“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู
เท้ง ณัฐพงษ์ เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว โดยหลังจากนี้จะดำเนินการทางวินัย “สุริยา” ต่อไป พร้อมเร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 ของพรรคประชาชนโหวตสวนมติพรรคและโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยนายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นงูเห่าว่า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า เป็นการลงมติที่สวนกับมติของพรรค ส่วนตัวมองว่าการโหวตสวนในครั้งนี้มีผลประโยชน์อื่น และไม่ใช่การกระทำจากฝ่ายค้านแน่นอน เราต้องตั้งคําถามกับผู้ที่ทำว่า อยากเห็นระบบการเมืองแบบนี้ใช่หรือไม่ ส่วนตัวไม่เห็นความจําเป็นใดๆ ในตอนนี้ ในสถานการณ์การเมืองที่รัฐบาลเองมีเสถียรภาพ นอกเหนือจากเป้าหมายในการพยายามมุ่งทําลายล้างความเชื่อมั่นของพวกเรา
“ยืนยันว่าพรรคประชาชนเราคงไม่ได้เสียสมาธิ และพร้อมดําเนินการเรื่องนี้ภายในอย่างเต็มที่ ในเรื่องการดําเนินการตามวินัยเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต” นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้ว แต่หากยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริง อาจจะเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมพรรค ซึ่งตอนนี้ปรากฏแล้วว่าเป็นความจริง การสืบสวนข้อเท็จจริง การดําเนินการทางวินัย จะมีการดําเนินการภายใน และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
เมื่อถามว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบพรรคหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่กระทบในการทํางานของพวกเรา แต่อยากชวนให้สังคมตั้งคําถาม ว่าการซื้อแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เราอยากเห็นระบบการเมืองในประเทศ ที่สส.สามารถย้ายค่ายกันได้ง่ายๆ ผ่านการซื้อเสียงในสภาแบบนี้หรือไม่ เป็นสิ่งที่พวกเราคงต้องหาทางออกร่วมกัน เช่นการแก้ไขระบบการเมือง โดยการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ส่วนกระแสข่าวปฎิบัติการงูดูดงูนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทราบข้อมูลหลังบ้านมาบ้าง แต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไร ขอเวลาในการสอบสวนก่อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ
- ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ
- สะพัด! สส.พรรคประชาชน ภาคอีสาน เตรียมสวนมติโหวตนายก แลกค่าตอบแทน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: