ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:21 น.
56
ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว
Palestinian Muslims AP Photo/Mahmoud Illean

ด่วน! อิหร่านยัน “โฆษก IRGC” สิ้นชีพเซ่นขีปนาวุธมะกัน-ยิว ขณะที่สงครามลามกระทบแหล่งพลังงานโลก

ล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี (Ali Mohammad Naeini) โฆษกคนสำคัญของหน่วยงาน ได้เสียชีวิตลงแล้วจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอล

ไฟสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป้าหมายทางการทหาร แต่ยังลุกลามไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของโลกด้วย โดยทางฝั่งอิสราเอล บริษัทโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีในเมืองไฮฟา เปิดเผยว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงงานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของอิหร่าน

ในขณะเดียวกัน อิหร่านก็ได้เปิดฉากโจมตีศูนย์ก๊าซราส ลาฟฟาน ในประเทศกาตาร์ ซึ่งประเมินกันว่าจะหั่นกำลังการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของกาตาร์ลดลงถึงร้อยละ 17 และเตรียมส่งผลกระทบชิ่งต่อเสถียรภาพด้านอุปทานพลังงานทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้านผลกระทบต่อพลเรือนก็น่าสลดใจไม่แพ้กัน เทศกาลเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่อย่างวันอีด (Eid) ของชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วตะวันออกกลาง รวมถึงเทศกาลปีใหม่เนารุซ (Nowruz) ของชาวอิหร่าน ต้องถูกจัดขึ้นท่ามกลางความหวาดผวาภายใต้เงาของสงคราม โดยสภากาชาดอิหร่านเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียในประเทศที่พุ่งทะลุ 1,444 รายแล้ว

ซึ่งน่าเศร้าที่มีเด็กไร้เดียงสารวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 204 ราย ขณะที่ทางฝั่งเลบานอนก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักเช่นกัน โดยมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลไปแล้วมากกว่า 1,000 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:21 น.
56
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

