การเงินเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 08:53 น.
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่.

1. ปตท.

2. บางจาก

3. PT

4. คาลเท็กซ์

5. เชลล์

ราคาน้ำมัน ปั๊ม ปตท. (18 มี.ค.69)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 23.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 41.04 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 43.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ปั๊มบางจาก (18 มี.ค.69)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 23.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.54 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 46.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ปั๊มพีที (18 มี.ค.69)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 41.14 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 30.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ปั๊มเชลล์ (18 มี.ค.69)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 33.35 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 28.15 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 32.78 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ปั๊มคาลเท็กซ์ (18 มี.ค.69)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 49.51 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 46.14 บาท/ลิตร

กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลโดยกำหนดเพดานไว้ที่ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร จะใช้แนวทางทยอยปรับขึ้นครั้งละ 50 สตางค์ต่อลิตร เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งทางกระทรวงจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับราคาช่วงถัดไป

ขณะเดียวกันราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดจะปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท ยกเว้นน้ำมัน E20 ที่จะปรับลดราคาลงประมาณ 79 สตางค์ต่อลิตร การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทั่วไปกับ E20 ห่างกันถึง 5 บาทต่อลิตร เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาเลือกใช้ E20 มากขึ้น

การสนับสนุนให้ใช้ E20 เป็นกลยุทธ์ลดการนำเข้าน้ำมันดิบราคาสูงจากต่างประเทศ เนื่องจาก E20 มีส่วนผสมของเอทานอลที่ผลิตได้เองภายในประเทศ แนวทางนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันภายในประเทศไทยให้สูงขึ้น

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

7 นาที ที่แล้ว
ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว &quot;ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก&quot; คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้ บันเทิง

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

12 นาที ที่แล้ว
ฉลองพระองค์ พระราชินี เสด็จฯ เยือนลาว แฟชั่นและความงาม

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

32 นาที ที่แล้ว
วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก ข่าว

วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

33 นาที ที่แล้ว
ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่เพียงพอ วอนประชาชนอย่ากักตุน ข่าว

ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่พอ วอนปชช.อย่ากักตุน

47 นาที ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

56 นาที ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday ก้มกราบแฟนเพลงกลางคอนเสิร์ต บันเทิง

ธีร์ Only Monday ก้มกราบกลางเวที หลั่งน้ำตาขอบคุณแฟนเพลง หลังมรสุมดราม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดชู้กลางไอจี ท้าชาวเน็ตถ่ายรูปแฉ ปมวิวาห์ล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3 บันเทิง

ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ให้สิทธิทนายความ แต่งกายตามเพศสภาพ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ให้สิทธิทนายความ แต่งกายตามเพศสภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวหน้า รปภ. ฉุนขาดถูกลูกน้องจี้จุดผิดระเบียบ ไล่ซ้อมลูกน้อง ข่าว

คลิปฉาว หัวหน้ารปภ. ฉุนลูกน้องเตือนผิดกฎ ปรี่ชกหน้า-ไล่ซ้อมไม่ยั้ง โซเชียลแห่ป้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ ข่าว

สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระบะพุ่งชนหมอหัวใจวัย 70 สิ้นใจสลด หลังบินกลับไทยทำแพทย์อาสา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา โดนลูกค้าเหวี่ยงใส่ หลังแจ้งว่าน้ำมันหมด วอนเข้าใจด้วย ข่าว

พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา แจ้งลูกค้าน้ำมันหมด กลับโดนเหวี่ยงใส่ วอนเข้าใจด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์เขาเขียวแจงกรณีคนโดดกรงหมูเด้ง ข่าว

อันตรายมาก! ชายบุกกระโดดบ่อ ‘หมูเด้ง’ ถ่ายภาพใกล้ชิด ล่าสุดรวบตัวแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังคลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า ข่าว

คลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย นาคสุริยะ เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว บันเทิง

ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 มี.ค. 69 ล่าสุด รูปพรรณขายออก 77,350 ปรับลง 250 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเหี้ยม นักมวยดัง ทำแฟนสาวท้อง ไม่อยากแต่ง กระซวกแทงดับ ทิ้งศพริมหาด ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม นักมวยดัง ทำแฟนสาวท้อง ไม่อยากแต่ง กระซวกแทงดับ ทิ้งศพริมหาด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 3 69 ดูดวง

3 ราศีเตรียมขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ รับทรัพย์อู้ฟู้ เงินไหลเข้าทุกทิศทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน ข่าวต่างประเทศ

รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคชุดนอนซาตินจิ๋วสุดสยิว บันเทิง

เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคซาตินจิ๋วสุดสยิว ฉลองปาร์ตี้ออสการ์ “บียอนเซ่-เจย์ ซี”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลจีนแห่เซฟพ่อ! บุกตบครูอนุบาลหลังเห็นภาพวงจรปิดตีลูกสาว 5 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! พ่อพุ่งชาร์จครูสาวกลางห้องเรียน เห็นคาตาตีลูกแค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมวิธีตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำมันล่วงหน้าผ่าน Google Maps แอป xplORe และคำสั่งเสียง ใช้ได้จริงทันทีโดยไม่ต้องจอดรถ ช่วยวางแผนเดินทางช่วงน้ำมันตึงตัว มี.ค. 2569 เทคโนโลยี

วิธีเช็กปั๊มไหนน้ำมันหมด ทำได้ทันทีผ่านมือถือ วางแผนเดินทางขณะขับรถ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว &quot;ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก&quot; คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ฉลองพระองค์ พระราชินี เสด็จฯ เยือนลาว

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
