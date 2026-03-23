เศรษฐกิจ
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 23 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม เบนซิน-ดีเซล ราคาล่าสุด
ราคาน้ำมันวันนี้ 23 มีนาคม 2569 อัปเดตราคาขายปลีกกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ล่าสุดจาก 5 สถานีบริการน้ำมันแบรนด์ดัง ปตท. บางจาก เชลล์ คาลเท็กซ์ และ พีที
อัปเดตราคาน้ำมันขายปลีกประจำวันที่ 23 มีนาคม 2569 จากข้อมูลล่าสุดจากสถานีบริการน้ำมันแบรนด์หลักทั่วประเทศ ได้แก่ ปตท. บางจาก เชลล์ คาลเท็กซ์ และพีที เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในการวางแผนการเดินทางและการเติมน้ำมัน
ภาพรวมราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จากแต่ละสถานีบริการมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละค่าย โดยราคาน้ำมันที่แสดงนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้ราคาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. (PPT) ประจำวันที่ 23/3/69
- ดีเซล ราคา 31.14 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 24.79 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E91 ราคา 32.68 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E95 ราคา 33.05 บาท/ลิตร
- เบนซิน ราคา 41.64 บาท/ลิตร
- ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 44.64 บาท/ลิตร
- ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.04 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันปั๊ม บางจาก (Bangchak) ประจำวันที่ 23/3/69
- ไฮพรีเมียม ดีเซล เอส ราคา 46.84 บาท/ลิตร
- ไฮดีเซล เอส 31.14 บาท/ลิตร
- ไฮพรีเมียม 97 ราคา 49.54 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E85 เอส อีโว (E85S EVO) ราคา 24.79 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 เอส อีโว (E20S EVO) ราคา 28.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E91 เอส อีโว (91S EVO) ราคา 32.68 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E95 เอส อีโว (95S EVO) ราคา 33.05 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันปั๊ม เชลล์ (Shell) ประจำวันที่ 23/3/69
- เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.90 บาท/ลิตร
- เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.78 บาท/ลิตร
- เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 33.90 บาท/ลิตร
- เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาท/ลิตร
- เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.44 บาท/ลิตร
- เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันปั๊ม คาลเท็กซ์ (Caltex) ประจำวันที่ 23/3/69
- โกลด์ 95 เทครอน ราคา 49.51 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 เทครอน ราคา 33.70 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 เทครอน ราคา 33.48 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.70 บาท/ลิตร
- ดีเซล เทครอน ดี ราคา 31.14 บาท/ลิตร
- พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดี ราคา 46.84 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันปั๊ม พีที (PT) ประจำวันที่ 23/3/69
- ดีเซล ราคา 31.14 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 33.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.68 บาท/ลิตร
- เบนซิน ราคา 42.14 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.05 บาท/ลิตร
ที่มา: กระทรวงพลังงาน , ปตท. , บางจาก , เชลล์ , คาลเท็กซ์ และ พีที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท
- “ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี
- เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น
