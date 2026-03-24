กองทัพบกเปิดตัว โดรนพลีชีพ-ทิ้งระเบิด ใช้ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชายแดน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 13:13 น.
กองทัพบกเปิดตัว โดรนพลีชีพ และโดรนทิ้งระเบิด เสริมด้วย AI ใช้ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชายแดน รองรับสถานการณ์ในอนาคต

พ.อ.ณัฐกร เรือนติ๊บ เสนาธิการกองพลกรมทหารราบที่4 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยฟีนิกซ์ กล่าวภายหลังเปิดตัว โดรน FPV แบบพลีชีพ และโดรนทิ้งระเบิด ซึ่งเป็นโดรนที่ใช้ในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในการสู้รบที่ผ่านมาว่า ในส่วนของกองทัพบก และหน่วยมีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ในอนาคต

ทั้งการฝึก ผู้บังคับโดรนเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอยู่รอดในพื้นที่ที่จะต้องไปเจอกับภัยคุกคาม ทั้งจำนวน และปริมาณ ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปเจอกับตัวตัดสัญญาณ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นจึงต้องสร้างเครื่องมือ ให้มีการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการภารกิจเหล่านั้น เพื่อไม่ให้ถูกรบกวน หรือถูกต่อต้าน และต้องมีการพัฒนาโดรน ให้มากกว่าฝ่ายตรงข้าม รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ Ai เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในยุคใหม่ ที่จะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพ และการตัดการรบกวนของสัญญาณ

พ.อ.ณัฐกร ยืนยันว่า กองทัพบกได้มีการสนับสนุนงบงบประมาณในการดำเนินการอย่างอย่างเต็มที่ ซึ่งเฉพาะชิ้นส่วนในการประกอบใช้งบประมาณ 500,000 กว่าบาท ซึ่งการปฏิบัติงานถือว่า มีความคุ้มค่า กับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นยานเกราะ, ที่ตั้งหน่วยของข้าศึก หรือตัวรบกวนสัญญาณ และต้องมีการสร้างเพิ่มเนื่องจากมีความต้องการ ในภารกิจต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อที่จะกระจายไปในแต่ละหน่วยต่าง ๆ รวมถึงตัวนักบินให้เพียงพอกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งตามนโยบายของกองทัพบก ได้ให้ความสำคัญในทุกพื้นที่ หากสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองทัพภาคใด เราก็สามารถที่จะโยกกำลังส่วนนี้ไปช่วยเหลือได้ เช่นเดียวกับกรณีชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ตอบสนองภัยคุกคามที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันได้ ซึ่งอยู่ในแผนของกองทัพบกที่จะตั้งเป็นศูนย์บัญชาการโดรน

ในทีมฟีนิกซ์ ได้ผลิตนักบินโดรนมาแล้ว 11 รุ่น ประมาณ 400 กว่านาย และมีการอบรมอยู่เรื่อยๆ ซึ่งร่วมบูรณาการฝึกทั้งกองทัพบก, กองทัพเรือ, นาวิกโยธิน และตำรวจ โดยดำรงเป้าหมายภารกิจต้องสำเร็จ ทั้งเรื่องการทำลาย การปรับเปลี่ยนทางยุทธวิธี หรือเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจะออกปฏิบัติ เมื่อมีคำสั่ง โดยปัจจุบันนี้ทางหน่วยมีความพร้อมหากชายแดนไทย-กัมพูชามีการปะทะรอบที่ 3 เพราะในส่วนของนักบินโดรนเดิมก็มีการพัฒนาเพิ่มเติม และมีการผลิตรุ่นใหม่ๆ เข้ามา

พ.อ.ณัฐกร ยังกล่าวยอมรับอีกว่า การพัฒนาโดรนจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางครั้งผ่านไปวันเดียวโดรนก็ตกรุ่นแล้ว ซึ่งหน่วยของตนเป็นหน่วยยุทธวิธีที่ต้องการความอ่อนตัว ดังนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอด เพื่อให้เกิดความเสถียรในการปฏิบัติการ ซึ่งในห้วง 20 วัน ที่ได้ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เราก็สามารถดำรงความสามารถอยู่ได้ แม้โดรน บางตัวจะเสีย หรือชำรุด เราก็สามารถซ่อมแซมได้ ถือเป็นจุดแข็งของเรา

นอกจากนี้โดรนดังกล่าว ก็ยังใช้ในพื้นที่กองทัพภาคที่3 ซึ่งไม่ได้เจาะจงไปที่การรบเพียงอย่างเดียว ยังใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ ยังมีปัญหา เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงาน

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

20 นาที ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี บันเทิง

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

44 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

50 นาที ที่แล้ว
ทำเนียบแชมป์ &quot;คาราบาวคัพ&quot; หลัง &quot;แมนซิตี้&quot; คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด ข่าวกีฬา

ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วิฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ ข่าว

คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฉาวสนั่น! สาวแฉชายหน้า-รอยสักคล้ายพระ ท้องสั่งทำแท้ง ยืนยันไม่ใช่ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี ข่าว

BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลูฯ รีวิวแบบไม่อวย เจลาโต้ถ้วย 300 งานนี้มีเสียงแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น &quot;อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น&quot; บันเทิง

เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกพ. ยืนยันไทยมีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านาน 3 เดือน สั่ง LNG เข้ามาเติมแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เอกนิติ แจงขยับราคาน้ำมัน 90 สตางค์ ชี้สถานการณ์เปลี่ยน ต้องเป็นไปตามตลาดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่ามรสุมชีวิตติดกัญชาและเหล้า บันเทิง

ย้อนมรสุมชีวิต เหน่ง เหม่งจ๋าย ติดกัญชาจนสมองช้า ก่อนเลิกหักดิบ ดื่มเบียร์วันละ 2 ขวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยช่วยลูกเรือนารีมยุรีมีความคืบหน้า แต่รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gen Z ไม่รู้เชคอินต้องมาก่อนกี่นาที ข่าว

Gen Z ถึงกับอัดคลิปตัดพ้อ “ทำไมไม่เคยรู้ เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อน 30 นาที”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน เน้นคุณภาพ เศรษฐกิจ

ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน คัดเกรดนทท.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน บันเทิง

เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาสั่งให้ชดใช้ 386 ชีวิต “เหมืองอัครา” ต้นเหตุทำชาวบ้านป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ใบเตย อาร์สยาม และ ฟิล์ม รัฐภูมิ เผยปมขัดแย้งดีเจแมน บันเทิง

สรุปดราม่า ใบเตย-ฟิล์ม ยันไม่เคยมีปัญหา เปิดใจขัดแย้ง ‘ดีเจแมน’ เชื่อคนปั่น ทำเข้าใจผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันดีเซลพุ่ง 57.03 บาท ถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุน เศรษฐกิจ

น้ำมันดีเซลพุ่ง 57.03 บาท ถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans เสียชีวิต เผยรับวันละ 1.9 ล้านดอลล์ การเงิน

เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans ฟันวันละ 1.9 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบกเปิดตัว โดรนพลีชีพ-ทิ้งระเบิด ใช้ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot;

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button