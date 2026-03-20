ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ทาคาอิจิ” ยิ้มระรื่นหลัง “ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 15:11 น.
65
ชาวเน็ตเดือด จวกนายกฯ "ทาคาอิจิ" ยิ้มระรื่นหลังโดน "ทรัมป์" เล่นมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” มีท่าทียิ้มระรื่นหลัง “โดนัลด์ ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ หลังถูกจี้ถามปมโจมตีอิหร่าน

จากกรณีที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ภายหลัง ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนระดับประเทศ เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงสาเหตุที่สหรัฐอเมริกาไม่แจ้งให้ญี่ปุ่นและพันธมิตรยุโรปทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน

โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตอบคำถามนักข่าวในประเด็นดังกล่าวว่า คงไม่มีใครรู้เรื่องการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวได้ดีไปกว่าญี่ปุ่น พร้อมย้อนถามสื่อว่า “ทำไมญี่ปุ่นถึงไม่บอกเรื่องการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ให้สหรัฐอเมริกาทราบบ้าง” หลังจากตอบคำถามจบ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้หันหน้าไปทาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ พร้อมกับหัวเราะเบา ๆ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปฏิกิริยาของ ซานาเอะ ทาคาอิจิ ชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) โดยส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า

“นายกฯ ทาคาอิจิโดนดูถูกต่อหน้าขนาดนี้แล้วยังยิ้มแย้มอยู่อีก หมายความว่ายังไง? ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกหรือไง? อย่างน้อยก็ควรทำหน้าเครียดบ้างสิ นักข่าวถามว่า ทำไมถึงไม่แจ้งญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติพันธมิตรให้ทราบล่วงหน้าเรื่องการโจมตีอิหร่าน? ทรัมป์กลับตอบว่า แล้วตอนโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้บอกล่วงหน้าไหมล่ะ? ญี่ปุ่นน่าจะรู้ซึ้งถึงผลของการโจมตีสายฟ้าแลบดีนี่”

ข้อความวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตญี่ปุ่น

“การขุดเอาแผลเก่าในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ มาพูดเพื่อเยาะเย้ยญี่ปุ่นแบบนี้ แต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกลับไม่พูดอะไรเลย ท่าทีแบบนี้ พวกอนุรักษ์นิยมสายเหยี่ยวที่สนับสนุนทาคาอิจิจะคิดยังไงกันนะ”

“อยากให้นักข่าวถามไปเลยว่า ทำไมท่านนายกฯ ถึงยังยิ้มระรื่นกับคำพูดแบบนี้ของประธานาธิบดีได้ครับ? หรือว่าท่านฟังภาษาอังกฤษไม่ออกครับ?”

“เคยมีผู้นำคนไหนโดนประเทศคู่เจรจาดูถูกเหยียดหยามขนาดนี้ในการประชุมสุดยอดของชาติพันธมิตรบ้างไหม เรื่องนี้คงถูกกระจายไปทั่วโลกอย่างแน่นอน การที่ ซานาเอะ ทาคาอิจิ อุตส่าห์ดั้นด้นไปร่วมการประชุมที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ต่อญี่ปุ่นเลย แถมยังถูกเรียกร้องค่าใช้จ่ายทำสงครามมหาศาล และต้องมาทนรับความอัปยศแบบนี้ ถือเป็นความน่าอัปยศอดสูของประเทศเราอย่างแท้จริง”

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

3 นาที ที่แล้ว
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่ ข่าวการเมือง

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

11 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

14 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า เศรษฐกิจ

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

37 นาที ที่แล้ว
ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

42 นาที ที่แล้ว
สุดาวรรณ ข่าวการเมือง

ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทายาทบ้านใหญ่โคราช จากโรงแป้งมันสู่สภา

48 นาที ที่แล้ว
ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก ข่าว

ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตเดือด จวกนายกฯ &quot;ทาคาอิจิ&quot; ยิ้มระรื่นหลังโดน &quot;ทรัมป์&quot; เล่นมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ทาคาอิจิ” ยิ้มระรื่นหลัง “ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต ข่าวต่างประเทศ

วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้หรือไม่ สาเหตุญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามมิสแกรนด์ บันเทิง

ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามเวทีดัง แร็ปเปอร์สาวสุดฮอต สวยเก่งครบเครื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า เปิดตัวหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะแฟน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
