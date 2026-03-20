“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”
เบนจามิน เนทันยาฮู ตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ ทรัมป์ หลังอิหร่านโต้กลับด้วยการโจมตีแหล่งพลังงาน ทำราคาน้ำมันพุ่ง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลตกลงที่จะหยุดโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ภายหลังจากที่ อิสราเอลโจมตีแหล่งก๊าซ “เซาท์ พาร์ส” ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปี 2567 พบว่าการผลิตก๊าซของอิหร่านกว่าร้อยละ 70 มาจากเซาท์ พาร์ส และนำไปสู่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น
พร้อมกล่าวยอมรับด้วยว่าการโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่านที่ผ่านมาเป็นความเคลื่อนไหวของอิสราเอลตามลำพัง ซึ่งเป็นคำกล่าวแถลงในทิศทางเดียวกันกับที่นายทรัมป์ระบุไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้ลากนายทรัมป์เข้ามาสู่สงครามกับอิหร่าน
ทั้งนี้จากการที่อิหร่านโต้กลับมาด้วยการยิงแหล่งพลังงานในเมืองอุตสาหกรรม ราส ลาฟฟาน และสร้างความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงอย่างมาก
