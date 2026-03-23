ข่าวต่างประเทศ

“ลีโอนิด ราดวินสกี” เจ้าของเว็บ OnlyFans เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วัย 43 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 20:32 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 20:33 น.
ลีโอนิด ราดวินสกี ราดวินสกี เจ้าของเว็บไซต์ OnlyFans เว็บไซต์เนื้อหาผู้ใหญ่ชื่อดัง เสียชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยวัย 43 ปี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า นายลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของเว็บไซต์เนื้อหาผู้ใหญ่อย่าง OnlyFans เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 43 ปี จากโรคมะเร็ง

โดยโฆษกของเว็บไซต์ระบุว่า “พวกเราขอแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ลีโอ ราดวินสกี โดยลีโอจากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นระยะเวลานาน ทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

สำหรับนายราดวินสกีนั้นเป็นนักธุรกิจชาวยูเครน-อเมริกัน ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกลายผู้อำนวยการของบริษัทฟีนิกซ์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัทแม่ของ OnlyFans เมื่อปี 2561

โดยเว็บไซต์ดังกล่าวถูกก่อตั้งโดยนักธุรกิจชาวอังกฤษชื่อ ทิม สโตคลี เมื่อปี 2559 และได้รับความนิยมาเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าเว็บไซต์จะขึ้นชื่อเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ แต่ก็มีเนื้อหาทั่วไป โดยผู้ใช้บริการที่ต้องการจะชมเนื้อหาดังกล่าวต้องจ่ายเงินเข้าชม

 

แฟนคลับดราม่า นางแบบคริสเตียน เข้าค่ายฝึกสมาธิ ชี้ ผิดหลักศาสนา ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับดราม่า นางแบบคริสเตียน เข้าค่ายฝึกสมาธิ ชี้ ผิดหลักศาสนา?

2 นาที ที่แล้ว
คอหวยขนลุก เลขฝาโลง &quot;เหน่ง เหม่งจ๋าย&quot; แฟนคลับแห่เก็งเลขเด็ด 1/4/69 บันเทิง

ขนลุก เลขฝาโลง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” แฟนคลับแห่ซื้อเลขเด็ด 1/4/69

15 นาที ที่แล้ว
ครูสาวโอไฮโอ ลูกศิษย์วัย 15 ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวไฮสคูลมะกัน สารภาพผิดคดีฉาวซั่มลูกศิษย์วัย 15 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ลีโอนิด ราดวินสกี” เจ้าของเว็บ OnlyFans เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วัย 43 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด เด็กกำพร้าวัย 13 ทนพิษบูลลี่ไม่ไหว จบชีวิตหลังวันเกิดเพียงสัปดาห์เดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซ่บยกสวน &quot;แม่ตั๊ก&quot; องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก! บันเทิง

แซ่บยกสวน “แม่ตั๊ก” องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เถื่อนมาก ส.จ.ญี่ปุ่นโดยชาวเคิร์ดอพยพ ต่อยกลางงานเทศกาล หามส่งรพ. คลิปว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

เถื่อนมาก ส.จ.ญี่ปุ่นโดยชาวเคิร์ดอพยพ ต่อยกลางงานเทศกาล หามส่งรพ. คลิปว่อนเน็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 23 รับงวด 23 มี.ค. 69 ส่องเลขเด่นรับฤกษ์เศรษฐี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูพละบุรีรัมย์ อายุ 54 ปี ชื่อ ข่าวอาชญากรรม

ชาวบ้านแฉพฤติกรรม “ครูพละบุรีรัมย์” ช็อก! เหยื่อรอเรื่องแดงมากว่า 19 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 มี.ค. 69 เบนซินพุ่ง 1 บาท ดีเซลขยับ 90 สต. เศรษฐกิจ

ด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 มี.ค. 69 เบนซินพุ่ง 1 บาท ดีเซลขยับ 90 สต.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน ข่าว

จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอย โต้มือที่ 3 ไฮโซอาร์ท เกรซ งง เคยเคลียร์ใจแล้ว ทำไมโดนโยนบาป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนพร รายชื่อรมต ข่าวการเมือง

“มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เอย ธัญวรรณ&quot; ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง บันเทิง

ประวัติ “เอย ธัญวรรณ” ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊พัช กฤษอนงค์ กองทุนการด่าแห่งชาติ ข่าวอาชญากรรม

“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” หลังติดคุกฟรี 267 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โน้ต ชาคริยา&quot; อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา บันเทิง

“โน้ต ชาคริยา” อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสแซมบอสมิน สั่งฟ้องคดีดิไอคอน บันเทิง

ลุ้น 26 มี.ค.นี้ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสซาเบลลา จำคุกดูไบ ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษวัย 22 ได้กลับบ้านหลังติดคุกฟรีเกือบปี เซ่นคดียาเสพติดฉาว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; เตรียมพบอัยการ ซัดแรง &quot;ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย&quot; ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง บันเทิง

“ปู มัณฑนา” เตรียมพบอัยการ ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับ 21 ครั้งรวด ลดลงรวม 2,150 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 3,550 บาท สมาคมฯ ปรับ 106 ครั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัว เศรษฐกิจ

อ่วมสงคราม ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัววูบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว ข่าว

คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

คอหวยขนลุก เลขฝาโลง &quot;เหน่ง เหม่งจ๋าย&quot; แฟนคลับแห่เก็งเลขเด็ด 1/4/69

ขนลุก เลขฝาโลง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” แฟนคลับแห่ซื้อเลขเด็ด 1/4/69

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
แซ่บยกสวน &quot;แม่ตั๊ก&quot; องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก!

แซ่บยกสวน “แม่ตั๊ก” องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก!

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
Back to top button