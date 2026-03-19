“ทรัมป์” ทิ้ง “อิสราเอล” กลางทาง อ้างไม่รู้เรื่องยิวโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่าน
โดนัลด์ ทรัมป์ ทิ้ง อิสราเอล กลางทาง อ้างไม่รู้เรื่องโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่าน เซาท์ พาร์ส ชี้หากกาตาร์ถูกโจมตีซ้ำ สหรัฐฯพร้อมตอบโต้
นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความลงทรูธโซเชียล ภายหลังจากที่ อิสราเอลโจมตีแหล่งก๊าซ “เซาท์ พาร์ส” ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปี 2567 พบว่าการผลิตก๊าซของอิหร่านกว่าร้อยละ 70 มาจากเซาท์ พาร์ส และนำไปสู่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น
โดยนายทรัมป์ระบุว่า “อิสราเอล ด้วยความโกรธต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ได้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงต่อสถานที่สำคัญที่รู้จักกันในชื่อแหล่งก๊าซ เซาท์ พาร์ส ในอิหร่าน โดยมีเพียงส่วนเล็กๆ ของพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกโจมตี สหรัฐอเมริกาไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้มาก่อน และประเทศกาตาร์ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และก็ไม่ได้รับรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
น่าเสียดายที่อิหร่านไม่ทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้ หรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการโจมตี เซาท์ พาร์ส และได้โจมตีส่วนหนึ่งของสถานีก๊าซ LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลว) ของกาตาร์อย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุผล
จะไม่มีการโจมตีเพิ่มเติมจากอิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง เซาท์ พาร์ส ซึ่งมีความสำคัญและมีมูลค่าสูงนี้อีก เว้นแต่อิหร่านจะตัดสินใจอย่างไม่รอบคอบในการโจมตีกาตาร์—ซึ่งในกรณีนั้น สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความช่วยเหลือหรือความยินยอมจากอิสราเอล จะทำลายแหล่งก๊าซ เซาท์ พาร์ส ทั้งหมดอย่างรุนแรง ด้วยกำลังและอำนาจในระดับที่อิหร่านไม่เคยพบเห็นมาก่อน
ผมไม่ต้องการอนุมัติความรุนแรงและการทำลายในระดับนี้ เพราะผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของอิหร่าน แต่หากสถานีก๊าซ LNG ของกาตาร์ถูกโจมตีอีกครั้ง ผมจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการ
ขอบคุณสำหรับความสนใจในเรื่องนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แหล่งพลังงานกาตาร์เสียหายรุนแรง ถูกขีปนาวุธอิหร่านตกใส่ สั่งไล่ทูตพ้นประเทศ
- อิสราเอล ประกาศเด็ดหัว “คาติบ” รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองอิหร่าน
- กองทัพบก ปัดข่าว ลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้คลิปผู้ว่าฯ แปลผิด
