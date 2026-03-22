ผู้จัดการปั๊ม ทนไม่ไหว โดนหั่นโควตาน้ำมัน คนเดือดร้อนหนัก จี้รัฐตอบใครกักตุน?
ผจก.ปั๊มเชลล์ ลำพูน อัดคลิประบาย โดนหั่นโควตาน้ำมัน สวนทางรัฐอ้างสถานการณ์ปกติ โอดอุตสาหกรรมเดือดร้อนหนัก ยอดขายหด จี้หาตัวคนกักตุนด่วน ก่อนภาคขนส่ง-ปชช. ทนไม่ไหว
ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบกสน ล่าสุด เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว แชร์กรณีของ น.ส.น้ำเพชร มาลีเพ็ญ กรรมการผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันเชลล์ จ.ลำพูน โพสต์ระบายความเดือดร้อนอย่างหนัก ขณะนี้บริษัทแม่อ้างว่าไม่มีน้ำมันและปรับลดโควตาการส่งน้ำมันดีเซลลง จากเดิมที่ปั๊มเคยได้รับและขายให้ลูกค้าได้วันละ 10,000 ลิตร ปัจจุบันกลับถูกหั่นยอดส่งมาให้เพียงวันละ 3,000 ลิตรเท่านั้น ปริมาณน้ำมันที่หายวับไปถึง 7,000 ลิตร ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มารอใช้บริการ
น.ส.น้ำเพชร มาลีเพ็ญ อธิบายว่า “ตอนนี้บริษัทแม่อ้างว่าไม่มีน้ำมันที่จะส่งมาให้กับทางปั๊ม เช่น ปกติส่งน้ำมันดีเซลมาให้วันละ 1 หมื่นลิตร แต่กลับส่งมาเพียงวันละ 3,000 ลิตร คำถามคือจะขายยังไงให้พอ เพราะส่วนต่างอีก 7 พันลิตร ไม่มีให้ลูกค้าเติม
ฝั่งรัฐบาลบอกว่ามีน้ำมันส่งมาให้ จ.ลำพูน ทุกวันตลอด ใช่ค่ะ แต่ไม่ใช่ปริมาณตามการใช้งานปกติ พอมันมีระบบแจ้งเตือนว่าปั๊มไหนมีน้ำมันบางคนก็เลยแห่ไปไงตอนนี้ไม่ใช่สภาวะที่คนแพนิกหรือกักตุนน้ำมัน เพราะไม่มีใครกั๊กตุนน้ำมันได้เลย แม้แต่ปั๊มเองก็กักตุนไม่ได้
เวลาที่น้ำมันมันมาหนึ่งล็อต เราจะมาจำกัดให้เติมครั้งละ 500 บาทไม่ได้ รถขนส่ง, รถเทรลเลอร์ หรือรถ 6 ล้อจะให้เขาเติม ถามว่า 500 บาทไปได้ถึงไหน ออกปากปั๊มไปนิดเดียวก็ไม่พอแล้ว แล้วถ้าต้องไปตระเวนเติมแต่ละปั๊มมันเสียเวลา เสียรอบรถ เสียการจัดการของบริษัทเขา
มันอึดอัดที่ว่าเราทำได้มากกว่านี้ไหม เราทำให้สภาวะมันกลับมาเป็นปกติไม่ได้จริง ๆ หรอ แล้วยิ่งได้ยินภาครัฐออกมาพูดว่า ‘เป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันจะหมดปั๊ม เพราะมีการส่งน้ำมันเข้าระบบตลอด’ อยากถามกลับว่าท่านได้ขับรถมาดูที่ปั๊มบ้างไหม เห็นข่าวไหมว่ามันไม่พอจริง ๆ รวมทั้งคนแห่มาเติมน้ำมันที่ปั๊ม ถ้ามันปกติจริง ๆ คนจะแห่มาเติมน้ำมันกันทำไมก่อน
เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดวิกฤติระดับนี้ ในขณะที่รัฐบาลออกมาพูดว่าเรายังอยู่ในสภาวะปกติ มีน้ำมันเพียงพอ คือตอนนี้อยากให้รัฐบาลออกมาพูดความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่ น้ำมันอยู่ที่ใคร ใครเป็นคนกักตุนไว้ แล้วใครมีอำนาจในการสั่งการ หรือ สั่งจ่ายน้ำมันออกมา ขอให้รีบทำรีบ รีบจัดการ รีบแก้ไขได้ไหม เพราะตอนนี้ภาคประชาชนไม่ไหวแล้ว
ถามว่าตัวเราเองจะได้รับผลกระทบมั้ย เราได้รับผลกระทบแน่ ๆ อย่างเช่น ปกติเคยขายน้ำมันได้ 1 หมื่นลิตร แต่ตอนนี้ขายได้แค่ 3,000 ลิตร คุณคิดดูรายได้ 70% ที่มันหายไป แต่รายจ่ายภายในปั๊มยังเหมือนเดิม 100%
ก่อนหน้ามีคนมาว่าเจ้าของปั๊มว่า ‘ขายดีขนาดนี้เจ้าของคงรับเละ รวยเละเลย’ แต่เราอยากบอกว่าเอาอะไรมารวยก่อน แล้วปั๊มได้ส่วนต่างน้ำมันแค่หลักสตางค์นะคุณรู้ไหม ไม่ใช่ 5 – 10 บาทต่อลิตร”
