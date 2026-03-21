GISTDA จับตา “ซูเปอร์เอลนีโญ” จ่อถล่ม พ.ค.นี้ หวั่นวิกฤตแล้ง-พืชผลเกษตรพัง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 10:29 น.
65
ไทยเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ "ซูเปอร์เอลนีโญ" ในเดือนพฤษภาคมนี้
ภาพ @Pixabey

เปิดภาพสะท้อนวิกฤตสภาพอากาศรุนแรง อุณหภูมิมหาสมุทรพุ่งสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส กระทบความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทั่วอาเซียน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ออกโรงเตือนประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ “ซูเปอร์เอลนีโญ” (Super El Niño) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณความรุนแรงชัดเจนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ โดยวิกฤตดังกล่าวจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะของประชาชน

รู้จัก “ซูเปอร์เอลนีโญ” ภัยร้ายที่รุนแรงกว่าปกติ

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยอย่างรุนแรง (เกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียส) ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนหนักและยาวนานกว่าเอลนีโญปกติ โดยมีผลกระทบหลักที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ดังนี้

วิกฤตภัยแล้งขาดแคลนน้ำ ปริมาณฝนจะลดลงอย่างน่าตกใจ เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน กระทบต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม

ความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอน พืชเศรษฐกิจหลักอย่าง ข้าว น้ำตาล และปาล์มน้ำมัน จะมีผลผลิตตกต่ำอย่างมาก เสี่ยงต่อภาวะสินค้าขาดตลาดและราคาอาหารพุ่งสูง

ไฟป่าและฝุ่น PM2.5 อากาศที่แห้งจัดจะเป็นตัวเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น นำไปสู่ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนที่รุนแรงกว่าทุกปี

คลื่นความร้อนและพลังงาน อุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติจะส่งผลต่อสุขภาพ (Heatstroke) และทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงจนอาจกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงาน

GISTDA เตือนถึงภัยแล้งรุนแรงเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญขั้นรุนแรงกำลังคุกคามอาเซียน
ภาพ @Pixabey

ชูเทคโนโลยีอวกาศ “อาวุธลับ” รับมือน้ำแล้ง

GISTDA ได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและดาวเทียม (อาทิ THEOS-2) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการวิกฤตครั้งนี้ผ่าน 4 ภารกิจสำคัญ

  1. การบริหารจัดการน้ำเชิงรุก รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนประหยัดน้ำ กักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกลงมาให้ได้มากที่สุด และจัดสรรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก ควบคู่ไปกับการหาแหล่งน้ำสำรอง
  2. การปรับตัวภาคการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือพืชอายุสั้น เลื่อนเวลาการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับคาดการณ์ปริมาณฝน และการทำประกันภัยพืชผล
  3. ความร่วมมือระดับภูมิภาค (ASEAN) บังคับใช้และยกระดับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจัง เพื่อควบคุมการเผาในที่โล่งและไฟป่า
  4. การเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข เตรียมระบบสาธารณสุขให้พร้อมรับมือกับโรคที่มากับความร้อน (Heatstroke) และโรคระบบทางเดินหายใจจาก PM2.5

ขณะที่แผนเชิงรุกในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดนั้น เพื่อลดความสูญเสีย GISTDA แนะนำให้ภาครัฐและประชาชนเร่งบริหารจัดการน้ำเชิงรุก รณรงค์ประหยัดน้ำและหาแหล่งน้ำสำรอง ขณะที่ภาคการเกษตรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือเลื่อนเวลาเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจัง.

บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม

38 วินาที ที่แล้ว
พ่ออายุ 40 ปี ทาสยา ข่าวอาชญากรรม

ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา

14 นาที ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู บันเทิง

เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 21 มีนาคม 2569 ร่วง 1900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 มี.ค.69 เปิดมาร่วงแรงเกือบ 2000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดไม้ตาย อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก หายนะใหญ่ประเมินค่าไม่ได้ ข่าว

หายนะครั้งใหญ่! อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง บันเทิง

ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยซึ้งใจ “ปั๊มฮีโร่หลายจังหวัด” ตั้งตู้ฉุกเฉินสำรองน้ำมันให้รถกู้ชีพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ &quot;ซูเปอร์เอลนีโญ&quot; ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข่าว

GISTDA จับตา “ซูเปอร์เอลนีโญ” จ่อถล่ม พ.ค.นี้ หวั่นวิกฤตแล้ง-พืชผลเกษตรพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงเล่านิทานแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพอง เทพาคำ ข่าวการเมือง

ตะลึง “คำพอง” อดีตสส.ปชน. แฉเดือดถูกเสนอซื้องูเห่า 7 ครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราเรียลลิตี้อังกฤษ จอร์แดน ไรท์ ข่าวภูมิภาค

เปิดไทม์ไลน์ปริศนา ก่อนพบศพ “ดาราเรียลลิตี้ดัง” จมคูน้ำภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 21 3 69 ดูดวง

4 ราศี เครียดลงกระเพาะ แบกโลกไว้คนเดียว ระวังป่วยทางใจ หาเวลาฮีลใจด่วน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวโฉ่! อินเดียบุกจับ หมอดูชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ ข่าวต่างประเทศ

ฉาวโฉ่! รวบหมอดูอินเดียชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 1 เมษายน 2569 จับตาเลข 2-5-8-1 เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 1 เมษายน 2569 จับตาเลข 2-5-8-1

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ชัค นอร์ริส ตำนานหนังแอคชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีอำมหิต! แม่ผลักลูกสาวตกสะพาน บีบน้ำตาหลอกตำรวจ ก่อนฆ่าเด็กข้างบ้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day กวาดยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์ บันเทิง

ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ทุบสถิติโลก ยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง ข่าว

เตือนภัย! ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา ทุกชนิด สูงสุด 1 บาท

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรตีนเวย์ นมวัว VS พืช VS โปรตีนใส กินอะไรสร้างกล้ามได้ดีสุด สุขภาพและการแพทย์

โปรตีนเวย์ นมวัว VS พืช VS โปรตีนใส กินอะไรสร้างกล้ามได้ดีสุด

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันรายอ ตรงกับวันที่ 21 มี.ค. 2569 ข่าว

วันรายอ 2569 ตรงกับวันไหน? ข้อปฏิบัติสำคัญ วันสิ้นสุดการถือศีลอด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ ม.112 ไม่ได้ปราศรัยดูหมิ่น ร.10 ข่าว

ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ ม.112 ไม่ได้ปราศรัยดูหมิ่น ร.10

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 20 มี.ค. 69 หวยลาว

หวยลาวงวด 20 มี.ค. 69 ทุกรางวัล ย้อนสถิติ 20 งวด เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งน้ำตาซึม! แก๊งตูบ 7 สหายถูกขโมย เดินเท้า 17 กม. กลับบ้าน มิตรภาพสี่ขาไม่ทิ้งกัน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 10:29 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
พ่ออายุ 40 ปี ทาสยา

ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู

เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
ราคาทอง 21 มีนาคม 2569 ร่วง 1900 บาท

ราคาทองวันนี้ 21 มี.ค.69 เปิดมาร่วงแรงเกือบ 2000

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
