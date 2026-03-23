ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ “เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊”
ช็อกศรัทธาชาวบ้าน ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ดับเพลิงสงบถึงกับผงะ เจอ “เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊” ซุกกองเพลิง
กลายเป็นความจริงหลังกุฏิทำเอาชาวพุทธถึงกับอ้าปากค้าง หลังไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กลางดึกที่ผ่านมา แม้จะไม่มีใครได้รับอันตรายเพราะตัวเจ้าอาวาสไม่อยู่ แต่หลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำจนไฟดับสนิท กลับต้องตะลึงเมื่อพบสิ่งของที่ไม่ควรอยู่ในเขตอารามอย่างเซ็กซ์ทอย หนังสือโป๊ โผล่ประจานสายตากลางซากกองขี้เถ้า
ช่วงกลางดึกของวันที่ 23 มีนาคม 2569 ต้นเพลิงได้ปะทุขึ้นจากภายในกุฏิของเจ้าอาวาส โชคดีที่ขณะเกิดเหตุท่านไม่ได้อยู่ภายในกุฏิเนื่องจากติดกิจนิมนต์นอกสถานที่ ทันทีที่พระลูกวัดสังเกตเห็นเปลวไฟ ก็ได้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่และพยายามช่วยกันลากสายยางมาฉีดน้ำสกัดไฟในเบื้องต้น
แต่ด้วยความที่ไฟโหมลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะรับมือไหว จึงต้องเร่งประสานขอรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสีคิ้วให้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาปฏิบัติการไม่เกิน 20 นาที ก็สามารถระงับเหตุและควบคุมเปลวไฟไว้ได้สำเร็จ โชคดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีต้นตอมาจากปลั๊กไฟภายในห้องที่อยู่ในสภาพชำรุด ส่งผลให้สายไฟเกิดความร้อนสะสมจนละลายและนำไปสู่การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในที่สุด อ
ทว่าหลังจากที่เปลวเพลิงสงบลง เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพความเสียหายภายในกุฏิ แม้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จะถูกไฟเผาทำลายไปเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่สะดุดตาและสร้างความตกตะลึงให้กับทีมงานทุกคนคือ การค้นพบสิ่งแปลกปลอมที่ขัดกับสมณเพศอย่างสิ้นเชิง ทั้งหนังสือลามกอนาจารและอุปกรณ์เซ็กซ์ทอย หลอมละลายปะปนอยู่ในกองซากปรักหักพัง
