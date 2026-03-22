ข่าว

ผู้จัดการปั๊ม ทนไม่ไหว โดนหั่นโควตาน้ำมัน คนเดือดร้อนหนัก จี้รัฐตอบใครกักตุน?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 17:42 น.
51
ผจก.ปั๊มเชลล์ ลำพูน อัดคลิปจี้รัฐพูดความจริง โดนหั่นโควตาน้ำมัน

ผจก.ปั๊มเชลล์ ลำพูน อัดคลิประบาย โดนหั่นโควตาน้ำมัน สวนทางรัฐอ้างสถานการณ์ปกติ โอดอุตสาหกรรมเดือดร้อนหนัก ยอดขายหด จี้หาตัวคนกักตุนด่วน ก่อนภาคขนส่ง-ปชช. ทนไม่ไหว

ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบกสน ล่าสุด เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว แชร์กรณีของ น.ส.น้ำเพชร มาลีเพ็ญ กรรมการผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันเชลล์ จ.ลำพูน โพสต์ระบายความเดือดร้อนอย่างหนัก ขณะนี้บริษัทแม่อ้างว่าไม่มีน้ำมันและปรับลดโควตาการส่งน้ำมันดีเซลลง จากเดิมที่ปั๊มเคยได้รับและขายให้ลูกค้าได้วันละ 10,000 ลิตร ปัจจุบันกลับถูกหั่นยอดส่งมาให้เพียงวันละ 3,000 ลิตรเท่านั้น ปริมาณน้ำมันที่หายวับไปถึง 7,000 ลิตร ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มารอใช้บริการ

น.ส.น้ำเพชร มาลีเพ็ญ อธิบายว่า “ตอนนี้บริษัทแม่อ้างว่าไม่มีน้ำมันที่จะส่งมาให้กับทางปั๊ม เช่น ปกติส่งน้ำมันดีเซลมาให้วันละ 1 หมื่นลิตร แต่กลับส่งมาเพียงวันละ 3,000 ลิตร คำถามคือจะขายยังไงให้พอ เพราะส่วนต่างอีก 7 พันลิตร ไม่มีให้ลูกค้าเติม

ฝั่งรัฐบาลบอกว่ามีน้ำมันส่งมาให้ จ.ลำพูน ทุกวันตลอด ใช่ค่ะ แต่ไม่ใช่ปริมาณตามการใช้งานปกติ พอมันมีระบบแจ้งเตือนว่าปั๊มไหนมีน้ำมันบางคนก็เลยแห่ไปไงตอนนี้ไม่ใช่สภาวะที่คนแพนิกหรือกักตุนน้ำมัน เพราะไม่มีใครกั๊กตุนน้ำมันได้เลย แม้แต่ปั๊มเองก็กักตุนไม่ได้

เวลาที่น้ำมันมันมาหนึ่งล็อต เราจะมาจำกัดให้เติมครั้งละ 500 บาทไม่ได้ รถขนส่ง, รถเทรลเลอร์ หรือรถ 6 ล้อจะให้เขาเติม ถามว่า 500 บาทไปได้ถึงไหน ออกปากปั๊มไปนิดเดียวก็ไม่พอแล้ว แล้วถ้าต้องไปตระเวนเติมแต่ละปั๊มมันเสียเวลา เสียรอบรถ เสียการจัดการของบริษัทเขา

มันอึดอัดที่ว่าเราทำได้มากกว่านี้ไหม เราทำให้สภาวะมันกลับมาเป็นปกติไม่ได้จริง ๆ หรอ แล้วยิ่งได้ยินภาครัฐออกมาพูดว่า ‘เป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันจะหมดปั๊ม เพราะมีการส่งน้ำมันเข้าระบบตลอด’ อยากถามกลับว่าท่านได้ขับรถมาดูที่ปั๊มบ้างไหม เห็นข่าวไหมว่ามันไม่พอจริง ๆ รวมทั้งคนแห่มาเติมน้ำมันที่ปั๊ม ถ้ามันปกติจริง ๆ คนจะแห่มาเติมน้ำมันกันทำไมก่อน

เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดวิกฤติระดับนี้ ในขณะที่รัฐบาลออกมาพูดว่าเรายังอยู่ในสภาวะปกติ มีน้ำมันเพียงพอ คือตอนนี้อยากให้รัฐบาลออกมาพูดความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่ น้ำมันอยู่ที่ใคร ใครเป็นคนกักตุนไว้ แล้วใครมีอำนาจในการสั่งการ หรือ สั่งจ่ายน้ำมันออกมา ขอให้รีบทำรีบ รีบจัดการ รีบแก้ไขได้ไหม เพราะตอนนี้ภาคประชาชนไม่ไหวแล้ว

ถามว่าตัวเราเองจะได้รับผลกระทบมั้ย เราได้รับผลกระทบแน่ ๆ อย่างเช่น ปกติเคยขายน้ำมันได้ 1 หมื่นลิตร แต่ตอนนี้ขายได้แค่ 3,000 ลิตร คุณคิดดูรายได้ 70% ที่มันหายไป แต่รายจ่ายภายในปั๊มยังเหมือนเดิม 100%

ก่อนหน้ามีคนมาว่าเจ้าของปั๊มว่า ‘ขายดีขนาดนี้เจ้าของคงรับเละ รวยเละเลย’ แต่เราอยากบอกว่าเอาอะไรมารวยก่อน แล้วปั๊มได้ส่วนต่างน้ำมันแค่หลักสตางค์นะคุณรู้ไหม ไม่ใช่ 5 – 10 บาทต่อลิตร”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ศรราม ฟาดเดือด! ตอกกลับ กุ้งพลอย ดราม่าไลฟ์ขำปมนางโจรขโมยเงิน

22 วินาที ที่แล้ว
ผจก.ปั๊มเชลล์ ลำพูน อัดคลิปจี้รัฐพูดความจริง โดนหั่นโควตาน้ำมัน

ผู้จัดการปั๊ม ทนไม่ไหว โดนหั่นโควตาน้ำมัน คนเดือดร้อนหนัก จี้รัฐตอบใครกักตุน?

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เทพไชยา อุ่นหนู พลิกนำ รอนนี่ 5-4 เฟรม ลุ้นต่อเซสชั่นสอง (คลิป)

33 นาที ที่แล้ว
ครูโปร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ข่าวภูมิภาค

โรงเรียนสตรีภูเก็ต-กู้ภัย ร่วมอาลัยครูสาววัย 25 หลังพบร่างใกล้สะพานสารสิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนออกแบบชุดไทยละครบุพเพ บุพเพสันนิวาส เผยความในใจ หลังโดนเขมรเคลม บันเทิง

คนออกแบบชุดไทยบุพเพฯ พ้อหนัก หาข้อมูลแทบตาย แต่เขมรเคลมสนุกปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลสั่งระงับส่งออกน้ำมัน เพื่อสำรองไว้ใช้ในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข่าว

ตรวจคลังเชลล์! เร่งอัดฉีดน้ำมันสำรอง คาดสถานการณ์คลี่คลายสัปดาห์หน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วิกฤตน้ำมัน จ.ตรัง กู้ภัยจำกัดเคสช่วยชีวิต หวั่นดีเซลหมดถังทำคนป่วยแย่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยว 3 ชาติ ยิว-อินเดีย-รัสเซีย ป่วยนภูเก็ต ข่าวต่างประเทศ

ภูเก็ตเดือด นทท. 3 ชาติวีรกรรมแสบ กุของหาย-ตีเนียนกินฟรี จี้ทบทวนฟรีวีซ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาดา แจงดราม่า “สะบัดคอ” ปี 66 คืออาการป่วย ไม่ใช่เมายา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเคนต์พุ่งแตะ 34 ราย ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษเร่งฉีดวัคซีน หลังผู้ป่วย “เยื่อหุ้มสมองอักเสบ” เพิ่มเป็น 34 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวแอน สิเรียม เล่าปมป่วยซึมเศร้า บันเทิง

