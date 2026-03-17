ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม นักมวยดัง ทำแฟนสาวท้อง ไม่อยากแต่ง กระซวกแทงดับ ทิ้งศพริมหาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 05:18 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 17:23 น.
เรนมะ ซาโตะ นักคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น ฆาตกรรมโหดครูพี่เลี้ยงสาว ทิ้งศพริมหาดมิยางิ ทิ้งลูกน้อยรอแม่กลับบ้าน

ตำรวจจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศตั้งศูนย์สืบสวนคดีฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพอย่างเป็นทางการ หลังพบร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวถูกแทงอย่างโหดเหี้ยมทิ้งไว้บริเวณชายหาดในเมืองอิวานุมะ สภาพศพและร่องรอยในที่เกิดเหตุบ่งบอกถึงความรุนแรงและเจตนาฆ่าอย่างชัดเจน

ผู้เสียชีวิตคือ นางสาวยูกะ เกียวจิ วัย 35 ปี มีอาชีพเป็นครูพี่เลี้ยงเด็ก อาศัยอยู่ในแขวงคาโนะ เขตไทฮาคุ เมืองเซนได ร่างของเธอถูกพบเมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 13 ในสภาพนอนหงาย สวมเสื้อผ้าครบชุด แต่ไม่พบทรัพย์สินติดตัวใดๆ

สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมหลายแห่งบริเวณหน้าอก ที่น่าสลดใจคือมีบาดแผลลึกทะลุไปถึงขั้วหัวใจ แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการเสียเลือดมาก

ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ยังพบรองเท้าตกอยู่ รวมถึงรอยเลือดหยดเป็นทางบริเวณพื้นทรายและแนวกำแพงกันคลื่น ขณะที่อาวุธสังหารยังคงไร้ร่องรอย

เบาะแสสำคัญก่อนเกิดเหตุระบุว่า นางสาวเกียวจิอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในเมืองเซนไดกับลูกวัยประถมเพียงสองคน โดยเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 12 เธอได้บอกกับลูกว่ากำลังจะออกไปเอาของที่ลืมไว้ ก่อนจะเดินออกจากห้องไป ทั้งที่ระเบียงห้องยังมีเสื้อผ้าตากทิ้งไว้ คล้ายกับว่าเธอตั้งใจจะออกไปทำธุระเพียงไม่นาน

แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วแม่ยังไม่กลับมา เด็กน้อยจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาตายายที่บ้านเกิดในจังหวัดยามากาตะ เพื่อให้ช่วยแจ้งความคนหาย ก่อนที่ตำรวจจะมาพบกลายเป็นศพในวันรุ่งขึ้น

การจากไปของยูกะ สร้างความสะเทือนใจให้กับคนรอบข้างอย่างมาก เพราะเมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมา เธอเพิ่งพาลูกกลับไปเยี่ยมตายายที่จังหวัดยามากาตะแบบค้างคืน ซึ่งครอบครัวยืนยันว่าเธอไม่มีท่าทีผิดปกติหรือเล่าถึงปัญหาความขัดแย้งใดๆ ให้ฟังเลย

ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กๆ ที่ศูนย์เด็กเล็กต่างตกใจและเศร้าเสียใจ เพราะเธอเป็นครูที่ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รูปร่างสูงโปร่ง และเป็นที่รักของเด็กๆ จนถูกเรียกขานด้วยความสนิทสนมว่า “ครูเกียวจัง” ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและเส้นทางการเดินทาง เพื่อลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด

นักมวยคิกบ็อกซิ่งสารภาพแทงดับ ปมสลดฝ่ายหญิงท้อง-ทวงหนี้ล้านเยน

ความคืบหน้าล่าสุด ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุ ไม่ใช่ใครที่ไหน เรนมะ ซาโตะ (Renma Sato) นักมวยคิกบ็อกซิ่งวัย 22 ปี ชาวเมืองอิวานุมะ

เขาถูกนำตัวขึ้นศาลแขวงเซนไดเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา เด้ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าเป็นผู้ลงมือใช้มีดแทงครูยูกะหลายครั้งจนเสียชีวิต ก่อนจะนำร่างไปทิ้งอำพรางบริเวณแนวบล็อกคอนกรีตกันคลื่นริมชายฝั่ง

แม้ยอมรับผิดในคดีฆาตกรรม เขายังคงให้การปฏิเสธในข้อหาลักทรัพย์ ยืนกรานว่าไม่ได้ขโมยเงินสดกับกระเป๋าสตางค์ไปจากกระเป๋าของเหยื่อหลังก่อเหตุ เบื้องต้นมีคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายว่า โทษทัณฑ์ที่เขาจะได้รับจากคดีนี้อาจสูงถึงการจำคุก 25 ปี

ข้อมูลจากการสืบสวนเจาะลึกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ พบว่าจุดเริ่มต้นมาจาก “แอปพลิเคชันหาคู่” หลังจากตกลงคบหาดูใจกัน เรนมะได้ขอยืมเงินจากฝ่ายหญิงไปเป็นจำนวนมหาศาลกว่า 1 ล้านเยน หรือราว 2.4 แสนบาท

ชนวนเหตุที่คาดว่านำไปสู่โศกนาฏกรรม มาจากครูยูกะกำลังตั้งครรภ์ เธอต้องการจะแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกับเขา ทว่าความคาดหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่กลับถูกตอบแทนด้วยความตาย ทิ้งให้ลูกน้อยวัยประถมของเธอที่รออยู่ที่อพาร์ตเมนต์ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไปตลอดกาล

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

