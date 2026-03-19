อาร์ต พศุตม์ คุย เหน่ง เหม่งจ๋าย ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตัดพ้อ “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปอย่างสงบ

อาร์ต พศุตม์ ใจหาย เผยคุย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตลกดังตัดพ้อหลังรักษาตัว ลั่น “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปตลอดกาล
นับว่าเป็นข่าวการสูญเสียของคนในวงการบันเทิง และวงการตลกที่กะทันหันมาก ๆ สำหรับ เหน่ง เหม่งจ๋าย นักแสดงตลกชื่อดัง เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเข้ารับการรักษาอาการโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้าย สร้างความโศกเศร้าให้แก่เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการ รวมถึงครอบครัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีสัญญาณบอกเหตุใด ๆ ทั้งที่ 2 วันก่อน เหน่ง เหม่งจ๋าย เพิ่งจะไปออกงานที่เซ็นทรัลอุบลราชธานี
ล่าสุดนักแสดงและเจ้าของธุรกิจคุณชายหมูกรอบ อย่าง อาร์ต พศุตม์ ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า ทั้งสองเพิ่งได้เจอกันเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ประโยคสุดท้ายที่ได้พูดคุยกันคือ เหน่ง เข้ารับการรักษาอาการป่วยโดยต้องเจาะเอาน้ำออกจากร่างกายหลายสิบลิตร ซึ่งเจ้าตัวตัดพ้อว่า “พี่ไม่ไหว” ก่อนจะกลายเป็นข่าวการสูญเสียกะทันหันในวันนี้
“เพิ่งเจอกันเมื่อ วันที่ 17 มีนา (2 วันที่แล้ว) ปกติพี่เหน่งจะมากินหมูกรอบผมทุกครั้งที่เจอ แต่ครั้งที่แล้วบอก พี่เกรงใจจังเลย ผมก็บอกไม่เป็นไรพี่ นิดหน่อยเองกินได้ตามสบาย ….. แล้วก็สนทนากันตามปรกติ แต่มีคำนึง บอกผมมาว่า ‘พี่เพิ่งไปเอาน้ำออกจากท้องมา 10 ลิตร กลับไปเนี่ย ก็ต้องไปเจาะออกอีก แล้วส่งท้ายด้วย พี่ว่าพี่ไม่ไหว’ ผมก็เลยบอก ‘ต้องไหวสิพี่ สู้ ๆ นะคับ’ แล้วพี่เหน่งก็ไปพัก…..RIP นะพี่ ไม่ทรมานแล้ว เดินทางปลอดภัยคับพี่ รัก และ เคารพ”
อ้างอิงจาก : IG art_phasut98
