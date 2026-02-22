ข่าวกีฬา

“จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล ปิดจ๊อบวันสุดท้าย คว้าถ้วยฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 16:49 น.
jeeno thitikul แชมป์ฮอนด้าแอลพีจีเอทัวร์ 2026
AP Photo/Kittinun Rodsupan

สมราคามือ 1 ของโลก “โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล (jeeno thitikul) สะกดหัวใจแฟนกอล์ฟชาวไทย เฉือนชนะคู่แข่งเพียงสโตรกเดียว คว้าแชมป์แอลพีจีเอรายการแรกของปี 2026 และเป็นแชมป์ในบ้านเกิดครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ณ สยามคันทรีคลับ

การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลกรายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ โดยวันสุดท้าย (22 ก.พ.) “จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลกชาวไทย ไม่ทำให้แฟนกีฬาผิดหวัง รักษาตำแหน่งผู้นำจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ

ในวันสุดท้าย จีโน่ อาฒยาลงสนามด้วยความกดดันในฐานะผู้นำ แม้จะมีช่วงที่ฟอร์มแกว่งไปบ้างจากการทำ 6 เบอร์ดี้ แต่เสีย 2 โบกี้ ทว่าความนิ่งในเกมระดับโลกช่วยให้จบวันด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68 ส่งผลให้สกอร์รวม 4 วันอยู่ที่ 24 อันเดอร์พาร์ 264 คว้าแชมป์แรกของปี 2026 และเป็นแชมป์ LPGA ในประเทศไทยรายการแรกในชีวิต

ด้าน ชิซาโตะ อิวาอิ จากญี่ปุ่น เร่งเครื่องแรงในวันสุดท้ายด้วยการทำ 6 อันเดอร์พาร์ จนเกือบพลิกสถานการณ์ แต่พ่ายแพ้ให้อาฒยาไปเพียงสโตรกเดียว ขณะที่ คิม เฮียว จู จากเกาหลีใต้ เก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ จบในอันดับที่ 3

ชิซาโตะ อิวาอิ นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่น มองดูช็อตของเธอที่กรีนหลุมแรก (AP Photo/Kittinun Rodsupan)

นอกจากแชมป์ของอาฒยาแล้ว นักกอล์ฟไทยคนอื่น ๆ ยังทำผลงานได้น่าเชียร์ โดยเฉพาะ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์ปี 2021 ที่ระเบิดฟอร์มวันสุดท้ายหวดเข้ามาถึง 7 อันเดอร์พาร์ พุ่งขึ้นมาจบที่อันดับ 8 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์

ชัยชนะครั้งนี้ของ &quot;จีโน่&quot; อาฒยา ไม่เพียงแต่เป็นการรักษามาตรฐานมือ 1 ของโลก แต่ยังเป็นการสร้างความสุขให้แฟนกอล์ฟชาวไทย
(AP Photo/Kittinun Rodsupan)
จีโน่ อาฒยา แชมป์อฮนด้าแอลพีจีเอ
(AP Photo/Kittinun Rodsupan)

สรุปผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่น

  • โปรเมียว ปาจรีย์ อนันต์นฤการ – สกอร์ 13 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 18 ร่วม)
  • โปรพราว ชเนตตี วรรณแสน – สกอร์ 13 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 18 ร่วม)
  • โปรเอพริล ชนกนันท์ อังกุรเศรณี – สกอร์ 12 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 24 ร่วม)
  • โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ – สกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ (อันดับ 42 ร่วม)
  • ปริม ปริม ปราชญ์นคร – สกอร์ 6 โอเวอร์พาร์ (อันดับ 65 ร่วม)
  • โปรโม โมรียา จุฑานุกาล – สกอร์ 16 โอเวอร์พาร์ (อันดับ 72)
ปาจารี อนันตรุการน์ จากประเทศไทย กำลังดูช็อตของเธอที่กรีนหลุมแรก ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Honda Thailand ที่พัทยา
โปรเมียว ปาจรีย์ ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Honda (AP Photo/Kittinun Rodsupan)
จีโน่ อาฒยา จากประเทศไทย จูบถ้วยรางวัล LPGA Honda Thailand ที่พัทยา ประเทศไทย 22 ก.พ.2026 (AP Photo/Kittinun Rodsupan)
(AP Photo/Kittinun Rodsupan)
(AP Photo/Kittinun Rodsupan)
(AP Photo/Kittinun Rodsupan)
คิม ฮโย-จู จากเกาหลีใต้ (AP Photo/Kittinun Rodsupan)
(AP Photo/Kittinun Rodsupan)
อัลลิเซน คอร์ปุซ นักกอล์ฟชาวอเมริกัน มองดูช็อตของเธอที่กรีนหลุมที่ 5 (AP Photo/Kittinun Rodsupan)
อาฒยา ฐิติกุล จากประเทศไทย (คนกลาง) กับอากัปกริยาหลังคว้าแชมป์ในบ้านเกิด (AP Photo/Kittinun Rodsupan)
ลีเดีย โค นักกอล์ฟชาวนิวซีแลนด์ มองดูช็อตของเธอที่กรีนหลุมที่ 5 ในรอบแรกของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Honda Thailand ที่พัทยา ประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2026 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Kittinun Rodsupan)
ลีเดีย โค นักกอล์ฟชาวนิวซีแลนด์ (AP Photo/Kittinun Rodsupan)

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

