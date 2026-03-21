ข่าวการเมือง

ตะลึง “คำพอง” อดีตสส.ปชน. แฉเดือดถูกเสนอซื้องูเห่า 7 ครั้ง

เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 09:20 น.
คำพอง เทพาคำ
เปิดไทม์ไลน์ดีลลับตั้งแต่ยุค อนาคตใหม่-ก้าวไกล เผยรอบล่าสุดเสนอให้ 15 กิโล หลังยุบพรรค แฉมีคนขับรถตู้มารับไปรับเงินถึงราบ 11

เมื่อ 19 มี.ค. 2569 ที่ผ่านมา กลายเป็นโพสต์สั่นสะเทือนวงการเมือง เมื่อ นายคำพอง เทพาคำ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเปิดโปงเบื้องหลังการเมืองไทยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงความพยายามในการ “ซื้องูเห่า” หรือการดึงตัว สส. ไปร่วมฝ่ายรัฐบาลตลอดการดำรงตำแหน่ง 2 สมัยที่ผ่านมา โดยระบุว่า ตนเองถูกติดต่อเสนอเงินรวมทั้งหมดถึง 7 ครั้ง ในวงเงินที่สูงลิ่วอย่างไม่น่าเชื่อ

เปิดบันทึก 7 ครั้งแห่งการเสนอซื้อตัว

นายคำพองได้แจกแจงรายละเอียดข้อเสนอในแต่ละช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองไว้ดังนี้:

  • ครั้งที่ 1 – เสนอเงิน 3 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 2 – เสนอ 30 ล้านบาท พร้อมเงินเดือนเดือนละ 2 แสนบาท และตำแหน่ง “ขุนพลอีสาน” โดยมีการเดินทางมาติดต่อถึงบ้านที่ จ.อุบลราชธานี
  • ครั้งที่ 3 – เสนอ 20 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 4 – เสนอ 40 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 5 – เสนอ 30 ล้านบาท โดยระบุให้ไปรับเงินที่ ราบ 11 และมีรถตู้มารับ ซึ่งเป็นช่วงก่อนการโหวตเลือกประธานสภาฯ และโหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ
  • ครั้งที่ 6 – สูงถึง 80 ล้านบาท พร้อมรถหรูป้ายแดง 1 คัน เกิดขึ้นหลังการยุพพรรคอนาคตใหม่
  • ครั้งที่ 7 – ข้อเสนอ “15 กิโล” (สื่อถึงน้ำหนักเงินหรือทองคำ) เกิดขึ้นหลังการยุบพรรคก้าวไกล
คำพอง เทพาคำ โพสต์แฉเคยถูกเสนอซื้องูเห่า 7 ครั้ง
สะเทือนวงการ คำพอง เทพาคำ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เผยถูกขอซื้อโหวต 80 ล้าน
คำพอง เทพาคำ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเปิดโปงเบื้องหลังการเมืองไทย
อดีตสส.พรรคประชาชนระบุเพิ่มเติมว่า รูปแบบการติดต่อนั้นส่วนใหญ่จะผ่านคนรู้จัก เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานเก่า แต่ในครั้งที่ 2, 6 และ 7 เป็นการติดต่อโดยตรงถึงตัว ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริง และประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที่ “ยอดชั่ว” ในทางการเมือง

การออกมาเปิดเผยครั้งนี้สร้างความฮือฮาอย่างมาก เนื่องจากระบุสถานที่และมูลค่าเงินที่ชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการนิติบัญญัติของไทยต่อไปหรือไม่

ขณะเดียวกันประเด็นนี้ก็ถูกเผแพร่พร้อมๆ กับที่ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรค ปชน. ได้โหวต นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ สวนทางมติของพรรค ปชน.ที่โหวตนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ.

นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรค ปชน. โหวต อนุทิน เป็นนายก
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

