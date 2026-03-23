ลุ้น 26 มี.ค.นี้ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน
อัยการคดีพิเศษ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน ตามคำสั่งชี้ชาดของอัยการสูงสุด จับตา จับตา 26 มี.ค. 2 บอส มารายงานตัวหรือไม่
ความคืบหน้าคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดความเห็นเเย้งสั่งฟ้อง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ “บอสเเซม” และน.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ “บอสมิน” ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อช่วงเดือนเมษา 2568
ล่าสุด วันนี้ (23 มี.ค.) ภายหลังคำสั่งชี้ขาดฟ้องอัยการสูงสุดได้ถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษเพื่อร่างฟ้องเเละนัดตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 มายื่นฟ้องต่อศาลตามคำสั่งอัยการสูงสุด อัยการคดีพิเศษ 1 ที่รับผิดชอบสำนวนคดี ดิไอคอน ได้ส่งหมายเรียกตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 เพื่อนัดมาพบพนักงานอัยการเพื่อนำตัวยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในช่วงเช้าของวันที่ 26 มี.ค.2569 การนัดครั้งนี้ถือเป็นการนัดฟังคำสั่งครั้งเเรกภายหลังอัยการสูงสุดยื่นฟ้องซึ่งต้องรอดูว่า ในวันดังกล่าวผู้ต้องหาทั้ง 2 จะเดินทางมารายงานตัวต่อพนักงานอัยการ หรือจะอ้างเหตุเลื่อนเหมือนคดีดังๆ ที่ผ่านมาหรือไม่
อย่างไรก็ดีตามขั้นตอนหากผู้ต้องหาทั้ง 2 มารายงานตัวทางพนักงานอัยการก็จะเเจ้งคำสั่งฟ้องของอัยการสูงสุด ซึ่งทางอัยการคดีพิเศษได้ร่างฟ้องไว้เเล้วเเละนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในวันนั้นเลย เว้นเเต่จะมีเหตุอื่นตามกฎหมายที่ไม่สามารถส่งตัวฟ้องได้ หากยื่นฟ้องไปเเล้ว ผู้ต้องหาทั้งสองจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่า จะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาจำเลยก่อนหน้านี้ที่ถูกฟ้องไปยังไม่มีใครได้รับการปล่อยชั่วคราวเลย.
ที่มา : ข่าวสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: