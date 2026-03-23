“ลีโอนิด ราดวินสกี” เจ้าของเว็บ OnlyFans เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วัย 43 ปี
ลีโอนิด ราดวินสกี ราดวินสกี เจ้าของเว็บไซต์ OnlyFans เว็บไซต์เนื้อหาผู้ใหญ่ชื่อดัง เสียชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยวัย 43 ปี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า นายลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของเว็บไซต์เนื้อหาผู้ใหญ่อย่าง OnlyFans เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 43 ปี จากโรคมะเร็ง
โดยโฆษกของเว็บไซต์ระบุว่า “พวกเราขอแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ลีโอ ราดวินสกี โดยลีโอจากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นระยะเวลานาน ทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”
สำหรับนายราดวินสกีนั้นเป็นนักธุรกิจชาวยูเครน-อเมริกัน ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกลายผู้อำนวยการของบริษัทฟีนิกซ์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัทแม่ของ OnlyFans เมื่อปี 2561
โดยเว็บไซต์ดังกล่าวถูกก่อตั้งโดยนักธุรกิจชาวอังกฤษชื่อ ทิม สโตคลี เมื่อปี 2559 และได้รับความนิยมาเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าเว็บไซต์จะขึ้นชื่อเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ แต่ก็มีเนื้อหาทั่วไป โดยผู้ใช้บริการที่ต้องการจะชมเนื้อหาดังกล่าวต้องจ่ายเงินเข้าชม
