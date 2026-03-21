อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ

อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรง เล่านิทานแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำ ทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ ชาวเน็ตล้อมวงใส่ใจ
ขึ้นชื่อว่าวงการบันเทิงไม่เคยมีวันให้ชาวเผือกได้หยุดพักแน่นอน เพราะล่าสุดนักแสดงดัง และพ่อค้าหมูกรอบสุดหล่อ อย่าง “อาร์ต พศุตม์” ได้ออกมาโพสต์เล่านิทานฟาดแรงถึง “นักร้องเกรด Z” ว่าแอ๊บแมน แท้จริงแล้วเป็น LGBT แถมสร้างวีรกรรมเอาเพียบตั้งแต่มัธยม ทำเอาชาวเน็ตตามใส่ใจกันยกใหญ่ ว่าคุณอาร์ตฟาดถึงใครกันแน่
“เดี๋ยวเย็นนี้มาเล่า เรื่อง #นักร้องเกรดz ไม่ใข่สิ อาจจะเรียกว่า คอรัส ก็พอ ซึ่งค่ายยังไม่เอา ที่ผู้ใหญ่เคยช่วย พยายามใส่ตะกร้าล้างน้ำ ว่าโดนกระดุ้ยประตูหลังตอนเรียนมหาลัย
พยายามจะเป็นผู้ชาย แต่มันก็อดความปากเป็นหญิงไม่ได้ ทำวีรกรรมบูลลี่คนไปทั่ว แขวนคนอื่นไปทั่ว ปากหมาไปทั่ว ละเมิดถึงครอบครัวคนอื่น ปากหมาไปวัน ๆ สันดานสถุล ความไม่เป็นลูกผู้ชาย เอาปมตนเองไปพาลผู้อื่น บ้าการเมือง เป็นสุนัขรับใช้ จนเค้าเอียนกันหมด ยังไม่รู้ตัว”
“…พอดีผมไปเจอเพื่อน ไอ้นักร้องเกรดเสียงคอรัสหลังเวทีมา หรือ “นักร้องเซินเจิ้น” เค้าเล่าให้ฟังหลายเรื่องมากๆ มิน่าแม่งไม่ดัง นักร้องชอบแต่งเพลง ส่วนแม่ง ชอบแต่ง
เรื่องภาค 1 ….ว่าตอนเด็ก ๆ ความที่ไอ้นักร้องเกรดคอรัสตัวมันเท่าลูกหมา คือมันโดนรังแกเพราะปากหมาแต่เด็ก ก็เลยโดน ส้นตรีน เพราะความปากหมาของมันตั้งแต่เด็ก เลยโดนเป็น “ เบ๊ หรือเด็กรับใช้ ” ของเด็กรุ่นนั้น
….โตมามันเลยพยายามกร่าง ว่ากู แจ๋วมาก ใครทำอะไรกูไม่ได้ เพราะตอนเด็ก ๆ มัน คือ เด็กเบ๊ ประจำรุ่น ไอ้ลูกหมา โตมาสังเกตุได้ ไปไหนมาไหน ต้องใส่แว่นดำและหมวกตลอดเวลา น้อยมากที่จะไม่ใส่ เพราะไม่กล้าสบตาใคร กลัวโดนสนตรีน เพราะ นิสัยเก่า ๆ ยังแก้ไม่หาย
ไว้มาเล้าให้ฟังมีอีกหลายเรื่อง เอาแค่นี้ก่อนนะ มีภาค 2″
“ภาค 2 …ตอนเรียนมัธยม ความที่มันเป็นอีแอบแต่เด็ก ( ซึ่งตอนนั้นสังคมยังไม่เปิดเกี่ยวกับ LGBT เท่าวันนี้ ) มันก็เลยพยายามทำตัวให้แมน แต่ก็หลุดความสาว เดินตูดบิด แอบมองเพื่อนผู้ชาย ในกลุ่มที่มันแอบชอบ ก็เพราะความแรดของมันแต่เด็กแหละ ทำให้เพื่อน ๆ รุ่นเดียวกันดูรู้ว่า ไอ้นี่ไม่ใช่ผู้ชายนี่หว่า ก็เลยโดนรังแกจนเป็นเด็กเก็บกด คอเอียง ตาไม่เท่ากัน ตั้งแต่ตอนนั้น
…นี่เรื่องแค่เรื่องตอนมัธยมนะ เรื่องตอน มหาลัย ยิ่งแซ่บ เดี๋ยวเรื่องใส่แว่นดำตลอดเวลา ยิ่งตลกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโครตขำ”
อ้างอิงจาก : FB Art Phasut
