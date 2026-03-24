“ฮิวโก้ จุลจักร” เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อเจ้าจาก ร.5 ยังไง จนเป็น “จักรพงษ์”

ต้นตระกูล ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อสายมาจาก ร.5 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรส
“ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์” นักร้องเสียงนุ่ม อดีตดังจากวงสิบล้อ ก่อนไปโกอินเตอร์ถึงค่ายเพลง Jay-Z หน้าตาแบบลูกครึ่ง พูดไทยได้คล่อง อัธยาศัยดี เป็นรู้กันดีว่า สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ไทยแต่โบราณ
เลือดที่ไหลอยู่ในตัวฮิวโก้ สืบย้อนตรงไปถึงรัชกาลที่ 5 ผ่านเส้นทางที่คาดไม่ถึง ผ่านรัสเซีย ผ่านอังกฤษ ผ่านความสูญเสีย และผ่านหัวใจที่แข็งแกร่งของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยต้องทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเพื่อเอาชีวิตรอด
นี่คือเรื่องราวของตระกูลจักรพงษ์ 4 ชั่วอายุคน
ชั่วอายุที่ 1 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ กับหม่อมคัทริน ความรักข้ามโลก ราชสำนักสยาม
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 เสด็จไปทรงศึกษาในยุโรป ได้พบกับหญิงสาวชาวรัสเซียนาม คัทริน เดสนิตสกี้ ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างลับๆ นั้น สุดท้ายนำไปสู่การสมรสที่ทำให้ราชสำนักสยามตกตะลึง เพราะนั่นเป็นยุคที่ความคิดเรื่องพระราชโอรสจะมีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติยังเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับ
แต่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ก็ทรงยืนหยัด และหม่อมคัทรินก็ได้เดินทางมาใช้ชีวิตในสยาม กลายเป็นหนึ่งในบทบันทึกรักข้ามวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
ชั่วอายุที่ 2 พระองค์จุลฯ เชื้อสายสี่แผ่นดิน
จากการสมรสครั้งนั้น มีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ประสูติในปี 2451 ในตัวพระองค์จึงมีเลือดไทยจากพระบิดา และเลือดรัสเซียจากพระมารดา
ชีวิตของพระองค์จุลฯ ไม่ได้ง่ายดาย แม้จะทรงมีฐานันดรศักดิ์สูง แต่พระองค์ทรงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในอังกฤษ เพราะทรงได้รับการศึกษาที่นั่นและทรงรู้สึกอยู่ในโลกที่ซับซ้อนระหว่างสองอัตลักษณ์
พระองค์จุลฯ เสกสมรสกับ หม่อมเอลิสะเบธ ฮันเตอร์ หรือ Elisabeth Hunter ชาวอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มสายเลือดอังกฤษเข้ามาในตระกูลจักรพงษ์อีกครั้ง
มีรายละเอียดหนึ่งในชีวิตคู่ของพระองค์จุลฯ ที่น้อยคนรู้ แต่เป็นจุดที่น่าสะเทือนใจที่สุดในทั้งเรื่องนี้
พระองค์จุลฯ เคยทรงเขียนจดหมายถึงหม่อมเอลิสะเบธก่อนสมรสว่า “ถ้าเผื่อเราแต่งงานกัน อย่ามีลูกกันเลย เพราะเด็กที่เกิดมาหลายเชื้อชาติ จะมีปัญหาตลอด”
พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีว่าการเป็นลูกครึ่งหลายสายเลือดในยุคนั้นหมายความว่าอะไร ทรงรู้ว่าเด็กคนหนึ่งที่มีเลือดไทย-รัสเซีย-อังกฤษ จะเติบโตมาในโลกที่ไม่รู้จะนับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของไหน
แต่ชีวิตก็ไม่ได้เดินตามแผน หลังสมรสมา 18 ปี หม่อมเอลิสะเบธก็ตั้งครรภ์เมื่ออายุ 41 ปี และในปี 2500 ลูกสาวคนเดียวก็ลืมตาดูโลกที่ลอนดอน
ชั่วอายุที่ 3 ม.ร.ว.นริศรา เด็กหญิงที่ต้องสร้างตัวเองใหม่ทั้งหมด
หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ถือกำเนิดที่ลอนดอน มีทั้งเลือดไทย รัสเซีย และอังกฤษอยู่ในตัว
ชีวิตในวัยเด็กของหม่อมราชวงศ์นริศรา สูญเสียพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเล็กด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่ ต้องออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย
ช่วงหนึ่งในชีวิต ม.ร.ว.นริศราทำงานเป็น พนักงานเสิร์ฟ เพื่อเลี้ยงตัวเอง ภาพนั้นอาจดูขัดกับฐานันดรศักดิ์ที่ติดตัวมา แต่ก็คือความจริงของชีวิตคนที่ต้องยืนบนขาตัวเองโดยไม่มีใครพยุง
