“จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล ปิดจ๊อบวันสุดท้าย คว้าถ้วยฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026
สมราคามือ 1 ของโลก “โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล (jeeno thitikul) สะกดหัวใจแฟนกอล์ฟชาวไทย เฉือนชนะคู่แข่งเพียงสโตรกเดียว คว้าแชมป์แอลพีจีเอรายการแรกของปี 2026 และเป็นแชมป์ในบ้านเกิดครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ณ สยามคันทรีคลับ
การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลกรายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ โดยวันสุดท้าย (22 ก.พ.) “จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลกชาวไทย ไม่ทำให้แฟนกีฬาผิดหวัง รักษาตำแหน่งผู้นำจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ
ในวันสุดท้าย จีโน่ อาฒยาลงสนามด้วยความกดดันในฐานะผู้นำ แม้จะมีช่วงที่ฟอร์มแกว่งไปบ้างจากการทำ 6 เบอร์ดี้ แต่เสีย 2 โบกี้ ทว่าความนิ่งในเกมระดับโลกช่วยให้จบวันด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68 ส่งผลให้สกอร์รวม 4 วันอยู่ที่ 24 อันเดอร์พาร์ 264 คว้าแชมป์แรกของปี 2026 และเป็นแชมป์ LPGA ในประเทศไทยรายการแรกในชีวิต
ด้าน ชิซาโตะ อิวาอิ จากญี่ปุ่น เร่งเครื่องแรงในวันสุดท้ายด้วยการทำ 6 อันเดอร์พาร์ จนเกือบพลิกสถานการณ์ แต่พ่ายแพ้ให้อาฒยาไปเพียงสโตรกเดียว ขณะที่ คิม เฮียว จู จากเกาหลีใต้ เก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ จบในอันดับที่ 3
นอกจากแชมป์ของอาฒยาแล้ว นักกอล์ฟไทยคนอื่น ๆ ยังทำผลงานได้น่าเชียร์ โดยเฉพาะ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์ปี 2021 ที่ระเบิดฟอร์มวันสุดท้ายหวดเข้ามาถึง 7 อันเดอร์พาร์ พุ่งขึ้นมาจบที่อันดับ 8 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์
สรุปผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่น
- โปรเมียว ปาจรีย์ อนันต์นฤการ – สกอร์ 13 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 18 ร่วม)
- โปรพราว ชเนตตี วรรณแสน – สกอร์ 13 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 18 ร่วม)
- โปรเอพริล ชนกนันท์ อังกุรเศรณี – สกอร์ 12 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 24 ร่วม)
- โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ – สกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 42 ร่วม)
- ปริม ปริม ปราชญ์นคร – สกอร์ 6 โอเวอร์พาร์ (อันดับ 65 ร่วม)
- โปรโม โมรียา จุฑานุกาล – สกอร์ 16 โอเวอร์พาร์ (อันดับ 72)
