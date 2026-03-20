ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว
ด่วน! อิหร่านยัน “โฆษก IRGC” สิ้นชีพเซ่นขีปนาวุธมะกัน-ยิว ขณะที่สงครามลามกระทบแหล่งพลังงานโลก
ล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี (Ali Mohammad Naeini) โฆษกคนสำคัญของหน่วยงาน ได้เสียชีวิตลงแล้วจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอล
ไฟสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป้าหมายทางการทหาร แต่ยังลุกลามไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของโลกด้วย โดยทางฝั่งอิสราเอล บริษัทโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีในเมืองไฮฟา เปิดเผยว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงงานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของอิหร่าน
ในขณะเดียวกัน อิหร่านก็ได้เปิดฉากโจมตีศูนย์ก๊าซราส ลาฟฟาน ในประเทศกาตาร์ ซึ่งประเมินกันว่าจะหั่นกำลังการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของกาตาร์ลดลงถึงร้อยละ 17 และเตรียมส่งผลกระทบชิ่งต่อเสถียรภาพด้านอุปทานพลังงานทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้านผลกระทบต่อพลเรือนก็น่าสลดใจไม่แพ้กัน เทศกาลเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่อย่างวันอีด (Eid) ของชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วตะวันออกกลาง รวมถึงเทศกาลปีใหม่เนารุซ (Nowruz) ของชาวอิหร่าน ต้องถูกจัดขึ้นท่ามกลางความหวาดผวาภายใต้เงาของสงคราม โดยสภากาชาดอิหร่านเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียในประเทศที่พุ่งทะลุ 1,444 รายแล้ว
ซึ่งน่าเศร้าที่มีเด็กไร้เดียงสารวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 204 ราย ขณะที่ทางฝั่งเลบานอนก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักเช่นกัน โดยมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลไปแล้วมากกว่า 1,000 ราย