นนนี่ นนลนีย์ เล่านาทีเฉียดตาย ป่วยซึมเศร้า-กินยาเกินขนาด ซัดดราม่าท้องก่อนแต่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว LGBTQ ไรเดอร์หื่นพัทยา ข่าวอาชญากรรม

พัทยาฉาว! สาว LGBTQ แจ้งความจับไรเดอร์หื่น ลวงขึ้นเขาลวนลามกลางดึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไข้กาฬหลังแอ่นในไทยดับแล้ว 3 คน ข่าว

ดับแล้ว 3 คนไทยป่วยไข้กาฬหลังแอ่น แนะสังเกตอาการ วิธีป้องกันตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังน้ำมันอ่างทอง ข่าวน้ำมัน เศรษฐกิจ

จ่อฟัน “คลังน้ำมันอ่างทอง” พิรุธใบขนส่งไม่ตรงปก ยันน้ำมันสำรองมีพอ 103 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แม่เศร้าหนัก พบร่างครูสาววัย 25 ตกสะพานตากสิน หายไปนาน 5 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด ร่ำไห้ไหว้ขอโทษ ปมพยาบาลฉีดฟิลเลอร์ได้ ยืนยันไม่เคยทำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศดับไฟ 22 มีนาคม 2569 ข่าวภูมิภาค

เช็กด่วน! กฟน. ประกาศ “ดับไฟ” 27 จุด กทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ วันนี้ (22 มี.ค.69)

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ข่าว

สดุดีตำรวจกล้า ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ไล่ล่า 6 ล้อแหกด่าน ถูกเบียดอัดเสาไฟดับคาที่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยสางตกบันได ฟ้อง 8 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลระอุ หนุ่มพลเมืองดีเจอฟ้อง 8 ล้าน ทั้งที่ช่วยสาวตกบันได

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินนี่ ภัณฑิรา ถูก ไอโซกี้ ขอแต่งงานกลางทะเล ข่าวดารา

มินนี่ ภัณฑิรา เซย์เยส ‘ไฮโซกี้’ ขอแต่งงาน แหวนเพชรกระแทกตา ว่าที่เจ้าสาวพันล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รร.ดังโต้กลับดราม่า! หลังโพสต์ออนไลน์ทำผู้ปกครองตระหนก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่ โจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ทรัมป์ ขีดเส้นตาย 48 ชม. ขู่ถล่มโรงไฟฟ้าอิหร่าน ถ้าไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีก ไบรตัน 2-1 ลิเวอร์พูล เชลซีอ่วม!

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 3 69 ดูดวง

4 ราศี งานรุ่งพุ่งแรง! ผู้ใหญ่เมตตา ป้อนงานใหญ่ให้ทำ เตรียมรับโบนัสจุก ๆ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! หนุ่มเลือดออกในสมอง ขณะเล่นรถไฟเหาะ แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! หนุ่มเลือดออกในสมอง ขณะเล่นรถไฟเหาะ แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศรราม ฟาดเดือด! ตอกกลับ กุ้งพลอย ดราม่าไลฟ์ขำปมนางโจรขโมยเงิน

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569

เทพไชยา อุ่นหนู พลิกนำ รอนนี่ 5-4 เฟรม ลุ้นต่อเซสชั่นสอง (คลิป)

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
ครูโปร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต-กู้ภัย ร่วมอาลัยครูสาววัย 25 หลังพบร่างใกล้สะพานสารสิน

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
คนออกแบบชุดไทยละครบุพเพ บุพเพสันนิวาส เผยความในใจ หลังโดนเขมรเคลม

คนออกแบบชุดไทยบุพเพฯ พ้อหนัก หาข้อมูลแทบตาย แต่เขมรเคลมสนุกปาก

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
Back to top button