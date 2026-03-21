ข่าวการเมือง

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก “สุดาวรรณ” ปมรุกหาดสวนยา เจ้าตัวรับแอบเครียด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 15:16 น.
57
สุดาวรรณ หาดสวนยา
แฟ้มภาพ

“สุดาวรรณ” รับแอบเครียด หลังเจอจี้กรรีดีเอสไอออกหมายเรียกคดีรุกหาดสวนยา แจงซื้อขายทำถูกต้องทางกฎหมาย ส่วนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ ขอนัดอีกครั้ง

วันนี้ (21 มี.ค.) น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ “ดีเอสไอ” ออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหา กรณีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์หาดสวนยา ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าตัวชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ตัวเองเป็นกรรมการบริษัทจึงมีการฟ้องในนามที่เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคของพท. ย้ำชัดเจนว่า เวลาเธอทำอะไรจะซื้อขายอย่างถูกต้องทางกฎหมายอยู่แล้ว จากนี้คงต้องดูในรายละเอียดและชี้แจงกันไปซึ่งเรื่องเหล่านี้สามารถอธิบายได้อยู่แล้ว

น.ส.สุดาวรรณ ยังกล่าวถึงการรับทราบข้อหาที่ล่าสุดตนเองขอเลื่อนออกไปก่อน เพราะยังไม่ทราบว่า ตอนนี้จะมีกำหนดการอะไรแทรกเข้ามาด่วนหรือไม่จึงยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนว่า จะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่คงต้องมีการนัดอีกครั้ง

ส่วนข้อสงสัยว่าคดีออกมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองตลอดจนมีความกังวลอะไรหรือไม่ อีกฝ่ายระบุจะบอกว่าไม่มีก็คงไม่ได้เพราะเมื่อ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นหน้าตัวเองทั้งวันและเป็นข่าวใหญ่จึงแอบเครียดเล็กน้อย แต่พร้อมที่จะเดินหน้าตามกระบวนการทางกฎหมายและคงต้องมีการทำไปตามขั้นตอน.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

