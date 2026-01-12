บันเทิง

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 09:48 น.
ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

“ดีเจแมน” เปิดใจเล่าสภาพ “ทนายตั้ม” ในเรือนจำ เผยเครียดหนักต้องกินยากล่อมประสาททั้งวัน ร้องไห้คิดถึงครอบครัว จนผู้คุมต้องฝากดูแลหวั่นคิดสั้น

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ในรายการ PhuttaTalk ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจาก “ดีเจแมน พัฒนพล” อดีตผู้ต้องขังที่เคยใช้ชีวิตในเรือนจำและได้พบปะกับ “ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด” โดยตรง ดีเจแมนได้เล่าถึงสภาพความเป็นจริงที่น่าตกใจว่า ทนายตั้มมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ย่ำแย่มากในช่วงแรกที่เข้าไป ต้องพึ่งพา “ยากล่อมประสาท” และยาคลายเครียดตลอดทั้งวันเพื่อประคองสติ โดยมีจิตแพทย์เข้ามาดูแลเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อจ่ายยาให้ทนายตั้มได้นอนหลับและลดความฟุ้งซ่าน

ดีเจแมน ได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนเจอทนายตั้มครั้งแรกว่า “เจอตั้มครั้งแรกเขาก็แย่มากเลย อันนี้พูดอีกมุมหนึ่งก็คือ กินยาทั้งวัน ข้างในนั้น พอเขาจะรู้ว่าใครเข้ามาแล้ว แล้วอ่อนไหวในเรื่องไหนอะไรแบบนี้ มันจะเป็นยาเค้าเรียกว่ายากล่อมประสาท ยาคลายเครียด ยาทานก่อนนอน ยาทานระหว่างวันไม่ให้เครียด คุมความเครียดอะไรอย่างเงี้ย เขามีจิตแพทย์ในนั้นดูแลอยู่ เค้าก็ออกไปได้ประมาณนี้ เหมือนคนอื่น เดือนละครั้ง 2 ครั้ง ไปพบ แล้วก็ไปขอรับยามา”

เตือนสติ “ทนายตั้ม” อย่ากินยาเยอะ เดี๋ยวสมองพัง

สภาพของทนายตั้มในช่วงแรกมักจะนอนซมทั้งวัน จนดีเจแมนต้องเข้าไปเตือนสติด้วยความเป็นห่วงว่า “แรกๆ เขาก็นอนทั้งวัน แล้วพี่ก็เตือนว่า ‘พี่ตั้ม พี่อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะ แบบสมองมันจะพัง พี่จะต้องผ่านมันไปได้ด้วยตัวเอง’ ไม่งั้นพี่จะแบบไม่ใช่คนเดิม เขาก็แบบเค้าโอเค ไม่เป็นไร เค้าอยู่ได้ เขาขอนอนก่อน ไม่ได้นอนหลายวันแล้ว ซึ่งเหมือนเราตอนนั้น ได้แต่พูดว่าอย่าไปกินยา เพราะว่าเห็นในนั้นคนปกติเข้าไป ออกมาไม่ปกติก็มี คือผ่านยาเยอะ เยอะจนเคมีในสมองมันพัง เพราะว่าบางคนอยู่ถูกฝากขัง หรือติดมาแบบเป็นแรมปี พอกินทุกวันทุกวันเข้าสมองมันก็พัง ไม่มีอะไรดีอยู่แล้ว”

ดีเจแมน พัฒนพล ให้สัมภาษณ์ในรายการ PhuttaTalk ถึงเรื่องราวในเรือนจำ
YT/ Phutta Talk

นาทีบีบหัวใจ ผู้คุมฝากดูแลหวั่นทำร้ายตัวเอง

ความเครียดของทนายตั้มถึงขั้นร้องไห้ออกมาต่อหน้าดีเจแมน จนผู้คุมต้องเดินมาฝากฝังให้ดีเจแมนช่วยดูแลสภาพจิตใจของทนายตั้มเป็นพิเศษ เพราะเกรงว่าทนายตั้มจะคิดสั้น โดยดีเจแมนเล่าว่า “ร้องไห้กับผมเลย ไม่ได้ร้องไห้คนเดียว ตอนเข้าไปใหม่ๆ ผู้คุมบอกว่าฝากดูจิตใจเค้าหน่อย เอาตรงๆ นะ พูดกันแบบตรงๆ เค้าก็กลัวจะคิดไม่ดีกับตัวเอง กลัวที่จะแบบฆ่าตัวตาย เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์คิดอย่างงี้ได้หมด เพราะว่าในนั้นมีเหตุการณ์อย่างงั้นทุกวัน เราก็ในฐานะเพื่อนมนุษย์ ก็ไปนั่งคุย ปลอบ ร้องไห้ เค้าไม่ได้พูด มันน่ากลัวนะคนที่ไม่พูดะ”

นอกจากนี้ ดีเจแมนยังเปิดเผยถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังบางรายที่พยายามเรียกร้องความสนใจเพื่อหนีปัญหา “คนที่เห็นแล้วเราเห็นหลายกรณี เช่น บางคนพูดว่าจะทำ หรือว่าบางคนแค่กินเพื่อเรียกร้องความสนใจ บางคนกินแฟบ แต่กินนิดเดียว พอกินนิดเดียวเหมือนกับอ่า ก็ได้มาอยู่ในที่ที่สบายกว่าเดิม บางคนจะบิดแดน บางคนจะหนีหนี้ มันมีหลายเทคนิคมากในนั้น แต่เราไม่ได้นิยมทำอะไรแบบนั้น เราเห็นมาเยอะ”

YT/ Phutta Talk

ปมเครียดสะสม “ลูกน้องสารภาพ” สู้คดียาก

สาเหตุหลักที่ทำให้ทนายตั้มตกอยู่ในสภาวะดิ่งลึกเช่นนี้ ดีเจแมนวิเคราะห์ว่าเกิดจากความคิดถึงครอบครัวและความกังวลในรูปคดี “เพราะฉะนั้นความเครียดของทุกคนมีหมดอยู่แล้ว โดยเฉพาะ เค้าคิดถึงลูกเค้า คิดถึงลูกคิดถึงเมีย เราเข้าใจตรงนี้ในหัวอกนะ เพราะว่าตอนนี้ศาลก็ยังไม่ได้ตัดสิน เชื่อว่ามี เพราะว่าอันนี้คิดเอง คดีก็ทำ ถ้าไม่คิดมันก็ต้องมองว่าคดีมันก็มีส่วนที่จะทำให้เค้าจะได้ออกไป หรือไม่ได้ออกไปเจอลูกเมีย เพราะว่าบางคนอย่างลูกน้องเค้าสารภาพไปแล้ว ในการต่อสู้คดีก็ยากแล้ว เพราะว่าเป็นทีมเดียวกัน ไม่รู้จะสู้ยังไง เขาก็ยิ่งแบบเครียดเข้าไปใหญ่”

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
