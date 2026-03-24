รอบ 2 ปี “ฟิล์ม รัฐภูมิ” เปิดใจเบื้องหลังช่วยค่าเทอมลูก ใบเตย อาร์สยาม

“ฟิล์ม รัฐภูมิ” เปิดหน้าแลก! แฉความลับช่วยจ่ายค่าเทอมลูก “ใบเตย” ยันไร้คดีติดตัว-รอ “ดีเจแมน” กราบขอโทษ
สปอร์ตไลท์บันเทิงส่องสว่างขึ้นอีกครั้งในงานเปิดตัวภาพยนตร์ “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ วานนี้ (23 มี.ค.) กับภาพประวัติศาสตร์รอบ 2 ปีที่ฟิล์ม รัฐภูมิ โคจรมาพบกับ “ใบเตย อาร์สยาม” หรือ สุธีวัน ทวีสิน ท่ามกลางข่าวลือเรื่องรอยร้าวและคดีความในอดีตที่เคยทำให้ชื่อเสียงของซูเปอร์สตาร์หนุ่มพังทลาย
ฟิล์ม รัฐภูมิ เปิดใจครั้งแรกถึงเบื้องหลังความสัมพันธ์ที่คนภายนอกมองว่าแตกหัก โดยระบุว่า จริงๆ แล้วเขาและใบเตยไม่ได้มีปัญหากัน แต่เกิดจากการ “ปลุกปั่น” ของคนบางกลุ่มที่ทำลายภาพลักษณ์เขามานานเกือบ 2 ปี หนุ่มฟิล์มยังแฉความลับสุดพีคว่า ในวันที่ใบเตยเพิ่งได้รับอิสรภาพและเผชิญวิกฤตทางการเงินจนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกสาว เขาคือคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือด้วยการนำรถส่วนตัวให้ใช้ เพื่อให้ใบเตยนำรถไปขายมาเป็นทุนการศึกษาให้ลูก
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา อดีตพระเอกหนุ่มต้องเผชิญกับการถูกสังคมพิพากษาล่วงหน้า แต่ในวันนี้เขาประกาศก้องว่าได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานแล้ว และขอยืนยันว่า “ไม่มีความผิดและไม่มีคดีความใดๆ ติดตัว” พร้อมตัดพ้อว่าความเจ็บช้ำจากการถูกสื่อบางสำนักอุปโลกน์เรื่องราวขึ้นมาทำให้เขาสูญเสียโอกาสในการทำมาหากินไปอย่างน่าเสียดาย
“จริงๆ ผมกับเตยเจอกันมาตลอดนะ แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า อดีตของเขาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เปล่าๆ ผมก็บอกเตยนะว่าวันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวพี่บอกทุกคนนะ ก็คือจริงๆ ผมกับเตยไม่มีอะไรเลย รวมถึงอดีตของเขาผมก็ไม่ได้มีอะไรด้วย แต่เหมือนเขาไปเชื่อคนอื่น แล้วก็มาปลุกปั่นทำให้คนอื่นเข้าใจผมผิด ก็แค่นั้นเองครับ”
“คือของผมก็อย่างที่บอกว่าเราแสดงความบริสุทธิ์ใจไปตั้งแต่แรกแล้ว เราปฏิบัติตัวตามขั้นตอนทุกอย่าง แล้วก็เข้าสู่ทุกกระบวนการ จนวันนี้อย่างที่พี่ๆ ทุกๆ คนเห็นว่าผมไม่ได้มีความผิดอะไรเลย”
แล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรเลยด้วย มันเป็นแค่กลุ่มคนที่ปลุกปั่น แล้วก็ทำให้ผมพังทลายลงไปในสังคม ทำให้สังคมเข้าใจผมผิด คิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นที่เขาอุปโลกน์ขึ้นมา แต่จริงๆ แล้วผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองเกือบระยะเวลา 2 ปีครับ ให้ทั้งพี่ๆ สื่อมวลชน ทั้งทุกหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบทุกอย่าง วันนี้ผมก็ไม่มีความผิดอะไรเลย และยังเป็นฟิล์มคนเดิมครับ ซึ่งแค่คนๆ หนึ่งที่ทำมาหากินขายงาน แต่ว่าต้องถูกสื่อบางสื่อพิพากษาเราไปเกือบ 2 ปีก็เจ็บช้ำมาก แต่ว่าตัวผมเองผมไม่ได้ติดใจอะไร
ส่วนคดีดีเจแมน ผมก็ให้อภัยเพราะเตย ผมก็บอกเขาว่า ก็ออกมาโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษหน่อย ลองทำอะไรให้ผมดูสิว่าคุณจะทำยังไง
เขาก็บอกว่า เดี๋ยวเขาจะออกมาขอโทษสื่อแล้วก็ขอโทษผม จนวันนี้ยังไม่ขอโทษเลย แต่ที่ผมให้อภัยเพราะเขาบอกจะออกมาขอโทษสื่อ อันนี้เป็นการตกลงตั้งแต่วันที่ไกล่เกลี่ยแล้วครับ จนวันนี้เขายังไม่ออกมาขอโทษผมเลย ก็ไม่ได้ดำเนินคดีต่อ เพราะเราก็ช่วยครอบครัวเขามาเยอะมากเลย
คืออย่างที่ผมบอกว่าที่ผมไม่ฟ้องเขา จริงๆ ผมฟ้องได้นะ แต่ผมไม่ฟ้องเพราะว่าผมติดอยู่ที่เตย เพราะว่าน้องเพิ่งออกมา แล้วน้องก็ลำบากมาก ไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าเทอมลูก ผมก็ต้องเอารถผมให้น้องเขาไป แล้วเอารถน้องขาย เพื่อให้ได้เงินเอาไปส่งลูกเรียน แต่สิ่งที่เขาเพิ่งออกมา อดีตของเขาออกมาแล้วมาว่าผม เพื่อที่จะไปเชื่อแค่คน 2 คนที่ยุปลุกปั่นเขา
ทำให้ครอบครัวเขาพังแบบนี้ แต่นี่ก็ไม่มีใครรู้ ผมก็ไม่พูด เพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องของใครอยู่แล้วครับ แต่วันนี้ในเมื่อจบกันไปแล้ว ผมก็อธิบายให้ฟังว่า เพราะอะไรมันถึงจบ แต่ทุกวันนี้ก็ยังรออยู่ว่า เขาจะออกมาขอโทษเรา ก็ยังไม่ขอโทษสักที ส่วน 2 คดีที่เตรียมขึ้นศาล ก็เป็นคนละบุคคลกัน.
ขอบคุณข้อมูล : ข่าวสด บันเทิง , tvpoolonline
ติดตาม The Thaiger บน Google News: