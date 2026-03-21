รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ

รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี แถมโพสต์ภาพลับลงโซเชียลขู่เหยื่อพยายามหนี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ชุดปฏิบัติการศูนย์ยาเสพติดนครบาล นำกำลังเข้าจับกุมชายวัย 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยกระทำแก่ผู้สืบสันดาน” โดยเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
จากการสืบสวนพบพฤติการณ์ของผู้ต้องหา คือ เสพยาบ้าและยาไอซ์อย่างหนักจนขาดสติยับยั้งชั่งใจ ลงมือล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวแท้ๆ ของตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกสาวแท้ ๆ พยายามหลบหนี แต่กลับถูกพ่อทาสยาตามรังควานไม่เลิก ทั้งยังมีการนำภาพลับไปโพสต์คุกคามในโซเชียลอีก ทำให้เหยื่ออยู่ในอาการหวาดกลัวและหวาดผวาอย่างหนัก
ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหายอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจากการเสพยาจนขาดสติ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป
ทางด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ฝากเตือนสังคมเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า “ความรุนแรงอาจซ่อนอยู่ในครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องยาเสพติด ควรสังเกตบุตรหลานที่อาจตกเป็นเหยื่อให้ดี หากมีอาการหวาดกลัวผิดปกติ หรือเก็บตัวซึมเศร้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือร่างกายอย่างเห็นได้ชัด หากพบเหตุร้ายหรือความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งสายด่วน พม. 1300 หรือแจ้งเหตุยาเสพติด 1386 ได้ทันที”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครูเจ พูดสาเหตุหนุ่ม 18 คลั่งยิง ผอ. ดับ เผยป่วยจิต-เสพยา ยืนยันไม่เคยตีเด็ก
- ชาวเน็ตรุมจวก “ปาร์ตี้เหมืองทอง” จับเกย์เสพยา ตั้งชื่อเหยียด-ตีตรา LGBTQ+
- คดีบาป หนุ่มเกาหลีใต้ ถูกบังคับเสพยา ทรมานก่อนตาย ทาสแก๊งสแกมเมอร์ กัมพูชา
อ้างอิงจาก : honekrasae
คลิปจาก : FB เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
