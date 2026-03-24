ข่าวการเมือง

ประวัติ ปกรณ์ นิลประพันธ์ ลือว่าที่รัฐมนตรี อนุทิน 2 มือกฎหมายก้นกุฏิมีชัย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:56 น.
78
ประวัติ ปกรณ์ นิลประพันธ์ ลือว่าที่รัฐมนตรี อนุทิน 2 มือกฎหมายก้นกุฏิมีชัย

พรรคภูมิใจไทยเร่งส่งประวัติว่าที่รัฐมนตรีให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบ ล่าสุดไร้ชื่อ บวรศักดิ์ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนปัจจุบันเตรียมลาออกมารับไม้ต่อ

ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ล่าสุดแกนนำพรรคภูมิใจไทยส่งมอบเอกสารประวัติว่าที่รัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำทำเนียบรัฐบาลตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

รายชื่อว่าที่รัฐมนตรีทั้งหมดไม่มีชื่อของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ปรากฏในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย โดยจะทาบทามมือกฎหมายชั้นนำเข้ามาเสริมทัพทดแทน มีชื่อของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการส่งตรวจคุณสมบัติ หากผ่านเกณฑ์นายปกรณ์อาจตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อมาร่วมงานกับรัฐบาลชุดใหม่

ประวัติ ปกรณ์ นิลประพันธ์ มือกฎหมาย ศิษย์ก้นกุฏิมีชัย

นายปกรณ์ ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ปกรณ์เป็นนักกฎหมายที่ทำงานใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญระดับประเทศหลายคน เป็นศิษย์ก้นกุฏิของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 เขาเคยทำงานร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีอย่างยาวนานในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เส้นทางการทำงาน ผ่านตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานรัฐมามากมาย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เขายังมีประสบการณ์ในองค์กรขนาดใหญ่อย่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานไทย

ในยุครัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน รัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท นายปกรณ์ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่ส่งข้อคิดเห็นทางกฎหมายไปถึงรัฐบาล เขาระบุคำชี้แจงส่วนหนึ่งว่า “การออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ตามนโยบายของรัฐบาลควรออกเป็น พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ก.นั้น หากรัฐบาลไม่ทำตามเงื่อนไข ของมาตรา 53, 57 รวมถึงมาตรา 6, 7, 9, 49 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง และทำให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ การกู้เงินโดยกระทรวงการคลัง ไม่สามารถกระทำได้”

การให้ความเห็นทางกฎหมายครั้งนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายการเมืองบางส่วน เกือบทำให้นายปกรณ์ไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุราชการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่สุดท้ายก็ผ่านอุปสรรคมาได้จนอยู่ครบวาระ 4 ปีพร้อมใช้สิทธิต่ออายุครบถ้วน

ตามระเบียบราชการในปี 2569 เขาต้องย้ายไปสังกัดกระทรวงอื่น การตอบรับคำเชิญเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นก้าวใหม่ที่น่าสนใจในฐานะกุนซือด้านกฎหมายเต็มตัว

ภาพจาก: pttgcgroup

เปิดบัญชีทรัพย์สิน 43 ล้าน

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2567 ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ระบุว่า นายปกรณ์ และนางสมาพร นิลประพันธ์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,789,757 บาท ไร้หนี้สิน

นายปกรณ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 29,429,033 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7 บัญชี รวมมูลค่า 8,618,953 บาท เงินลงทุน 7,129,801 บาท (ในเอกสารรายละเอียดเงินลงทุนระบุ จำนวนเงินลงทุนรวม 6,629,801 บาท) ที่ดิน 2 แปลงในจังหวัดกรุงเทพฯ รวมมูลค่า 2,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้าน 2 หลังในจังหวัดกรุงเทพฯ รวมมูลค่า 4,000,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 600,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,362,492 บาท ทรัพย์สินอื่น เช่น ทองคำ เหรียญสะสม อัญมณี เป็นต้น รวมมูลค่า 3,717,786 บาท

นางสมาพร มีทรัพย์สิน 14,360,724 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7 บัญชี รวมมูลค่า 6,484,050 บาท เงินลงทุน 470,872 บาท ที่ดิน 2 แปลงในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ รวมมูลค่า 2,871,825 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้าน 1 หลังในจังหวัดเชียงใหม่ 2,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,533,975 บาท

ผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • 24 ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • 27 ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

  • 7 มิ.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • มิ.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • 10 มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • 9 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • 29 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  • 8 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • 27 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์ ในบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  • 1 พ.ย. 2566 – 24 ก.พ. 2569 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • 1 ม.ค. 2566 – 24 ก.พ. 2569 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • 9 เม.ย. 2561 – 24 ก.พ. 2569 กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • 25 ก.ย. 2566 – 31 ต.ค. 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • 23 เม.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2565 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติ ปกรณ์ นิลประพันธ์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวการเมือง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:56 น.
78
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button