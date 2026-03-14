อดีตเทนนิสสาวมือ 39 โลก ผันตัวถ่ายเซ็กซี่ ควงสามีทำ OnlyFans กวาดรายได้มหาศาล
แอชลีย์ ฮาร์เคิลโรด อดีตนักเทนนิสดาวเด่นชาวอเมริกัน อำลาคอร์ทลูกสักหลาด ผันตัวเข้าวงการ OnlyFans ควงสามีทำคอนเทนต์เซ็กซี่ กวาดรายได้สู้กว่าช่วงแข่ง
หากย้อนกลับไปในช่วงที่วงการเทนนิสหญิงสหรัฐฯ กำลังรุ่งโรจน์ ชื่อของ แอชลีย์ ฮาร์เคิลโรด (Ashley Harkleroad) คือหนึ่งในดาวเด่นที่น่าจับตาที่สุดคนหนึ่ง ด้วยดีกรีอดีตมือวางอันดับ 39 ของโลกที่เคยฟาดฟันในรายการระดับแกรนด์สแลมมาแล้วมากมาย แต่ใครจะเชื่อว่าหลังจากวางแร็กเกต เส้นทางที่เธอเลือกเดินกลับไม่ใช่การเป็นโค้ชหรือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬารุ่นใหม่เหมือนที่เพื่อนร่วมอาชีพของเธอทำ หลังเก็บลูกสักหลาดเข้ากรุ
แอชลีย์ ฮาร์เคิลโรด ประกาศเข้าสู่ครีเอเตอร์ใน OnlyFans อย่างเต็มตัวในปี 2022 พร้อมควงสามี ชัค อดัมส์ อดีตนักเทนนิสดาวรุ่งเช่นกัน มาร่วมกันสร้างผลงานเซ็กซี่วาบหวิว จนสามารถกวาดรายได้ที่สูงกว่าตอนเป็นนักเทนนิสอีกด้วย
แต่ต้องบอกเลยว่าความแซ่บซี้ดของ แอชลีย์ ฮาร์เคิลโรด ได้เพิ่งจะฉายแสงออกมา เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยสร้างปรากฎการณ์ความฮือฮาไปทั่ววงการเทนนิสมาแล้ว เมื่อ แอชลีย์ ตัดสินใจสลัดผ้าถ่ายภาพเปลือยลงนิตยสารชื่อดัง อย่าง Playboy มาแล้ว นับเป็นหนึ่งนักเทนนิสอาชีพมือวางระดับโลกคนแรก ๆ ที่กล้าเปิดเผยสัดส่วนมากขนาดนี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนสักหลาด
อ้างอิงจาก : znews.vn, IG ashleyharkleroad
