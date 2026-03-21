คุณชายอดัม เล่าละเอียด หลังถูกโยง “พานักแสดงเที่ยวแบบชู้สาว” ทำเสียหาย ลั่น ขอไม่นิ่งเฉยกับคนที่พูดว่าร้ายในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
มีเรื่องให้ต้องออกมาชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้ง เมื่อ คุณชายอดัม ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ถูกกล่าวหาว่าพานักแสดงในค่ายไปเที่ยวเชิงชู้สาว จนกลายเป็นประเด็นซุบซิบกันอย่างหนัก
ล่าสุด 20 มีนาคม 2569 คุณชายอดัม ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “เคลียร์! ไว้เดี๋ยวโพสเล่าให้ฟังครับ” ก่อนจะเริ่มโพสต์ร่ายยาวอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะไปงาน Hongkong Filmart ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเผยว่า
“มา เล่าให้ฟังครับ
เรื่องของเรื่องคืองาน Hongkong Filmart ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสิทธ์หนังที่ใหญ่ที่สุดแห่งนึงของโลก มีคนมากมายจากทั่วโลกมาซื้อขายสิทธ์หนังและซีรีส์กัน ซึ่งกลุ่มนึงที่ใหญ่พอสมควรเลยคือกลุ่มของคนไทยครับ จะเรียกได้ว่ามากันเยอะมาก ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมของเราเติบโตในตลาดต่างประเทศแหล่ะครับ
แล้วนอกเหนือจากตัวตลาดก็มีงาน Showcase งานจากเมืองไทย มีงาน Thai Night ที่เราต้อนรับชาวต่างชาติเพื่อให้เกิดการสังสรรพูดคุยธุรกิจต่อยอด และคนไทยที่ทำงานทั้งหมดก็ชอบไปเที่ยวบาร์กันต่อเพื่อพูดคุยอัพเดทเรื่องวงการรวมถึงพักผ่อนกัน (แต่จริงๆแล้วอยู่กันยาวจนไม่ได้พักผ่อนครับ ฮาๆๆๆๆ)
ซึ่งในการไปงานรอบนี้ ผมติดน้องจากค่ายผมไปด้วยสองคน คนหนึ่งไปเพราะน้องทำงานเป็น Producer เพลงด้วย ต้องการขยายตลาดการทำเพลงที่นอกจากทำให้นักร้องที่มีชื่อเสียงจำนวนมากแล้ว ก็อยากจะเข้ามาจับตลาดในการทำเพลงประกอบภาพยนตร์ ซีรีส์ รวมถึงทำดนตรีประกอบด้วย ซึ่งก็ได้คอนเนคชั่นที่ดีไปเยอะมาก ๆ ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เอ็นดูน้องด้วยนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ชวนไปเพราะหนังของน้องเพิ่งถ่ายทำเสร็จ แล้วน้องเป็นนักแสดงหลัก หนังจะเข้าฉายช่วงกลางปี ก็เลยอยากให้น้องไปเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์หนังของน้องกับทางค่ายหนังที่เค้านำหนังเรื่องนี้มาขายเพื่อให้ไปฉายในเมืองนอกอยู่ด้วย ซึ่งก็เป็นการซัพพอร์ตเท่าที่ค่ายและผู้จัดการอย่างผมพึงจะกระทำได้เพื่อสนับสนุนให้งานที่น้องๆเล่นได้ประโยชน์สูงที่สุดครับ
ทีนี้มันมีคนที่ไปแอบบอกคนในงานว่า การที่อดัมพาเด็กไปเมืองนอกเนี่ย มันเป็นเพราะว่าผมเป็นเสี่ย แล้วพาน้องๆนักแสดงในค่ายมาเที่ยว แล้วก็จับมาทำเป็นเมีย(น้อย) ซึ่งลำพังแฟนคนเดียวของผม ผมก็แทบจะไม่มีเวลาจะดูแลแล้ว แถมเป็นทนายอีก การจะทำเรื่องแบบนั้นน่าจะไม่เหมาะนัก แต่เสียงนี้ก็ดันออกจากวงนินทาไปถึงหูของน้องซึ่งทำให้ไม่สบายใจมากๆ เพราะน้องเองก็มีแฟน มีครอบครัวเป็นตัวเป็นตน มีหน้าที่การงานและหน้าตาในวงการระดับนึงด้วย
