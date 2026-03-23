ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเยอรมันคุม วัยรุ่นคลั่งรัก ขโมยรถบัสขับข้ามเมือง ส่งแฟนไปโรงเรียน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 09:36 น.
73

ตำรวจเยอรมันคุม วัยรุ่นคลั่งรัก วัย 15 ปี ขโมยรถบัสขับข้ามเมือง ไกลออกไป 130 กิโลฯ เพื่อส่งแฟนไปโรงเรียน โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมันได้คุมตัววัยรุ่น 15 ปี ในเมืองเวย์บาเดน หลังจากที่เขาขโมยกุญแจรถและขับรถบัสเพื่อส่งแฟนไปโรงเรียน

โดยวัยรุ่นคนดังกล่าวได้สตาร์ทรถขับออกไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงเกิดเหตุมีคนขับรถบัสคนอื่นๆอยู่ด้วย แต่พวกเขาไม่ทันสังเกตว่าคนขับเป็นวัยรุ่นและคิดว่าพนักงานขับรถผิดคัน ก่อนที่จะรู้ตัวในเวลาต่อมาว่ารถบัสถูกขโมย อย่างไรก็ตามกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่วัยรุ่นคนนี้ก่อเหตุไว้ได้

จากการตรวจสอบ GPS ที่ติดกับรถบัสคันดังกล่าวพบว่าอยู่ที่เมืองคาลส์รูเออ ซึ่งอยู่ห่างออกไป 130 กิโลเมตร โดยตำรวจประสานงานกับตำรวจในพื้นที่และพบรถบัสคันดังกล่าว ก่อนจะสกัดได้สำเร็จ จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าเขาเพิ่งไปส่งแฟนสาวไปโรงเรียน และกำลังขับกลับมายังที่เวย์บาเดน

โฆษกตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ แต่พวกเขายังไม่ทราบว่าวัยรุ่นคนดังกล่าวได้กุญแจมาได้อย่างไรและไปเรียนขับรถบัสจากที่ไหน ขณะนี้ตำรวจได้ตั้งข้อหาโจรกรรมและขับรถโดยไม่มีใบขับขี่

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

