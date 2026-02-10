ข่าวการเมือง

อาถรรพ์งูเห่า! เปิดผลคะแนน 9 อดีตสส. “ย้ายค่าย-ทิ้งพรรค” สอบตกเรียบเลือกตั้ง 69

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 11:38 น.
93
งูเห่า ผลคะแนนเลือกตั้ง 69

สูญพันธุ์ยกแผง! “เพื่อไทย-ประชาชน” ส่งหน้าใหม่ทวงแค้นสำเร็จ เปิดคะแนนดิบ “สรัสนันท์-ศักดิ์ดา” กอดคอร่วง อึ้งหนัก “อดีต สส.ชลบุรี” ย้ายซบกล้าธรรม เหลือคะแนนหลักร้อย

ควันหลงหลังปิดหีบเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นอกจากชัยชนะของพรรคการเมืองใหญ่ อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ถูกจับตามองและเป็นบทเรียนสำคัญของนักการเมือง คือชะตากรรมของกลุ่ม “งูเห่า” หรือ อดีต สส. ที่ตัดสินใจย้ายขั้วสลับข้างในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

จากการประมวลผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดพบว่า ประชาชนได้ทำหน้าที่ “ตุลาการสนามเลือกตั้ง” ตัดสินลงโทษนักการเมืองกลุ่มนี้อย่างรุนแรง ส่งผลให้ 9 รายชื่อระดับ “บิ๊กเนม” และ “ตระกูลดัง” สอบตกกันระนาว โดยพรรคต้นสังกัดเดิมอย่าง เพื่อไทย และ ประชาชน สามารถส่งผู้สมัครหน้าใหม่ทวงคืนเก้าอี้กลับมาได้เกือบทั้งหมด

เจาะลึกผลคะแนนของ 9 อดีต สส. ย้ายค่าย ที่พ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้ง 2569 ดังนี้

ควันหลงหลังปิดหีบเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นอกจากชัยชนะของพรรคการเมืองใหญ่ อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ถูกจับตามองและเป็นบทเรียนสำคัญของนักการเมือง คือชะตากรรมของกลุ่ม “งูเห่า” หรือ อดีต สส. ที่ตัดสินใจย้ายขั้วสลับข้างในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

จากการประมวลผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดพบว่า ประชาชนได้ทำหน้าที่ “ตุลาการสนามเลือกตั้ง” ตัดสินลงโทษนักการเมืองกลุ่มนี้อย่างรุนแรง ส่งผลให้ 9 รายชื่อระดับ “บิ๊กเนม” และ “ตระกูลดัง” สอบตกกันระนาว โดยพรรคต้นสังกัดเดิมอย่าง เพื่อไทย และ ประชาชน สามารถส่งผู้สมัครหน้าใหม่ทวงคืนเก้าอี้กลับมาได้เกือบทั้งหมด

เจาะลึกผลคะแนนของ 9 อดีต สส. ย้ายค่ายที่พ่ายในศึกเลือกตั้ง 2569

1. “ศักดิ์ดา” อธิบดีน้ำบาดาลฯ พ่ายกระแส “เพื่อไทย” ที่กาญจน์

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ งูเห่าเลือกตั้ง 69
ภาพ Facebook @ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
  • พื้นที่ – กาญจนบุรี เขต 5
  • ผู้สมัคร – นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ (ย้ายจาก เพื่อไทย > ภูมิใจไทย)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
  • นายศักดิ์ดา ได้ 27,116 คะแนน

ผู้ชนะ – นายพนม โพธิ์แก้ว (เพื่อไทย) กวาดไป 38,755 คะแนน

2. กาฬสินธุ์เดือด! “ภูมิใจไทย-พลังประชารัฐ” เจาะไม่เข้า

ประภา เฮงไพบูลย์
ภาพ Facebook @ประภา เฮงไพบูลย์
  • พื้นที่ – กาฬสินธุ์ เขต 4
  • ผู้สมัคร – น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ (ย้ายจาก ภูมิใจไทย > พลังประชารัฐ)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
  • น.ส.ประภา ได้ 25,078 คะแนน

ผู้ชนะ – นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ (เพื่อไทย) เข้าวินด้วย 35,712 คะแนน

