรมอีก 1 คน คือ น้องนาดา

เคล็ดลับชีวิตคู่ ฮาน่าเล่าว่า ฮิวโก้ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์และไม่เจ้าชู้ เขามองว่าการไม่นอกใจคือ “มาตรฐานขั้นต่ำ” ของการเป็นสามี ไม่ใช่เรื่องที่ต้องได้รับคำชมเป็นพิเศษ ทั้งคู่เน้นการไม่พยายามเปลี่ยนตัวตนของกันและกัน แต่อยู่ด้วยความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็น

ฮิวโก้ จุล อเล็กซานเดอร์ เลวี หรือ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ และ ฮาน่า ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย
จากวัง สู่โรงแรม มรดกที่พระองค์จุลฯ ทิ้งไว้

น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวชีวิตคือสิ่งที่ต้นตระกูลทิ้งไว้ให้ลูกหลาน วังจักรพงษ์ ย่านสามเสน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดั้งเดิมสร้างขึ้นในยุคพระบิดาของพระองค์จุลฯ ยังคงตั้งอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ และ ม.ร.ว.นริศราได้เปิดบางส่วนของวังให้กลายเป็นโรงแรมหรูขนาดเล็กในชื่อ จักรพงษ์วิลล่า

ข้อมูลทั่วไป

  • ประเภทสถานที่: วังเก่าที่ปรับปรุงเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และร้านอาหารริมน้ำ
  • ที่ตั้ง: 396/1 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ใกล้กับวัดโพธิ์และพระบรมมหาราชวัง)
  • บรรยากาศ: เงียบสงบ เป็นส่วนตัว มีสวนสไตล์ทรอปิคอล และมองเห็นวิว วัดอรุณราชวราราม ได้อย่างสวยงามชัดเจน

บริการและกิจกรรม

  • ที่พัก: ให้บริการห้องพักเพียงไม่กี่ห้อง (ประมาณ 3 ห้อง) เพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุด ตกแต่งอย่างหรูหราสไตล์ไทยร่วมสมัย
  • ร้านอาหาร: เสิร์ฟอาหารไทยตำรับชาววังในรูปแบบเซตเมนู (ประมาณ 2,500 บาทต่อท่าน) ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
  • สถานที่จัดงาน: เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับจัดงานแต่งงานหรู งานเลี้ยงฉลอง และงานเปิดตัวสินค้า โดยรองรับแขกได้ประมาณ 100 – 200 ท่าน

ข้อมูลการติดต่อ

  • เว็บไซต์: Chakrabongse Villas Official Website
  • เบอร์โทรศัพท์: +66 2 222 1290 หรือ +66 89 810 0498

เป็นภาพที่พระองค์จุลฯ คงไม่ได้ทรงนึกถึงเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน แต่ก็เป็นวิธีที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ยังคงมีชีวิต มีคนมาสัมผัส และเรื่องราวของตระกูลนี้ยังได้รับการบอกเล่าต่อไป

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