แน่นอนครับ ผมเป็นผู้จัดการ ลำพังหาว่าผมเป็นเสี่ยก็ยังพอว่า ช่วงนี้พุงผมก็เริ่มมีแล้ว แต่การมาพูดกับน้องๆแบบนี้ เท่ากับว่าจะทำให้ชื่อเสียงของค่ายนักแสดงที่ผมดูแลต่อจากแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเมย์กี้ต้องมัวหมอง และถูกพูดถึงต่อไปในวงการในฐานะของอาชีพอื่นมากกว่าอาชีพนักแสดง/ศิลปิน/อินฟลูเอนเซอร์/คนเบื้องหน้า ซึ่งก็คงจะไม่ดีแน่ๆ ผมถึงต้องออกมาแสดงจุดยืน และหยุดยั้งการครหานี้
โดยการโพสครั้งแรก (ขอบคุณทุกท่านที่แชร์และทักกันเข้ามาหลังไมค์นะครับ ยังไม่ได้ตอบใครเป็นกิจลักษณะเลย) ตั้งใจเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าผมไม่นิ่งเฉยกับการที่มีคนพูดว่าร้ายหรือนินทาเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
จากนั้นผมเลยชวนผู้ดูแลคนไทย (ออแกไนเซอร์) งานรอบนี้ พี่ที่เป็นตัวแทนสมาคมบันเทิงหลายรายมาอยู่ในกลุ่มด้วยกัน เพื่อหาตัวคนที่พูดเรื่องนี้ ซึ่งได้ฟังจากพยานต้นทาง (ที่ขอสงวนนามไว้) แล้วก็ประกาศหาบุคคลดังกล่าว เพราะโดยความจริงแล้ว คนชื่อเดียวกันนี้มีหลายคนในงาน ก็เลยพยายามตามหาชื่อกัน แล้วก็มีหลายคนที่อยู่ในงานเข้ามาแสดงความจริงใจ แล้วเล่าเหตุการณ์ในมุมต่างๆให้ฟัง ซึ่งทั้งหมดก็ทำในที่ที่มีคนรับฟังกันหลายคน จะได้ไม่รู้สึกว่าเราคิดไม่ดี เพราะสิ่งที่เราต้องการทำก็เพื่อหยุดกระแสการบอกต่อนี้
หลังจากฟังทุกคนเล่ามุมต่าง ๆ แล้วตามตัวคนต่างๆให้ฟัง พวกเราก็พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรต่อดี ก็เลยเสนอกันว่าเราคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าอดัมน่าจะเอาจริงถ้ามีการพูดต่อไป แล้วคงจะไปหยุดที่กระบวนการของศาลแน่ ๆ ซึ่งถ้าเป็นความจริง คงจะเป็นเรื่องไม่ดีต่อหลาย ๆ คนที่จะโดนร่างแหไปด้วย และภาพลักษณ์เอย อะไรเอยก็จะดูแย่
ผมก็เลยคิดว่าจะหยุดแค่นี้แหล่ะครับ เพราะเป้าหมายของผมบรรลุแล้ว ก็คือการที่บอกว่าถึงผมจะมีพุงแล้ว แต่ผมก็ไม่ใช่เสี่ย ไม่ได้รวยพอจะเลี้ยงต้อยเด็ก ไม่ได้มีเวลาพอจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย และไม่ได้ต้องการเอาชื่อเสียงตัวเองมาทิ้งกับเรื่องแบบนี้ และผมก็ได้ปกป้องสิทธิ์ของน้องในบ้านผม ทำให้เห็นว่าเราปกป้องนักแสดงและทีมงานในสังกัด/บริษัททุกคน และยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักการตอนก่อตั้งค่ายนี้ขึ้นมาในวันแรก
และสุดท้ายคือทำให้เห็นว่าคนที่พูดโดยไม่มีหลักฐานรองรับ ควรจะรับรู้ว่าเสียงนินทานั้น หากพลาดไปอาจจะเกิดผลกระทบกลับมาได้ การพูดโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงผลที่ตามมานั้นอาจจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คิด และผมคิดว่าจากการที่ผมพูดในที่แจ้งแบบนี้น่าจะสามารถหยุดเสียงนี้ได้แล้ว
ดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จบลงโดยดี ผมได้กลับไปนอนดู Youtube อย่างมีความสุข และได้ทำให้เห็นว่าทุกอย่างที่คุณเห็น ก็อาจจะไม่ได้เป็นดั่งที่มันเป็น ดังนั้นเราจึงต้องตั้งมั่นในความไม่ประมาท และมีสติในการใช้ชีวิตอยู่ในวงการ/อุตสาหกรรมนี้ ซึ่งหากอ่านโพสผมมาตลอด ผมก็ได้พูดคุยเสมอว่าผมไม่ได้ชอบมัน (แม้ผมรักการเล่าเรื่องผ่านหนัง/ซีรีส์มาทั้งชีวิต) ซึ่งคุณก็ได้เห็นว่านี่คือส่วนนึงของอุตสาหกรรมและวงการที่ทำให้ผมไม่ชอบมันครับ
เขียนสั้น ๆ แล้วนะครับ ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆ”
อ้างอิงจาก : FB เฉลิมชาตรี ยุคล