3. “ประเสริฐ บุญเรือง” ปิดตำนานแชมป์เก่า พ่ายยับกว่า 4 หมื่นเสียง

นายประเสริฐ บุญเรือง 189 ม.1 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ภาพ Facebook @Prasert Boonruang
  • พื้นที่ – กาฬสินธุ์ เขต 6
  • ผู้สมัคร – นายประเสริฐ บุญเรือง (ย้ายจาก เพื่อไทย -> ภูมิใจไทย)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก (คะแนนทิ้งห่างขาดลอย)
  • นายประเสริฐ ได้เพียง 14,480 คะแนน

ผู้ชนะ – นายชนะวุธ อุทโท (เพื่อไทย) กวาดถล่มทลาย 56,536 คะแนน

4. ตระกูล “อรรณนพพร” สะเทือน! “สรัสนันท์” ร่วงที่ขอนแก่น

สรัสนันท์ อรรณนพพร แพ้เลือกตั้ง 69
ภาพ Facebook สรัสนันท์ อรรณนพพร
  • พื้นที่ – ขอนแก่น เขต 9
  • ผู้สมัคร – น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร (ย้ายจาก เพื่อไทย -> ภูมิใจไทย)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
  • น.ส.สรัสนันท์ ได้ 19,943 คะแนน

ผู้ชนะ – นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง (เพื่อไทย) ชนะขาดที่ 41,614 คะแนน

5. ช็อกชลบุรี! อดีต สส.ก้าวไกล ย้ายซบกล้าธรรม เหลือคะแนน “หลักร้อย”

กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ สอบตกเลือกตั้ง 69
ภาพ Facebook @กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ – Krit Chevathamanon
  • พื้นที่ – ชลบุรี เขต 6
  • ผู้สมัคร – น.ส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ (ย้ายจาก ประชาชน/ก้าวไกลเดิม -> กล้าธรรม)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก (คะแนนต่ำสุดในกลุ่มงูเห่า)
  • น.ส.กฤษฎิ์ ได้เพียง 888 คะแนน

ผู้ชนะ – นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต (ประชาชน) กวาดไป 40,174 คะแนน สะท้อนฐานเสียงที่ยึดติดกับพรรคมากกว่าตัวบุคคลอย่างชัดเจน

6. โคราชไม่เปลี่ยนใจ “โกศล ปัทมะ” ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

โกศล ปัทมะ เลือกตั้ง 2569 สอบตก
ภาพ Facebook @โกศล ปัทมะ
  • พื้นที่ – นครราชสีมา เขต 6
  • ผู้สมัคร – นายโกศล ปัทมะ (ย้ายจาก เพื่อไทย -> ภูมิใจไทย)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
  • นายโกศล ได้ 18,365 คะแนน

ผู้ชนะ – นางพัชราวรรณ ภิญโญ (เพื่อไทย) ชนะด้วย 26,915 คะแนน

7. ร้อยเอ็ดแลนด์สไลด์ “กิตติ” พ่ายคนเสื้อแดง

กิตติ สมทรัพย์ - ร้อยเอ็ด เขต 6
ภาพ Facebook @กิตติ สมทรัพย์ – ร้อยเอ็ด เขต 6
  • พื้นที่ – ร้อยเอ็ด เขต 6
  • ผู้สมัคร – นายกิตติ สมทรัพย์ (ย้ายจาก เพื่อไทย > ภูมิใจไทย)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
  • นายกิตติ ได้ 20,533 คะแนน

ผู้ชนะ – นายทองลี มีหินกอง (เพื่อไทย) ชนะที่ 33,259 คะแนน

8. ศรีสะเกษเดือด 1 “หมอภูมินทร์” ย้ายซบกล้าธรรม สอบตก

นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ
ภาพ Facebook @นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ
  • พื้นที่ – ศรีสะเกษ เขต 4
  • ผู้สมัคร – นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ (ย้ายจาก เพื่อไทย > กล้าธรรม)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
  • นพ.ภูมินทร์ ได้ 19,579 คะแนน

ผู้ชนะ – นายชิตพล ไตรสรณกุล (ภูมิใจไทย) ชนะด้วย 40,831 คะแนน

9. ศรีสะเกษเดือด 2 “นุชนาถ” คะแนนร่วงหนัก

นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ย้ายพรรค
ภาพ Facebook @นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
  • พื้นที่ – ศรีสะเกษ เขต 9
  • ผู้สมัคร – นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร (ย้ายจาก เพื่อไทย -> กล้าธรรม)
  • ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
  • นางนุชนาถ ได้ 11,793 คะแนน

ผู้ชนะ – นายวิทวัส ไตรสรณกุล (ภูมิใจไทย) กวาดไป 37,040 คะแนน

ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ในการเลือกตั้ง 2569 “แบรนด์พรรคการเมือง” และ “อุดมการณ์” มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนมากกว่า “ตัวบุคคล” หรือ “ระบบบ้านใหญ่” โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและชลบุรี ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงออกชัดเจนผ่านคูหาว่า ไม่ยอมรับการย้ายขั้วทางการเมือง ส่งผลให้ผู้สมัครที่ถูกตราหน้าว่าเป็น “งูเห่า” ต้องยุติบทบาทลงในสมัยนี้อย่างเจ็บปวด.

Pixabay Cobra today
ภาพ @Pixabay

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ย้อนอดีตเลือกตั้งไทย” สกปรกที่สุด! อุจจาระป้ายหน้าบ้าน ดูผลลัพธ์ได้นับใหม่ไหม

27 นาที ที่แล้ว
ชาวบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นเป็นโคลนในหมู่บ้าน ข่าว

ชาวบุรีรัมย์โอด น้ำประปาขุ่นเป็นโคลน ห่างเขื่อน 9 โลแต่ไม่มีน้ำดีใช้

46 นาที ที่แล้ว
เปิดคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1 ข่าวการเมือง

เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อาร์ท เอกรัฐ” โชว์ถุงเคเบิลไทร์ หลัง จนท.อ้างหมด ต้องใช้เชือกฟางมัดหีบแทน

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ซิโนไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งูเห่า ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

อาถรรพ์งูเห่า! เปิดผลคะแนน 9 อดีตสส. “ย้ายค่าย-ทิ้งพรรค” สอบตกเรียบเลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ชี้เลือกตั้งจบแล้ว อย่าไปสร้างความวุ่นวาย ตอบกระแสข่าวถูก ภท. ดัดหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้ ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระมหานภันต์โพสต์เตือนสติเรื่องการโกงในการเลือกตั้ง ข่าว

วาทะจี้ใจ “พระมหานภันต์” ดึงสติคนไทย ลั่น “เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดาหาสมควรไม่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ท้าสาบาน ถ้าทุจริตขอให้ไม่ตายดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮ้ง” อัดคนมาเรียกร้องเหมือน “เด็กงอแง อยากกินลูกอม” ไม่กังวลหากนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” จี้ กกต. เปิดเผยผลนับคะแนนเลือกตั้ง ย้ำยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่ายเลือกตั้ง ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่านี้ ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่าย ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ จี้ กกต. นับใหม่ทั่วประเทศ ไม่เชื่อได้คะแนนน้อย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ โวยลั่น ไม่เชื่อได้ 1 คะแนนต่อหน่วย ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก “ซ้อเปา” แฉ เลือกตั้งตาก เขต 1 โผล่ 5 ชุด แซวแรง ลืมรวมคะแนนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานการณ์ชลบุรีล่าสุด มวลชนให้ เลขา กกต. ไปกินข้าว รอฟังมติที่ประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา กลับคำให้การ ปฏิเสธทุกข้อหา ถูกกล่าวหาหย่อนบัตรเบอร์ 46 ใส่หีบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น &quot;ขอให้มันฉิบXาย&quot; คนแชร์เกือบแสน บันเทิง

ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น “ขอให้มันฉิบXาย” คนแชร์เกือบแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทยซัด กกต จัดเลือกตั้งบิดเบี้ยว จี้ต้องรับผิดชอบ ข่าวการเมือง

ดาหน้าถล่มกกต. “พท.” แฉผลคะแนนศรีสะเกษเขย่ง ภูมิธรรมซัดเลือกตั้ง 69 วิปริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถูกใจชาวเน็ต! “ป๋าเต็ด” ยกย่อง “วีรสตรีชุดขาว” เขต 1 ชลบุรี ลั่นอยากให้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ยกย่อง มวลชนชลบุรี เขต 1 ปกป้องเสียงตัวเอง หลังเลือกตั้งพิรุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 11:38 น.
93
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

“ย้อนอดีตเลือกตั้งไทย” สกปรกที่สุด! อุจจาระป้ายหน้าบ้าน ดูผลลัพธ์ได้นับใหม่ไหม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
ชาวบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นเป็นโคลนในหมู่บ้าน

ชาวบุรีรัมย์โอด น้ำประปาขุ่นเป็นโคลน ห่างเขื่อน 9 โลแต่ไม่มีน้ำดีใช้

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button