ใบเตย อาร์สยาม ยอมรับเลิก ดีเจแมน ปัญหาถาโถม ขอโฟกัสลูก ไม่เปิดรับรักใหม่

ใบเตย อาร์สยาม ยอมรับเลิก ดีเจแมน ขอโฟกัสหน้าที่พ่อแม่ เปิดใจเจอปัญหาสารพัด ทั้งครอบครัว-ค่าย แต่ต้องสู้ เผยใช้การทำงานรักษาโรคซึมเศร้าจนดีขึ้น ไม่พร้อมเปิดรับรักใหม่
หลายคนต้องส่งกำลังใจให้รัว ๆ สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บ ใบเตย อาร์สยาม หรือ ใบเตย สุธีวัน ที่ล่าสุดได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิต ทั้งสถานะครอบครัวที่ได้เลิกรากับสามี ดีเจแมน พัฒนพล มินทะขิน หลังจากเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ พร้อมอาการป่วยซึมเศร้า และการกลับมาทวงบัลลังก์ตัวแม่ในวงการบันเทิงอีกครั้งแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊ก
ประเด็นที่หลายคนจับตามองอย่างเรื่องความสัมพันธ์กับ ดีเจแมน นักร้องสาวเผยว่า ตอนนี้ได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะได้พูดคุยและตกลงกันมาสักพักใหญ่ ๆ แล้ว ตอนนี้เธอขอโฟกัสที่เรื่องงานและเรื่องลูกเป็นหลัก แต่ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่ความเป็นพ่อและแม่ของ น้องเวทมนต์ เต็มที่ และยอมรับว่าปัจจุบันไม่ได้อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแล้ว และในทางกฎหมายก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วเช่นกัน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถใช้คำว่า “เลิกกัน” ได้หรือไม่ ใบเตยยอมรับว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟ เพราะคำว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้ยาก ตลอด 2 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ทำให้บอบช้ำกันมาก และตัวเธอเองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า กว่าจะปรับทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้งตัวเธอและฝ่ายชาย
แต่ข้อตกลงในวันนี้ ถือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆ สำหรับการเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก ในวันที่ทั้งสองคนต้องปรับตัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่ออายุมากขึ้นและอยู่ในวัยที่เป็นพ่อแม่คนแล้ว ทั้งคู่สามารถพูดคุยและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่าง
ส่วนการอธิบายเรื่องนี้กับลูกสาว สาวใบเตยบอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ น้องเวทมนต์ไม่ได้งงอะไร เพราะทั้งคู่ยังดูแลลูกได้ดีและยังมีความเป็นครอบครัวให้เห็น ในส่วนของเรื่องบ้าน เธอเป็นคนดูแลเป็นหลัก ส่วนดีเจแมนก็แวะเวียนมาหาลูกตามแต่ตกลงกัน และมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่หนักที่สุดในชีวิต เพราะไม่มีอะไรหนักไปกว่าสิ่งที่เคยเจอมาในอดีตอีกแล้ว
ด้านสภาพจิตใจ ใบเตยเล่าว่าที่ผ่านมาต้องแบกรับอะไรไว้เยอะมาก แต่สิ่งที่ช่วยฮีลใจได้ดีที่สุด คือ การทำงาน ตนรักในอาชีพนี้ ไม่เคยคิดฝันว่าจะสามารถพาร่างกายและจิตใจของตัวเองกลับมาเจอหน้าสื่อมวลชนได้อีกครั้ง และไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสกลับมามีงาน มีเงินเลี้ยงครอบครัว
ปีนี้ในวัย 37 ปี ใบเตยเผยว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นมาก ๆ อาการซึมเศร้าที่เคยเป็นก็หายไป ไม่ต้องไปหาหมอหรือรับยาต้านเศร้าอีกต่อไปแล้ว มีเพียงแค่รับประทานยานอนหลับเท่านั้น ยาขนานเอกที่รักษาเธอคือการได้ออกมาร้องเพลงและพบเจอแฟน ๆ ทุกวัน ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
แม้จะยอมรับว่าสภาพจิตใจตอนนี้ฟื้นฟูได้ประมาณ 70% และอาจจะมีบางมุมที่ยังมีอาการซึม ๆ อยู่บ้างจากผลของโรค แต่ไม่ได้ดิ่งลึกเหมือนที่ผ่านมาแล้ว เพราะไม่มีเวลาให้อ่อนแอ ต้องทำงานทุกวัน
เมื่อถามถึงเรื่องโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต สาวใบเตยบอกว่าเธอไม่อยากใช้คำนี้ เพราะสุดท้ายแล้วมันคือความโคตรสู้ของตัวเธอเองมากกว่า ต้องสู้ในสภาวะที่เจอข่าวลบทั้งเรื่องครอบครัวและค่าย แต่ด้วยความเป็นใบเตยยังต้องสู้เพื่อค่าย สู้เพื่อลูก สู้เพื่องาน แฟนเพลง และคนข้างหลังอีกมากมายที่คอยสนับสนุนเธอมาตลอด
ปิดท้ายที่เรื่องหัวใจว่าพร้อมเปิดรับใครใหม่หรือยัง ฝั่งคุณแม่ลูกหนึ่งตอบเสียงดังฟังชัดว่า “ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานและน้องเวทมนต์เท่านั้น” เพราะลูกสาวกำลังอยู่ในวัยน่ารักและเป้าหมายเดียวของเธอในตอนนี้คือการหาเงิน เพื่อส่งเสียให้ลูกสาวได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดอย่างที่คนเป็นแม่ได้ตั้งใจไว้
