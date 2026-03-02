ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที “อิหร่าน” เปิดฉากโจมตี “ราส ทานูรา” ซาอุฯ ปิดโรงกลั่นหนีตาย ราคาน้ำมันโลกพุ่ง 10%

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 17:23 น.
69
ด่วน! อิหร่านส่งโดรนถล่ม "ราส ทานูรา" ซาอุฯ
ภาพจาก : FB/Army Millitary Force

อิหร่านเปิดฉากโจมตี ราส ทานูรา ซาอุฯ ระบุสกัดโดรนได้ 2 ลำ แต่เศษซากตกในพื้นที่ทำให้เกิดไฟไหม้เล็กน้อย “ซาอุดี อารัมโก” สั่งหยุดเดินเครื่องบางส่วนเพื่อความปลอดภัย

สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 มีนาคม เกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมัน ราส ทานูรา (Ras Tanura) ของบริษัทซาอุดิ อารัมโก (Saudi Aramco’s ) ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกลั่นและส่งออกน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เกิดอะไรขึ้นที่ ราส ทานูรา

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า บริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย “ซาอุดี อารัมโก” (Saudi Aramco) ได้สั่งปิดหรือลดกำลังการผลิตของโรงกลั่นราส ทานูรา ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงถึง 550,000 บาร์เรลต่อวัน ลงชั่วคราว หลังถูกโจมตีด้วยโดรนในช่วงเช้า โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าเกิดไฟไหม้เพียงเล็กน้อยและไม่พบผู้บาดเจ็บ แต่ทางโรงกลั่นจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องบางส่วนเพื่อความปลอดภัยและเข้าตรวจสอบความเสียหาย

ซาอุฯ ยันสกัดโดรนได้ 2 ลำ แต่เศษซากทำไฟไหม้
ภาพจาก : FB/Army Millitary Force

สอดคล้องกับข้อมูลจากสื่อด้านพลังงาน Argus Media ที่อ้างคำชี้แจงจากทางการซาอุฯ ว่า ระบบป้องกันภัยสามารถสกัดกั้นโดรนได้จำนวน 2 ลำ แต่ “เศษซากจากการสกัดกั้น” ได้ตกลงในพื้นที่โรงกลั่น จนทำให้เกิดไฟไหม้ในระดับจำกัด และยืนยันว่าความเสียหายอยู่ในวงจำกัด โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศยังไม่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ ในโลกโซเชียลมีเดีย เพจ Army Millitary Force ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน! มีรายงานล่าสุดว่า โดรนกามิกาเซ่ของอิหร่านได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันราส ทานูรา (Ras Tanura) ของบริษัทซาอุดิ อารัมโก (Saudi Aramco’s ) ซาอุดีอาระเบีย” ซึ่งเป็นการยืนยันภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทันทีที่มีข่าวการโจมตี ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอบรับด้วยความตื่นตระหนก สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ (Brent) กระโดดขึ้นราว 10% ไปยืนเหนือระดับ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สาเหตุหลักมาจากความกังวลว่าความขัดแย้งนี้จะลุกลามจนกระทบต่อการผลิตและการขนส่งน้ำมันในวงกว้าง โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์อย่าง ช่องแคบฮอร์มุซ ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคเกิดสะดุดพร้อมกันหลายจุด ทั้งการส่งน้ำมันจากเคอร์ดิสถานของอิรักไปตุรกีที่หยุดชะงัก และแหล่งก๊าซในอิสราเอลที่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราว

ในฝั่งประเทศไทย ไทยพีบีเอสรายงานว่า ทางการซาอุดีอาระเบียได้ออกมาประณามการกระทำของอิหร่านอย่างรุนแรง และชี้ว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกดีดตัวแรงในวันเดียว

ภาพรวมของสถานการณ์ขณะนี้คือการขยายวงของความขัดแย้งระหว่าง อิหร่าน – อิสราเอล – สหรัฐฯ ไปสู่ประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซีย สำนักข่าวเอพีรายงานว่า อิหร่านได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งบีบให้ประเทศในกลุ่มอ่าวต้องยกระดับมาตรการป้องกันตนเอง ท่ามกลางความกังวลว่าสงครามระดับภูมิภาคกำลังขยายตัวอย่างเต็มรูปแบบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 17:23 น.
69
