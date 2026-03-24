เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans ฟันวันละ 1.9 ล้าน

การเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 13:44 น.
เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans เสียชีวิต เผยรับวันละ 1.9 ล้านดอลล์

ลีโอนิด ราดวินสกี ชาวยูเครนผู้ซื้อ OnlyFans ปั้นแพลตฟอร์มโกยรายได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ก่อนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย 43 ปี ทิ้งมรดกมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์

เคยสงสัยมั้ยครับ ว่าคนที่รวยอันดับต้น ๆ ในอินเทอร์เน็ต เขาไม่ได้สร้างแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ YouTube หรือ TikTok แต่เขาสร้างตัวจากอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดถึงในที่สาธารณะ ชื่อของ ลีโอนิด ราดวินสกี (Leonid Radvinsky) แทบไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลักเลย ทั้งที่เขาเป็นเจ้าของ OnlyFans แพลตฟอร์มที่มีรายได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และทำเงินให้เขาวันละ 1.9 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Forbes แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2026 เขาก็จากไป ด้วยโรคมะเร็ง อายุเพียง 43 ปี

จากเด็กผู้อพยพชาวยูเครน สู่มหาเศรษฐีอินเทอร์เน็ต

ราดวินสกีเกิดที่เมือง Odesa ประเทศยูเครน ในปี 1982 หรือ 1983 ครอบครัวพาเขาอพยพมาตั้งรกรากที่ Chicago ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

เขาเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์จาก Northwestern University ในปี 2002 ซึ่งระหว่างเรียนอยู่นั้น เขาก็เริ่มทำเงินจากอินเทอร์เน็ตแล้ว ด้วยการรันเว็บไซต์โฆษณาเนื้อหาผู้ใหญ่หลายสิบเว็บ ปี 2004 เขาก่อตั้ง MyFreeCams เว็บไซต์สตรีมมิ่งผู้ใหญ่ที่กลายเป็นฐานเงินก้อนแรกของเขา

ปี 2018 ตัดสินใจซื้อ OnlyFans แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

ในปี 2018 ราดวินสกีซื้อหุ้น 75% ใน Fenix International Ltd. บริษัทแม่ของ OnlyFans ซึ่งในตอนนั้นแพลตฟอร์มนี้ยังไม่ได้โด่งดังอะไรนัก มีครีเอเตอร์อยู่แค่ราว 350,000 คน รายได้บริษัทอยู่ที่ 59 ล้านดอลลาร์ต่อปี

หลังจากที่เขาเข้ามาบริหาร OnlyFans ก็ค่อยๆ ปรับโฟกัสมาที่เนื้อหา NSFW อย่างชัดเจนขึ้น จนกระทั่งโควิด-19 ระบาดในปี 2020 แพลตฟอร์มนี้ก็กลายเป็นช่องทางทำเงินหลักของครีเอเตอร์ผู้ใหญ่ทั่วโลก กระทั่งเขาขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีครั้งแรกตามรายชื่อ Forbes ในปี 2021

เงินปันผลจาก OnlyFans 701 ล้านดอลลาร์

ราดวินสกีได้รับเงินปันผลจาก OnlyFans ดังนี้ 284 ล้านดอลลาร์ ในปี 2021, 338 ล้านดอลลาร์ ในปี 2022, 472 ล้านดอลลาร์ ในปี 2023 และ 701 ล้านดอลลาร์ ในปี 2024

รวมตั้งแต่ปี 2021 ถึงต้นปี 2025 ราดวินสกีจ่ายเงินปันผลให้ตัวเองไปแล้ว 1.8 พันล้านดอลลาร์

Forbes รายงานว่า เงินปันผลที่เขาได้รับในปี 2024 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ต่อวัน

คิดง่าย ๆ ก็คือ ขณะที่คนทั่วไปกำลังนอนหลับ เขาทำเงินได้มากกว่าเงินเดือนทั้งปีของคนจำนวนมากเลยทีเดียว

โมเดลธุรกิจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

ความลับของตัวเลขพวกนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับ OnlyFans หักค่าคอมมิชชัน 20% จากรายได้ของครีเอเตอร์ทุกคน ในขณะที่ จำนวนครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มเติบโตจาก 350,000 คนในปี 2019 เป็น 4.6 ล้านคน ในปี 2024 และรายได้บริษัทพุ่งจาก 59 ล้านดอลลาร์ เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์

แปลว่า ยิ่งครีเอเตอร์หาเงินได้มาก ราดวินสกีก็ยิ่งรวยขึ้นตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ เขาไม่ต้องสร้างคอนเทนต์เอง ไม่ต้องออกหน้า ไม่ต้องเป็นดาราสักคน แค่ถือหุ้นอยู่เฉยๆ แล้วเงินก็ไหลเข้ากระเป๋า

ชายที่โลกแทบไม่รู้จัก

สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลข คือตัวตนของเขาครับ ราดวินสกีแทบไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อ ไม่ขึ้นเวทีงานอีเวนต์ ไม่มีบัญชีโซเชียลมีเดียสาธารณะ ทั้งที่บริหารแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานลงทะเบียนแล้ว 377 ล้านคน ทั่วโลก

เขาเลือกอยู่เงียบๆ ที่บ้านในรัฐ Florida บริหารกองทุน Venture Capital ชื่อ “Leo” ที่เขาตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2009 ขณะเดียวกันก็บริจาคเงินให้กับสถาบันวิจัยมะเร็ง และองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ด้วย

ในปี 2024 ราดวินสกีและภรรยาร่วมสนับสนุนโครงการทุนวิจัยมะเร็งมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์ และเขายังบริจาคเงิน 5 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือยูเครนในปี 2022

OnlyFans ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026 ว่า “เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศการจากไปของ Leo Radvinsky เขาจากไปอย่างสงบหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาเป็นเวลานาน และครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

มูลค่าทรัพย์สินของเขา ณ วันที่เสียชีวิต Forbes ประเมินไว้ที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์ เขาอายุ 43 ปี และโรคนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเลย

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ OnlyFans ต่อไป?

ก่อนเสียชีวิต ราดวินสกีเริ่มเจรจาขายหุ้นส่วนใหญ่ของ OnlyFans อย่างเงียบๆ โดยมีนักลงทุนและกลุ่มทุนหลายรายให้ความสนใจ

OnlyFans มีมูลค่าประเมินอยู่ที่ราว 5.5 พันล้านดอลลาร์ ในการเจรจาขั้นต้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ตอนนี้คำถามที่ทุกคนในวงการรอดูคือ ใครจะมารับช่วงต่อ และ OnlyFans จะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหน

ลีโอนิด ราดวินสกีไม่ใช่นักประดิษฐ์ เขาไม่ได้คิด OnlyFans ขึ้นมาเอง แต่เขาเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้าม เข้าซื้อในราคาถูก แล้วสร้างระบบที่ทำเงินได้โดยอัตโนมัติ

ขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันจาก Northwestern ไปทำงาน Wall Street เขาเลือกเดินบนเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้า
สิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ตัวเลข 4.7 พันล้านดอลลาร์ แต่คือหลักฐานว่า ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมาจากการเป็นเจ้าของระบบ ไม่ใช่การทำงานในระบบ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