แต่แล้วหม่อมราชวงศ์นริศราก็พิสูจน์ตัวเองในแบบที่น่าประทับใจมาก คุณหญิงกลับไปศึกษาต่อและจบปริญญาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก The Courtauld Institute of Art ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะชั้นนำระดับโลกที่กรุงลอนดอน
ม.ร.ว.นริศราต่อมาได้พบกับ แอลเลน เลวี นักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายยิว ทั้งคู่ก็แต่งงานกัน
ชั่วอายุที่ 4 ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2524 ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ หรือชื่อจริงว่า Hugo Chula Alexander Levy ก็ลืมตาดูโลก
ในตัวฮิวโก้มีเลือดหลายสายรวมกัน ทั้งไทย รัสเซีย อังกฤษ และยิว เขาคือจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่เริ่มจากพระราชวังในสยามเมื่อกว่าร้อยปีก่อน ดำเนินมาผ่านเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ลอนดอน และชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ของบรรพบุรุษต้นตระกูล
ฮิวโก้เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมหลากหลาย กลายเป็นนักร้องที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ฮิวโก้ จุลจักร” ผ่านวงสิบล้อ ใช้ชีวิตในไทยด้วยความภาคภูมิในรากเหง้าของตัวเอง
ชีวิตแต่งงาน ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ สมรสกับ ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์ ถือเป็นหนึ่งในคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงไทยที่ครองรักกันมาอย่างยาวนาน
ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วังจักรพงษ์ โดยจัดงานแบบอิสลาม ตามศาสนาของเจ้าสาว จนวันนี้ครองรักกันมานานกว่า 17 ปี มีบุตรชายด้วยกัน 2 คน คือ น้องฮาร์เปอร์ (ทัศนจักร) และ น้องฮันเตอร์ (ปารุสก์) นอกจากนี้ยังมีลูกสาวบุญธรรมอีก 1 คน คือ น้องนาดา
เคล็ดลับชีวิตคู่ ฮาน่าเล่าว่า ฮิวโก้ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์และไม่เจ้าชู้ เขามองว่าการไม่นอกใจคือ “มาตรฐานขั้นต่ำ” ของการเป็นสามี ไม่ใช่เรื่องที่ต้องได้รับคำชมเป็นพิเศษ ทั้งคู่เน้นการไม่พยายามเปลี่ยนตัวตนของกันและกัน แต่อยู่ด้วยความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็น
จากวัง สู่โรงแรม มรดกที่พระองค์จุลฯ ทิ้งไว้
น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวชีวิตคือสิ่งที่ต้นตระกูลทิ้งไว้ให้ลูกหลาน วังจักรพงษ์ ย่านสามเสน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดั้งเดิมสร้างขึ้นในยุคพระบิดาของพระองค์จุลฯ ยังคงตั้งอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ และ ม.ร.ว.นริศราได้เปิดบางส่วนของวังให้กลายเป็นโรงแรมหรูขนาดเล็กในชื่อ “จักรพงษ์วิลล่า“
ข้อมูลทั่วไป
- ประเภทสถานที่: วังเก่าที่ปรับปรุงเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และร้านอาหารริมน้ำ
- ที่ตั้ง: 396/1 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ใกล้กับวัดโพธิ์และพระบรมมหาราชวัง)
- บรรยากาศ: เงียบสงบ เป็นส่วนตัว มีสวนสไตล์ทรอปิคอล และมองเห็นวิว วัดอรุณราชวราราม ได้อย่างสวยงามชัดเจน
บริการและกิจกรรม
- ที่พัก: ให้บริการห้องพักเพียงไม่กี่ห้อง (ประมาณ 3 ห้อง) เพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุด ตกแต่งอย่างหรูหราสไตล์ไทยร่วมสมัย
- ร้านอาหาร: เสิร์ฟอาหารไทยตำรับชาววังในรูปแบบเซตเมนู (ประมาณ 2,500 บาทต่อท่าน) ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- สถานที่จัดงาน: เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับจัดงานแต่งงานหรู งานเลี้ยงฉลอง และงานเปิดตัวสินค้า โดยรองรับแขกได้ประมาณ 100 – 200 ท่าน
ข้อมูลการติดต่อ
เป็นภาพที่พระองค์จุลฯ คงไม่ได้ทรงนึกถึงเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน แต่ก็เป็นวิธีที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ยังคงมีชีวิต มีคนมาสัมผัส และเรื่องราวของตระกูลนี้ยังได้รับการบอกเล่าต่อไป
