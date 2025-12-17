อาร์ต พศุตม์ ฟาดเคราะห์ รถถูกชนแต่ไม่เอาเรื่อง สุดท้ายเลขทะเบียนให้โชคก้อนใหญ่

อาร์ต พศุตม์ ฟาดเคราะห์ โดนรถชนตรงวันหวยออก 16 ธ.ค. 68 เสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ สุดท้ายเลขทะเบียนให้โชคก้อนใหญ่
บอกเลยว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2568 แล้ว เหล่าเศรษฐีหน้าใหม่ก็ปรากฎตัวขึ้นทั่วประเทศไปหมดทั้งรางวัลเล็ก และรางวัลใหญ่ รับทรัพย์กันเป็นฟ่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหมาน ๆ เลยทีเดียว
เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มหล่อล่ำ อาร์ต พศุตม์ ก็ดวงดีไม่แพ้กัน โดยหลังจากผลหวยประกาศรางวัลเลขท้าย 2 ตัวออกมาแล้วนั้น หนุ่มอาร์ต ก็เฮลั่นเลย เพราะเจ้าตัวถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 52 ซึ่งเป็นเลขทะเบียนของรถจักรยานยนตร์คู่กรณีที่ขับมาชนรถของตนจนเสียหายอย่างหนัก
อาร์ต พศุตม์ เล่าถึงเหตุการณ์คร่าว ๆ ก่อนจะถูกหวย 2 ตัวท้ายจากเลขทะเบียนรถคู่กรณี ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “52 เรื่องมีอยู่ว่า มีน้องขับรถมาชนรถผม แต่ผมไม่เอาเรื่องเพราะ ดันชนโดนกันชนรถผมบุบ นิดเดียว แต่รถน้องเสียหายเยอะ เลยไม่เอาเรื่อง ก็เลยลองซื้อเลขทะเบียนไป สรุปได้กลับมา เกือบแสน ….. สบายไปจ้า งวดนี้ #ทำดีต้องได้ดี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน
- ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68
- เพจดัง กับข้าวกับปลาโอ เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 4 รวม 27 ใบ ล้านกว่าบาท เฮง 2 งวดติด
อ้างอิงจาก : FB Art Phasut
ติดตาม The Thaiger บน Google News: