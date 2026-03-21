ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! สองพรรคใหญ่สหรัฐ ค้านงบ “สงครามอิหร่าน” 2 แสนล้านฯ

เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 13:48 น.
สงครามอิหร่าน 2 แสนล้านดอลลาร์
ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่รัดตัวชาวอเมริกัน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Pentagon) ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งใหญ่ด้วยการยื่นคำร้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม (Supplemental Request) สูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7.2 ล้านล้านบาท) เพื่อใช้ในปฏิบัติการสงครามกับอิหร่านที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 21

พีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันถึงตัวเลขดังกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แม้จะระบุว่าตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

“การกำจัดพวกคนชั่วต้องใช้เงิน” เฮกเซธกล่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมย้ำว่า จำเป็นต้องของบประมาณจากสภาคองเกรสเพื่อชดเชยสิ่งที่จ่ายไปแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเติมคลังแสงที่ร่อยหรอ

พีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ขณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
พีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ขณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 19 มี.ค. 2026 (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

นับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มีการเปิดเผยว่า สหรัฐฯ ใช้เงินไปแล้วกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ หรือเฉลี่ยวันละเกือบ 600 ล้านดอลลาร์ เพื่อแลกกับการห้ำหั่น ณ ปัจจุบัน

แม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามผลักดันสงครามนี้ แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันหลายรายเริ่มออกมาแสดงความกังวลอย่างรุนแรง

ด้าน ลอเรน โบเบิร์ต สส.โคโลราโด ประกาศกร้าวว่าจะ “ไม่โหวตรับ” งบประมาณสงครามนี้เด็ดขาด โดยระบุว่าเบื่อหน่ายกับกลุ่มอุตสาหกรรมการทหารที่สูบภาษีประชาชน ขณะที่คนในเขตพื้นที่ของเธอกำลังดิ้นรนกับค่าครองชีพ

ลิซ่า เมอร์คาวสกี้ สว.ของอลาสก้า วิจารณ์การขยายตัวของสงครามที่เกินขอบเขตเป้าหมายทางทหาร จนกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วโลก และตำหนิรัฐบาลที่แจ้งข้อมูลผ่านสื่อแทนที่จะรายงานสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการ

ขณะที่ ชิป รอย สส.จากเท็กซัส และโธมัส แมสซี่ สส.เคนทักกี ตั้งคำถามถึง “แผนการสุดท้าย” (Game plan) และกังวลว่านี่จะเป็นการเซ็นเช็คเปล่าที่นำไปสู่สงครามที่ไม่มีวันจบสิ้น (Forever War)

ประชาชนโบกธงชาติสหรัฐอเมริการอขบวนแห่ศพของสิบเอกเบนจามิน เอ็น. เพนนิงตัน อายุ 26 ปี จากเมืองเกลนเดล รัฐเคนตักกี้ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2026 ที่เมืองเอลิซาเบธทาวน์ รัฐเคนตักกี้
ประชาชนโบกธงชาติสหรัฐฯ ระหว่างรอรับศพและขบวนเคลื่อนร่างของ จ่าสิบเอก เบนจามิน เอ็น. เพนนิงตัน วัย 26 ปี ณ เมืองอลิซาเบธทาวน์ รัฐเคนทักกี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. (AP Photo/Jon Cherry)

พรรคเดโมแครตถล่มยับ “เงินนี้ช่วยคนได้ทั้งประเทศ”

ฟากพรรคเดโมแครตนำโดย เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ออกมาโจมตีว่านี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ การเปรียบเทียบเชิงสถิติจากนิวซัมระบุว่า เงิน 2 แสนล้านดอลลาร์นี้ สามารถนำไปขยายสวัสดิการด้านสาธารณสุข (ACA) ได้ถึง 7 ปี หรือจัดหาบัตรสวัสดิการอาหาร (SNAP) ให้คนได้ถึง 2 ล้านคน

นักบวชคนหนึ่งทุบหน้าอกตัวเองขณะไว้อาลัยในขบวนแห่ศพของเอสมาอิล คาติบ รัฐมนตรีหน่วยข่าวกรองของอิหร่าน รวมถึงภรรยาและลูกสาวของเขาในกรุงเตหะราน 20 มี.ค. 2026  (AP Photo/Vahid Salemi)

ทั้งนี้จากการที่อิหร่านปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นเฉลี่ย 80 เซนต์ต่อแกลลอน นับตั้งแต่เริ่มสงคราม นอกจากนี้ในสัปดาห์เดียวกับที่มีการของบสงคราม หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ได้พุ่งทะลุหลัก 39 ล้านล้านดอลลาร์ (39 Trillion) เป็นประวัติการณ์ ซึ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจของประเทศ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังไม่คลี่คลาย

สุดท้ายสงครามอิหร่านที่เปิดฉากโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส กำลังกลายเป็น “ระเบิดเวลา” ทางการเมืองของรัฐบาลทรัมป์ เมื่อทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุนเริ่มตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและผลกระทบที่ประชาชนต้องแบกรับ

ที่มา : Time

ชาวมุสลิมร่วมละหมาดวันอีดิลฟิตรี เพื่อเป็นการสิ้นสุดเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองราวัลปินดี ประเทศปากีสถาน วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 2026  (AP Photo/Anjum Naveed)
ทรัมป์ ลงจากเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ณ สนามบินนานาชาติปาล์มบีช เมืองเวสต์ปาล์มบีช ฟลอริดา 20 มี.ค. 2026  (AP Photo/Mark Schiefelbein)
สมาชิกในครอบครัวยืนอยู่กับโลงศพที่บรรจุร่างของจ่าเบนจามิน เอ็น. เพนนิงตัน (AP Photo/Jon Cherry)

ข่าวล่าสุด
ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย บันเทิง

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

40 วินาที ที่แล้ว
บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี บันเทิง

บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี เมียเผย “เขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย”

20 นาที ที่แล้ว
ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท บันเทิง

ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

42 นาที ที่แล้ว
พนักงานสาวรุ่นใหญ่ ด่าตำรวจ ข่าว

จุดจบสายวีน! “สาวรุ่นใหญ่โมโหฉ่ำ” ใส่ตำรวจ บริษัทสั่งพ้นสภาพพนง.แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุณชายอดัม เล่าละเอียด หลังถูกโยง “พานักแสดงเที่ยวแบบชู้สาว” ทำเสียหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดาวรรณ หาดสวนยา ข่าวการเมือง

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก “สุดาวรรณ” ปมรุกหาดสวนยา เจ้าตัวรับแอบเครียด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ ข่าว

รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gen Z กับการทำงาน ไลฟ์สไตล์

Gen Z เผชิญสภาวะ “ถอดใจ” เบื้องหลังทิ้งตัวจากระบบเศรษฐกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามอิหร่าน 2 แสนล้านดอลลาร์ ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! สองพรรคใหญ่สหรัฐ ค้านงบ “สงครามอิหร่าน” 2 แสนล้านฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุไร้เงา สรยุทธ จัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน บันเทิง

สาเหตุไร้เงา สรยุทธ จัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่ออายุ 40 ปี ทาสยา ข่าวอาชญากรรม

ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู บันเทิง

เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 21 มีนาคม 2569 ร่วง 1900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 มี.ค.69 เปิดมาร่วงแรงเกือบ 2000

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดไม้ตาย อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก หายนะใหญ่ประเมินค่าไม่ได้ ข่าว

หายนะครั้งใหญ่! อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง บันเทิง

ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

กู้ภัยซึ้งใจ “ปั๊มฮีโร่หลายจังหวัด” ตั้งตู้ฉุกเฉินสำรองน้ำมันให้รถกู้ชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ "ซูเปอร์เอลนีโญ" ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข่าว

GISTDA จับตา “ซูเปอร์เอลนีโญ” จ่อถล่ม พ.ค.นี้ หวั่นวิกฤตแล้ง-พืชผลเกษตรพัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงเล่านิทานแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพอง เทพาคำ ข่าวการเมือง

ตะลึง “คำพอง” อดีตสส.ปชน. แฉเดือดถูกเสนอซื้องูเห่า 7 ครั้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราเรียลลิตี้อังกฤษ จอร์แดน ไรท์ ข่าวภูมิภาค

เปิดไทม์ไลน์ปริศนา ก่อนพบศพ “ดาราเรียลลิตี้ดัง” จมคูน้ำภูเก็ต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 21 3 69 ดูดวง

4 ราศี เครียดลงกระเพาะ แบกโลกไว้คนเดียว ระวังป่วยทางใจ หาเวลาฮีลใจด่วน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวโฉ่! อินเดียบุกจับ หมอดูชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ ข่าวต่างประเทศ

ฉาวโฉ่! รวบหมอดูอินเดียชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 1 เมษายน 2569 จับตาเลข 2-5-8-1 เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 1 เมษายน 2569 จับตาเลข 2-5-8-1

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! ชัค นอร์ริส ตำนานหนังแอคชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 13:48 น.
93
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี

บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี เมียเผย “เขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย”

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
พนักงานสาวรุ่นใหญ่ ด่าตำรวจ

จุดจบสายวีน! “สาวรุ่นใหญ่โมโหฉ่ำ” ใส่ตำรวจ บริษัทสั่งพ้นสภาพพนง.แล้ว

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
Back to top button