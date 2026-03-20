โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ทาคาอิจิ” ยิ้มระรื่นหลัง “ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์
โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” มีท่าทียิ้มระรื่นหลัง “โดนัลด์ ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ หลังถูกจี้ถามปมโจมตีอิหร่าน
จากกรณีที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ภายหลัง ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนระดับประเทศ เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงสาเหตุที่สหรัฐอเมริกาไม่แจ้งให้ญี่ปุ่นและพันธมิตรยุโรปทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตอบคำถามนักข่าวในประเด็นดังกล่าวว่า คงไม่มีใครรู้เรื่องการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวได้ดีไปกว่าญี่ปุ่น พร้อมย้อนถามสื่อว่า “ทำไมญี่ปุ่นถึงไม่บอกเรื่องการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ให้สหรัฐอเมริกาทราบบ้าง” หลังจากตอบคำถามจบ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้หันหน้าไปทาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ พร้อมกับหัวเราะเบา ๆ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปฏิกิริยาของ ซานาเอะ ทาคาอิจิ ชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) โดยส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า
“นายกฯ ทาคาอิจิโดนดูถูกต่อหน้าขนาดนี้แล้วยังยิ้มแย้มอยู่อีก หมายความว่ายังไง? ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกหรือไง? อย่างน้อยก็ควรทำหน้าเครียดบ้างสิ นักข่าวถามว่า ทำไมถึงไม่แจ้งญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติพันธมิตรให้ทราบล่วงหน้าเรื่องการโจมตีอิหร่าน? ทรัมป์กลับตอบว่า แล้วตอนโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้บอกล่วงหน้าไหมล่ะ? ญี่ปุ่นน่าจะรู้ซึ้งถึงผลของการโจมตีสายฟ้าแลบดีนี่”
“การขุดเอาแผลเก่าในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ มาพูดเพื่อเยาะเย้ยญี่ปุ่นแบบนี้ แต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกลับไม่พูดอะไรเลย ท่าทีแบบนี้ พวกอนุรักษ์นิยมสายเหยี่ยวที่สนับสนุนทาคาอิจิจะคิดยังไงกันนะ”
“อยากให้นักข่าวถามไปเลยว่า ทำไมท่านนายกฯ ถึงยังยิ้มระรื่นกับคำพูดแบบนี้ของประธานาธิบดีได้ครับ? หรือว่าท่านฟังภาษาอังกฤษไม่ออกครับ?”
“เคยมีผู้นำคนไหนโดนประเทศคู่เจรจาดูถูกเหยียดหยามขนาดนี้ในการประชุมสุดยอดของชาติพันธมิตรบ้างไหม เรื่องนี้คงถูกกระจายไปทั่วโลกอย่างแน่นอน การที่ ซานาเอะ ทาคาอิจิ อุตส่าห์ดั้นด้นไปร่วมการประชุมที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ต่อญี่ปุ่นเลย แถมยังถูกเรียกร้องค่าใช้จ่ายทำสงครามมหาศาล และต้องมาทนรับความอัปยศแบบนี้ ถือเป็นความน่าอัปยศอดสูของประเทศเราอย่างแท้จริง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทาคาอิจิ” นายกหญิง ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นแลนด์สไลด์ กวาดที่นั่งในสภา 316 ที่นั่ง
- “ทรัมป์” ล้อนักข่าวญี่ปุ่น จี้ปม “เพิร์ลฮาร์เบอร์” หลังโดนถามเรื่องอิหร่าน
- ประวัติ Pearl Harbor ย้อนโศกนาฏกรรม 84 ปี หลัง ทรัมป์ ล้อนายกฯ ญี่ปุ่นกลางวงสื่อ
