อาถรรพ์งูเห่า! เปิดผลคะแนน 9 อดีตสส. “ย้ายค่าย-ทิ้งพรรค” สอบตกเรียบเลือกตั้ง 69
สูญพันธุ์ยกแผง! “เพื่อไทย-ประชาชน” ส่งหน้าใหม่ทวงแค้นสำเร็จ เปิดคะแนนดิบ “สรัสนันท์-ศักดิ์ดา” กอดคอร่วง อึ้งหนัก “อดีต สส.ชลบุรี” ย้ายซบกล้าธรรม เหลือคะแนนหลักร้อย
ควันหลงหลังปิดหีบเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นอกจากชัยชนะของพรรคการเมืองใหญ่ อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ถูกจับตามองและเป็นบทเรียนสำคัญของนักการเมือง คือชะตากรรมของกลุ่ม “งูเห่า” หรือ อดีต สส. ที่ตัดสินใจย้ายขั้วสลับข้างในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
จากการประมวลผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดพบว่า ประชาชนได้ทำหน้าที่ “ตุลาการสนามเลือกตั้ง” ตัดสินลงโทษนักการเมืองกลุ่มนี้อย่างรุนแรง ส่งผลให้ 9 รายชื่อระดับ “บิ๊กเนม” และ “ตระกูลดัง” สอบตกกันระนาว โดยพรรคต้นสังกัดเดิมอย่าง เพื่อไทย และ ประชาชน สามารถส่งผู้สมัครหน้าใหม่ทวงคืนเก้าอี้กลับมาได้เกือบทั้งหมด
เจาะลึกผลคะแนนของ 9 อดีต สส. ย้ายค่าย ที่พ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้ง 2569 ดังนี้
1. “ศักดิ์ดา” อธิบดีน้ำบาดาลฯ พ่ายกระแส “เพื่อไทย” ที่กาญจน์
- พื้นที่ – กาญจนบุรี เขต 5
- ผู้สมัคร – นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ (ย้ายจาก เพื่อไทย > ภูมิใจไทย)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
- นายศักดิ์ดา ได้ 27,116 คะแนน
ผู้ชนะ – นายพนม โพธิ์แก้ว (เพื่อไทย) กวาดไป 38,755 คะแนน
2. กาฬสินธุ์เดือด! “ภูมิใจไทย-พลังประชารัฐ” เจาะไม่เข้า
- พื้นที่ – กาฬสินธุ์ เขต 4
- ผู้สมัคร – น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ (ย้ายจาก ภูมิใจไทย > พลังประชารัฐ)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
- น.ส.ประภา ได้ 25,078 คะแนน
ผู้ชนะ – นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ (เพื่อไทย) เข้าวินด้วย 35,712 คะแนน
3. “ประเสริฐ บุญเรือง” ปิดตำนานแชมป์เก่า พ่ายยับกว่า 4 หมื่นเสียง
- พื้นที่ – กาฬสินธุ์ เขต 6
- ผู้สมัคร – นายประเสริฐ บุญเรือง (ย้ายจาก เพื่อไทย -> ภูมิใจไทย)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก (คะแนนทิ้งห่างขาดลอย)
- นายประเสริฐ ได้เพียง 14,480 คะแนน
ผู้ชนะ – นายชนะวุธ อุทโท (เพื่อไทย) กวาดถล่มทลาย 56,536 คะแนน
4. ตระกูล “อรรณนพพร” สะเทือน! “สรัสนันท์” ร่วงที่ขอนแก่น
- พื้นที่ – ขอนแก่น เขต 9
- ผู้สมัคร – น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร (ย้ายจาก เพื่อไทย -> ภูมิใจไทย)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
- น.ส.สรัสนันท์ ได้ 19,943 คะแนน
ผู้ชนะ – นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง (เพื่อไทย) ชนะขาดที่ 41,614 คะแนน
5. ช็อกชลบุรี! อดีต สส.ก้าวไกล ย้ายซบกล้าธรรม เหลือคะแนน “หลักร้อย”
- พื้นที่ – ชลบุรี เขต 6
- ผู้สมัคร – น.ส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ (ย้ายจาก ประชาชน/ก้าวไกลเดิม -> กล้าธรรม)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก (คะแนนต่ำสุดในกลุ่มงูเห่า)
- น.ส.กฤษฎิ์ ได้เพียง 888 คะแนน
ผู้ชนะ – นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต (ประชาชน) กวาดไป 40,174 คะแนน สะท้อนฐานเสียงที่ยึดติดกับพรรคมากกว่าตัวบุคคลอย่างชัดเจน
6. โคราชไม่เปลี่ยนใจ “โกศล ปัทมะ” ไปไม่ถึงฝั่งฝัน
- พื้นที่ – นครราชสีมา เขต 6
- ผู้สมัคร – นายโกศล ปัทมะ (ย้ายจาก เพื่อไทย -> ภูมิใจไทย)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
- นายโกศล ได้ 18,365 คะแนน
ผู้ชนะ – นางพัชราวรรณ ภิญโญ (เพื่อไทย) ชนะด้วย 26,915 คะแนน
7. ร้อยเอ็ดแลนด์สไลด์ “กิตติ” พ่ายคนเสื้อแดง
- พื้นที่ – ร้อยเอ็ด เขต 6
- ผู้สมัคร – นายกิตติ สมทรัพย์ (ย้ายจาก เพื่อไทย > ภูมิใจไทย)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
- นายกิตติ ได้ 20,533 คะแนน
ผู้ชนะ – นายทองลี มีหินกอง (เพื่อไทย) ชนะที่ 33,259 คะแนน
8. ศรีสะเกษเดือด 1 “หมอภูมินทร์” ย้ายซบกล้าธรรม สอบตก
- พื้นที่ – ศรีสะเกษ เขต 4
- ผู้สมัคร – นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ (ย้ายจาก เพื่อไทย > กล้าธรรม)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
- นพ.ภูมินทร์ ได้ 19,579 คะแนน
ผู้ชนะ – นายชิตพล ไตรสรณกุล (ภูมิใจไทย) ชนะด้วย 40,831 คะแนน
9. ศรีสะเกษเดือด 2 “นุชนาถ” คะแนนร่วงหนัก
- พื้นที่ – ศรีสะเกษ เขต 9
- ผู้สมัคร – นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร (ย้ายจาก เพื่อไทย -> กล้าธรรม)
- ผลการเลือกตั้ง – สอบตก
- นางนุชนาถ ได้ 11,793 คะแนน
ผู้ชนะ – นายวิทวัส ไตรสรณกุล (ภูมิใจไทย) กวาดไป 37,040 คะแนน
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ในการเลือกตั้ง 2569 “แบรนด์พรรคการเมือง” และ “อุดมการณ์” มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนมากกว่า “ตัวบุคคล” หรือ “ระบบบ้านใหญ่” โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและชลบุรี ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงออกชัดเจนผ่านคูหาว่า ไม่ยอมรับการย้ายขั้วทางการเมือง ส่งผลให้ผู้สมัครที่ถูกตราหน้าว่าเป็น “งูเห่า” ต้องยุติบทบาทลงในสมัยนี้อย่างเจ็บปวด.
