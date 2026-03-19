“ธรรมนัส” เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ “โนโหวต” เลือกนายกรัฐมนตรี
ธรรมนัส เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ โนโหวต งดออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ย้ำ สส. ทั้ง 58 ชีวิตต้องไปทางเดียวกัน ห้ามแตกแถว
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ว่าพรรคเราอยู่กันแบบพี่แบบน้อง แบบคนในครอบครัว เวลาจะโหวตใดๆก็ตาม เราขอให้เป็นเอกฉันท์ว่ามาจาก มติสส.ของพรรค ทั้ง 58 ชีวิตตัดสินใจร่วมกันว่าจะเป็นในทิศทางใดแล้ว ยืนยันว่าต้องไปทิศทางเดียวกันห้ามแตกแถวเด็ดขาด ถ้าจะแตกแถว ให้แตกแถวในห้องประชุมนี้ เถียงกันในห้องประชุม และเมื่อได้มติฟังเสียงคนส่วนใหญ่แล้ว ด้วยเหตุผล ก็จะต้องไปโหวตในทิศทางเดียวกัน นี่คือหลักการของพรรคเรา
แต่ ณ เวลานี้ เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภา ขอให้เป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์จริงๆ ปัญหาอะไรก็ตาม ที่จะพูดในสภาพูดแล้วให้มันเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่ของท่าน เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมือง พูดได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจ แต่ถ้าพูดเรื่องส่วนตัว พยายามอย่าไปพูด เพราะไม่เกิดประโยชน์ ไม่อยากให้บรรยากาศทางการเมืองเป็นการเมืองน้ำเน่า เราต้องมีหลักการ ดังนั้นขอย้ำว่าในแต่ละสัปดาห์ ที่มีการประชุมสภา ก็ต้องมีสส.ของคนเราทำหน้าที่ ที่เป็นตัวแทนประชาชน คอนเทนท์ต่างๆวาระที่เราจะต้องยื่นญัตติ เราจะมีแบ็คอัพให้เพื่อพูดตามหลักการข้อมูล เพื่อข้อมูลที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่พูด โดยไม่มีหลักการไม่มีข้อมูล ไม่ได้เด็ดขาด
โดย ภายหลังการประชุมฯ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่าพรรคกล้าธรรม มีมติเอกฉันท์ “โนโหวต” งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี
