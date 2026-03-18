ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่.
1. ปตท.
2. บางจาก
3. PT
4. คาลเท็กซ์
5. เชลล์
ราคาน้ำมัน ปั๊ม ปตท. (18 มี.ค.69)
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 23.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 41.04 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 43.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ปั๊มบางจาก (18 มี.ค.69)
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 23.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.54 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 46.14 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ปั๊มพีที (18 มี.ค.69)
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 41.14 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ปั๊มเชลล์ (18 มี.ค.69)
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 33.35 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 28.15 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 32.78 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ปั๊มคาลเท็กซ์ (18 มี.ค.69)
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 49.51 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 30.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 46.14 บาท/ลิตร
กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลโดยกำหนดเพดานไว้ที่ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร จะใช้แนวทางทยอยปรับขึ้นครั้งละ 50 สตางค์ต่อลิตร เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งทางกระทรวงจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับราคาช่วงถัดไป
ขณะเดียวกันราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดจะปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท ยกเว้นน้ำมัน E20 ที่จะปรับลดราคาลงประมาณ 79 สตางค์ต่อลิตร การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทั่วไปกับ E20 ห่างกันถึง 5 บาทต่อลิตร เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาเลือกใช้ E20 มากขึ้น
การสนับสนุนให้ใช้ E20 เป็นกลยุทธ์ลดการนำเข้าน้ำมันดิบราคาสูงจากต่างประเทศ เนื่องจาก E20 มีส่วนผสมของเอทานอลที่ผลิตได้เองภายในประเทศ แนวทางนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันภายในประเทศไทยให้สูงขึ้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: