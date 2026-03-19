แหล่งพลังงานกาตาร์เสียหายรุนแรง ถูกขีปนาวุธอิหร่านตกใส่ สั่งไล่ทูตพ้นประเทศ
เครียดต่อเนื่อง ทางการกาตาร์เปิดเผยว่า แหล่งพลังงาน ถูกขีปนาวุธอิหร่านตกใส่ โต้ตอบหลังจากที่อิสราเอลโจมตีแหล่งก๊าซ เซาท์พาร์ส ไปก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่า ทางการกาตาร์ระบุว่าขีปนาวุธของอิหร่านตกใส่แหล่งพลังงานในเมืองอุตสาหกรรม ราส ลาฟฟาน และสร้างความเสียหายอย่างหนัก
โดยทางกาตาร์ระบุว่าพวกเขาสามารถคุมเพลิงได้แล้ว และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว
การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าพวกเขาจะโจมตีแหล่งน้ำมันและแหล่งก๊าซในพื้นที่รอบๆอ่าวกัลฟ์ เพื่อเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่โจมตีแหล่งก๊าซ “เซาท์ พาร์ส” ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปี 2567 พบว่าการผลิตก๊าซของอิหร่านกว่าร้อยละ 70 มาจากเซาท์พาร์ส
กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ประกาศให้เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานทูตอิหร่าน พร้อมด้วยบุคคลในสังกัด เป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
กระทรวงฯ ระบุว่าได้เรียกร้องให้พวกเขาออกจากกาตาร์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของอิหร่าน
- อิสราเอล ประกาศเด็ดหัว “คาติบ” รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองอิหร่าน
- สื่ออิหร่าน ยืนยัน “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล
- ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว
