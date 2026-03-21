รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 14:41 น.
รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ

รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี แถมโพสต์ภาพลับลงโซเชียลขู่เหยื่อพยายามหนี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ชุดปฏิบัติการศูนย์ยาเสพติดนครบาล นำกำลังเข้าจับกุมชายวัย 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยกระทำแก่ผู้สืบสันดาน” โดยเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จากการสืบสวนพบพฤติการณ์ของผู้ต้องหา คือ เสพยาบ้าและยาไอซ์อย่างหนักจนขาดสติยับยั้งชั่งใจ ลงมือล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวแท้ๆ ของตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกสาวแท้ ๆ พยายามหลบหนี แต่กลับถูกพ่อทาสยาตามรังควานไม่เลิก ทั้งยังมีการนำภาพลับไปโพสต์คุกคามในโซเชียลอีก ทำให้เหยื่ออยู่ในอาการหวาดกลัวและหวาดผวาอย่างหนัก

ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหายอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจากการเสพยาจนขาดสติ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป

ทางด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ฝากเตือนสังคมเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า “ความรุนแรงอาจซ่อนอยู่ในครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องยาเสพติด ควรสังเกตบุตรหลานที่อาจตกเป็นเหยื่อให้ดี หากมีอาการหวาดกลัวผิดปกติ หรือเก็บตัวซึมเศร้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือร่างกายอย่างเห็นได้ชัด หากพบเหตุร้ายหรือความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งสายด่วน พม. 1300 หรือแจ้งเหตุยาเสพติด 1386 ได้ทันที”

อ้างอิงจาก : honekrasae

คลิปจาก : FB เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย บันเทิง

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

1 นาที ที่แล้ว
บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี บันเทิง

บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี เมียเผย “เขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย”

21 นาที ที่แล้ว
ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท บันเทิง

ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

43 นาที ที่แล้ว
พนักงานสาวรุ่นใหญ่ ด่าตำรวจ ข่าว

จุดจบสายวีน! “สาวรุ่นใหญ่โมโหฉ่ำ” ใส่ตำรวจ บริษัทสั่งพ้นสภาพพนง.แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุณชายอดัม เล่าละเอียด หลังถูกโยง “พานักแสดงเที่ยวแบบชู้สาว” ทำเสียหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดาวรรณ หาดสวนยา ข่าวการเมือง

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก “สุดาวรรณ” ปมรุกหาดสวนยา เจ้าตัวรับแอบเครียด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ ข่าว

รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gen Z กับการทำงาน ไลฟ์สไตล์

Gen Z เผชิญสภาวะ “ถอดใจ” เบื้องหลังทิ้งตัวจากระบบเศรษฐกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามอิหร่าน 2 แสนล้านดอลลาร์ ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! สองพรรคใหญ่สหรัฐ ค้านงบ “สงครามอิหร่าน” 2 แสนล้านฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุไร้เงา สรยุทธ จัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน บันเทิง

สาเหตุไร้เงา สรยุทธ จัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่ออายุ 40 ปี ทาสยา ข่าวอาชญากรรม

ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู บันเทิง

เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 21 มีนาคม 2569 ร่วง 1900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 มี.ค.69 เปิดมาร่วงแรงเกือบ 2000

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดไม้ตาย อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก หายนะใหญ่ประเมินค่าไม่ได้ ข่าว

หายนะครั้งใหญ่! อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง บันเทิง

ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

กู้ภัยซึ้งใจ “ปั๊มฮีโร่หลายจังหวัด” ตั้งตู้ฉุกเฉินสำรองน้ำมันให้รถกู้ชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ &quot;ซูเปอร์เอลนีโญ&quot; ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข่าว

GISTDA จับตา “ซูเปอร์เอลนีโญ” จ่อถล่ม พ.ค.นี้ หวั่นวิกฤตแล้ง-พืชผลเกษตรพัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงเล่านิทานแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพอง เทพาคำ ข่าวการเมือง

ตะลึง “คำพอง” อดีตสส.ปชน. แฉเดือดถูกเสนอซื้องูเห่า 7 ครั้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราเรียลลิตี้อังกฤษ จอร์แดน ไรท์ ข่าวภูมิภาค

เปิดไทม์ไลน์ปริศนา ก่อนพบศพ “ดาราเรียลลิตี้ดัง” จมคูน้ำภูเก็ต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 21 3 69 ดูดวง

4 ราศี เครียดลงกระเพาะ แบกโลกไว้คนเดียว ระวังป่วยทางใจ หาเวลาฮีลใจด่วน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวโฉ่! อินเดียบุกจับ หมอดูชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ ข่าวต่างประเทศ

ฉาวโฉ่! รวบหมอดูอินเดียชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 1 เมษายน 2569 จับตาเลข 2-5-8-1 เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 1 เมษายน 2569 จับตาเลข 2-5-8-1

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! ชัค นอร์ริส ตำนานหนังแอคชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 14:41 น.
57
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี

บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี เมียเผย “เขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย”

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569

คุณชายอดัม เล่าละเอียด หลังถูกโยง “พานักแสดงเที่ยวแบบชู้สาว” ทำเสียหาย

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
Back to top button