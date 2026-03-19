ข่าวการเมือง

“ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 14:04 น.
76

ไอซ์ รักชนก และ พรรคประชาชน โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่ประธานสภาปิดประชุมหนี ย้ำวิกฤติพลังงานกระทบทุกชีวิต

จากกรณีที่ที่ประชุมสภามีมติโหวตเลือกนายก ภายหลังเลือกตั้ง โดย สส. ได้ลงเสียงให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สมัยทืี่ 2 นั้น

ล่าสุดพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน! ประธานสภาสั่งปิดประชุมตอนบ่ายครึ่ง ไม่ให้ความสำคัญความเดือดร้อนประชาชนจากราคาน้ำมัน-พืชผลเกษตรตกต่ำ หลัง ปชน. ยื่นญัตติด่วน”

ขณะที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “โหวตนายกเสร็จแล้ว ได้ตำแหน่งแล้ว แต่สภาเพิ่งประชุมมาครึ่งวัน ยังเหลือเวลาทำงานต่อได้อีก

พรรคประชาชน แจ้งความประสงค์ ต้องการเสนอญัตติด่วน เรื่อง ‘วิกฤตน้ำมัน’ ที่กำลังส่งผลกระทบทุกชีวิตและทุกอาชีพ ตอนนี้ประชาชนไม่ว่าภูมิภาคไหน เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ประชาชนรอความชัดเจนจากรัฐบาล ปัญหารอการบรรเทา ประชาชนอยากเห็นสภา ลงมือทำอะไรสักอย่าง แต่ประธานสภา โสภณ ซารัมย์ สส. จากพรรคภูมิใจไทย ปิดประชุมหนี”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

