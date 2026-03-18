เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น
ตรึงราคาไม่ไหว เจ้าของ เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท เริ่มแล้วสัปดาห์นี้ หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น กระทบต้นทุนขนส่งโดยตรง
หลังจากมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันวันนี้ 18 มีนาคม 2569 ส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจขนส่งอย่างหนัก โดยล่าสุด นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของ เรือคลองแสนแสบ ออกมาประกาศ ขึ้นราคาค่าโดยสาร เรือคลองแสนแสบ ระยะละ 1 บาท จากเดิม 11-21 บาท เป็น 12-22 บาท เนื่องจากแบกรับต้นทุนและสภาวะขาดทุนต่อเนื่องไม่ไหวอีกต่อไป รับปากจะพิจารณาปรับขึ้นให้ช้าและน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้บริการ
นายเชาวลิต กล่าวว่า “ขณะนี้ได้รับผลกระทบหนักจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนกว่า 50% ของการเดินเรือ ดังนั้น สัปดาห์นี้ เรือคลองแสนแสบ เตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารระยะละ 1 บาท จาก 11-21 บาท เป็น 12-22 บาท ตามระยะทาง และถ้าราคาดีเซลเพิ่มขึ้นอีกเกินกว่า 50 สตางค์ ก็อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มเติม
เราแบกภาระต้นทุนและขาดทุนมานานแล้ว ปัจจุบันขาดทุนวันละหลายหมื่นบาท สาเหตุหลักมาจากค่าแรงขั้นต่ำที่เราจ่ายจริง ซึ่งมากกว่าวันละ 300 บาทตามที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งล่าสุดรัฐบาลมีการขึ้นราคาดีเซลอีกลิตรละ 1 บาท กระทบต้นทุนขนส่งโดยตรง เราแบกภาระต่อไปไม่ไหวแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าโดยสาร แต่จะทยอยปรับขึ้นทีละ 1 บาท จะขึ้นให้ช้าและน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย”
อ้างอิงจาก : FB เรื่องเล่าเช้านี้
